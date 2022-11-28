Почему в бою викинги пользовались не мечами, а топорами

Боевой топор – это не обязательно огромный инструмент, с которым может совладать исключительно человек недюжинной силы. В действительности история развития этого вида холодного оружия давняя, и его эволюция происходила достаточно медленно. Именно к ней следует обратиться, чтобы понять, почему викинги отдавали предпочтение топорам.
1. Франциски и их преемники
В раннем европейском средневековье популярностью пользовались легкие топорики франциски / Фото: yandex.ru
Франциски подходили только до ведения ближнего боя / Фото: Pinterest
В раннем европейском средневековье самыми популярными были франциски. Эти легкие топорики постепенно стали использовать не только в ближнем бою, но и для метания. Использовать их перестали еще до того момента, как пришло время викингов.
Древко у топориков постфранкской эпохи удлинили до 50-60 сантиметров / Фото: info-rm.com
В период постфранкской эпохи топоры стали несколько другими. У них было древко от 50 до 60 сантиметров. Топорики имели ряд положительных свойств. Они были легкими, отлично сбалансированными. Ими и рубились в бою в схватке лицом к лицу, и фехтовали. Изначально режущая поверхность была до десяти сантиметров. Постепенно она становилась шире.
2. Скандинавский или датский топор викинга
Скандинавский топор викинга имел длину полтора метра, режущая поверхность от основания к лезвию расширялась / Фото: healiosproducts.com
Древко у него было до 1,5 метров, а режущая поверхность была у основания узкой, а ближе к лезвию она расширялась. Такие показатели позволили снизить вес и улучшить скорость использования и пробивную общую силу.
Форма топорика была выбрана неслучайно, благодаря ей викинг мог оттянуть щит врага на себя, чтобы нанести удар / Фото: artstation.com
Форма была закругленная неслучайно. Благодаря этому у викинга была возможность оттянуть щит врага на себя, а острой частью нанести точный удар в голову. Двуручный скандинавский топор в отличие от всех имеющихся мечей давал большую дальность. Но он был более медленный, чем клинок. Тем не менее, положительных сторон было больше. Благодаря ему викинги удачно отбивали атаки всадников. Применяли их на практике войска многих государств.
3. Почему скандинавы отдавали предпочтение именно топорикам
Мечи были дорогим и статусным оружием, их могли себе позволить ярлы, конунги и дружинники высоких чинов / Фото: alev-biz.livejournal.com
В то время мечи были очень дорогими и статусными. Владели ими дружинники высоких чинов. Мог быть он и у ярла или конунга, ну а простым людям, которые еще вчера занимались земледелием, меч был не по карману. Он мог получить его разве что после многих походов, причем успешных. Но у простого крестьянина были другие предпочтения, например, обзавестись домом, хозяйством, жениться.
На изготовление топора много металла не уходило, поэтому он был гораздо доступнее меча / Фото: youtesla.ru
Изготовить же топор для битвы мог и свой мастер, так как металла на него много не нужно было, а топорище всегда можно поменять. Каждый скандинавец умел обращаться с подобным оружием, поэтому здесь проблем не было.
Тактика ведения боя и длинное древко топора давали викингам преимущество перед врагами / Фото: imhotour.ru
Топор был и универсальным оружием. Противник с мечом к викингу близко подойти вряд ли смог бы. Тактика ведения боя, стена, сооруженная из щитов, и длинное оружие давало викингам значительные преимущества.
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