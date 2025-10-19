Виски и бурбон: есть ли разница между двумя напитками кроме названия

Нередко можно услышать постулат о том, что бурбон является ничем иным, как американским виски. Однако, насколько справедливо подобное утверждение? Действительно ли два напитка являются по сути одним и тем же, или между ними все-таки есть какая-то принципиальная разница. Попробуем разобраться в тонкостях алкогольной продукции.
Бурбон делают строго в США. /Фото: frullato.ru.
Дисклеймер: чрезмерное употребление алкоголя наносит вашему здоровью непоправимый вред
Начать стоит с того, что на бутылках с американским бурбоном нередко красуется надпись «whiskey». Что уже выглядит как шах и мат по отношению к любым дальнейшим размышлениям и спекуляциям на тему. И если начать разбираться с составом и технологией производства, то бурбон – это действительно виски! Одна из многочисленных разновидностей. Дело в том, что разные сорта виски производятся в самых разных уголках мира: Шотландии, Ирландии, Канаде и даже Японии. По сути, виски – это общее название для зерновых напитков из разных стран. Тем не менее, под словом «виски» в первую очередь всегда подразумевают «классические» рецепты с британских островов.
А в какой-нибудь Шотландии делают скотч. /Фото: forumsamogon.ru.
Производящийся в Соединенных Штатах бурбон – это алкогольный напиток с четко зафиксированной в государственных документах рецептурой. Готовится он из кукурузы, доля которой должна составлять не менее 51%. В кукурузу американцы добавляют рожь, ячмень или пшеницу. Принципиальная разница между заморским и классическим продуктом заключается в много или односолодовости напитка.
Семейство напитков одно, но производят их по разному. /Фото: columbusbourbon.com.
Отличаются и технологии производства. В Европе сырье для виски проходит через сушку и соложение. Это приводит к тому, что крахмал в зернах превращается в сахар. Только после этого производитель переходит к ферментации. Американцы так не делают: в США зерно сразу варят, после чего охлаждают, отправляют на ферментацию и добавляют дрожжи. Отличается и процедура выдержки. В Америке при создании бурбона используют только новые обожжённые бочки. В Европе используют разные бочки, в том числе старые в которых до этого выдерживались другие алкогольные напитки. Все это сказывается на вкусовых качествах бурбона и «классического» виски.
Отличается и способ выдержки. /Фото: nastroy.net.
В итоге нет ничего удивительного в том, что бурбон и скотч (шотландский виски) отличаются не только вкусом и ароматом, но еще и цветом. «Американец» имеет характерный карамельный цвет (и это не краситель!). А вот скотч вполне может быть вообще прозрачным. Американские виски более сладкие, а вот европейские как правило сухие, при этом в них могут присутствовать различные фруктовые оттенки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии