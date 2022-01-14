15 продуктов, которые помогут и после 40 оставаться в хорошей форме

После 40 лосось не только вкусен, но и полезен.
После 40 лет в организме человека происходят существенные изменения. Организм усваивает пищу по-другому, да и обменные процессы замедляются. Поэтому необходимо следить за своим рационом, чтобы сохранить молодость и здоровье как можно дольше. В этом обзоре собраны действительно полезные для людей старше 40 лет продукты, которые помогут нормализовать артериальное давление и уровень холестерина, а также поддерживать вес в норме.
1. Брокколи
Полезно после 40: брокколи.
Брокколи является хорошим источником клетчатки, фолиевой кислоты, витаминов С и А, а также кальция. Он может помочь многочисленным процессам, происходящим в организме, а также снижает уровень холестерина. Более того, данные по профилактике рака Всемирного фонда исследований рака показывают, что некоторые из соединений в овощах, не содержащих крахмала (таких как брокколи) могут улучшить способность организма препятствовать росту раковых клеток.
2. Черника
Полезно после 40: черника.
Если кто-то еще этого не сделал, ему стоит включить чернику в свой рацион. Эти симпатичные маленькие ягоды с низким содержанием калорий имеют очень высокое количество питательных веществ, таких как витамин К и С, клетчатка и антиоксиданты. Исследования показали, что употребление черники может помочь снизить риск сердечных заболеваний, а также улучшить память.
3. Жирная рыба
Полезно после 40: жирная рыба.
Исследователи заметили, что люди, которые регулярно едят жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия и сардины, реже сталкиваются с сердечными приступами и инсультами. Помимо витамина D и белков, рыба также является богатым источником жирных кислот омега-3, которые очень полезны для здоровья. Диетологи рекомендуют есть по крайней мере две порции рыбы в неделю.
4. Кудрявая капуста
Полезно после 40: кудрявая капуста.
Кудрявую капусту или кале не зря называют «королевой зелени», ведь в ней мало калорий и много клетчатки и вообще нет жиров. Это отличный источник железа, кальция и витаминов K и C. В этой разновидности капусты полным-полно альфа-липоевой кислотой (ALA) и антиоксидантов, которые связаны с уменьшением риска развития диабета и инсульта.
5. Сладкий картофель
Полезно после 40: сладкий картофель.
Батат - один из самых здоровых в мире продуктов, и его определенно стоит включить в рацион. В нем нашли антиоксиданты, противовоспалительные и питательные вещества, регулирующих уровень сахара в крови. Это делает сладкий картофель полезным в борьбе с такими заболеваниями, как диабет и рак.
6. Соя
Полезно после 40: соя.
Соя - недорогой источник растительных белков и жирных кислот омега-3. Он предлагает огромные преимущества для здоровья. Исследователи обнаружили, что соя помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, рака и остеопороза. Соя не содержит холестерина, и она также полезна для женщин с менопаузой и менструальными симптомами.
7. Помидоры
Полезно после 40: помидоры.
Известно, что помидоры богаты антиоксидантами и витаминами A, C, E, причем их легко включить в свой рацион. Ликопин, обнаруженный в помидорах, помогает предотвратить многие хронические заболевания, включая диабет, сердечные заболевания и рак.
8. Цельные зерна
Полезно после 40: цельные зерна.
Цельные зерна, такие как овсянка, коричневый рис, ячмень и просо, являются прекрасными вариантами здорового питания. Они - хороший источник питательных веществ, таких как клетчатка, минералы и витамины группы В. Цельные зерна могут помочь регулировать уровень сахара в крови, понизить уровень холестерина, понизить кровяное давление и поддерживать вес.
9. Куркума
Полезно после 40: куркума.
Куркума имеет много преимуществ для здоровья, что делает ее отличным выбором для людей старше 40 лет. Исследования показали, что эта специя обладает противовоспалительным, противораковым, антидиабетическим и снижающим холестерин эффектом. Кроме того, куркума полезна для людей с депрессией и плохим настроением.
10. Миндаль
Полезно после 40: миндаль.
Богатый белком и клетчаткой миндаль - здоровый способ перекусить и повысить уровень энергии между приемами пищи. Исследования показывают, что эти диетические орехи полезны для сердца, а также помогают похудеть и снизить артериальное давление.
11. Авокадо
Полезно после 40: авокадо.
Авокадо - замечательный суперпродукт, наполненный клетчаткой, фолиевой кислотой, калием, витамином Е и магнием. Эти маслянистые зеленые плоды очень питательны, а также имеют ряд больших преимуществ для здоровья. Исследования нашли здоровый мононенасыщенный жир в авокадо, который может помочь снизить холестерин.
12. Вишня
Полезно после 40: вишня.
Вишня наполнена мощными антиоксидантами, которые придают ей противовоспалительные свойства. Эти плоды являются хорошим источником витамина С и клетчатки, а также могут предотвратить повреждение мышц. Согласно исследованиям Мичиганского университета, вишня может оказывать положительное влияние на здоровье сердца.
13. Шпинат
Полезно после 40: шпинат.
Богатый антиоксидантами, противовоспалительными питательными веществами и витаминами шпинат является очень полезным суперпродуктом. Помимо витаминов, которые способствуют здоровью зрения и костей, как показали исследования, некоторые соединения в шпинате могут помочь предотвратить развитие опухолей и воспалительных заболеваний, таких как артрит.
14. Морковьhttp://vs-t.ru/15-produktov-kotorye-pomogut-i-posle-40-ostavatsya-v-xoroshej-forme
Полезно после 40: морковь.
Морковь изобилует питательными веществами и фитохимическими веществами, которые предлагают множество преимуществ для здоровья. Помимо улучшения зрения, употребление моркови регулярно помогает бороться с определенными раковыми заболеваниями. Для получения максимальной пользы диетологи рекомендуют органически выращенную морковь, так как традиционно выращенная морковь может быть заражена пестицидами и другими химическими веществами.
15. Бобы
Полезно после 40: бобы.
Бобы являются одним из самых недооцененных и забытых суперпродуктов. Мало кто знает о множестве преимуществ для здоровья, которые они предлагают. Регулярное употребление бобов может помочь снизить уровень холестерина, сбалансировать уровень сахара в крови и помочь снизить риск хронических заболеваний, таких как рак.
Лосось после 40 не только вкусен, но и полезен.
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