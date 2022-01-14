15 продуктов, которые помогут и после 40 оставаться в хорошей форме

После 40 лосось не только вкусен, но и полезен.

1. Брокколи

Полезно после 40: брокколи.

2. Черника

Полезно после 40: черника.

3. Жирная рыба

Полезно после 40: жирная рыба.

4. Кудрявая капуста

Полезно после 40: кудрявая капуста.

5. Сладкий картофель

Полезно после 40: сладкий картофель.

6. Соя

Полезно после 40: соя.

7. Помидоры

Полезно после 40: помидоры.

8. Цельные зерна

Полезно после 40: цельные зерна.

9. Куркума

Полезно после 40: куркума.

10. Миндаль

Полезно после 40: миндаль.

11. Авокадо

Полезно после 40: авокадо.

12. Вишня

Полезно после 40: вишня.

13. Шпинат

Полезно после 40: шпинат.

Полезно после 40: морковь.

15. Бобы

Полезно после 40: бобы.

Лосось после 40 не только вкусен, но и полезен.