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17 странных привычек американцев, которые сложно понять иностранцам


17 странных привычек американцев, которые сложно понять иностранцам

Большинство наших соотечественников знакомо с культурой американцев по кинофильмам и телепередачам. Из-за этого традиции и их жизненный уклад вызывают у нас удивление, если не сказать больше. Вот 17 странных привычек американцев, которые сложно понять иностранцам

1. Можно пойти в супермаркет в пижаме, нижнем белье, с полотенцем на голове или с маской на лице...


Парад странных нарядов в американском супермаркете. | Фото: Pinterest, Всяко.нет.

Парад странных нарядов в американском супермаркете. | Фото: Pinterest, Всяко.нет.

 

2. В американских домах не принято разуваться. Большинство жителей перемещаются на машинах, а тротуары каждый день моют с мылом


На улицах Америки чисто, а потому нет необходимости снимать дома обувь. | Фото: Ofigenno.

На улицах Америки чисто, а потому нет необходимости снимать дома обувь. | Фото: Ofigenno.

 

3. В США вам никто не будет навязывать советы и лезть в душу, только мило улыбаться своей фирменной белоснежной улыбкой


Американская улыбка - не лицемерие, а доброжелательность. | Фото: qil.ru.

Американская улыбка - не лицемерие, а доброжелательность. | Фото: qil.ru.

 

4. Независимо от времени года, в кафе и ресторанах Америки вам подадут напитки со льдом, а если вы закажите горячий чай, все подумают, что вы больны!


Напитки со льдом круглый год, а чай только во время болезни. | Фото: Freepik.

Напитки со льдом круглый год, а чай только во время болезни. | Фото: Freepik.

 

5. В отличии от европейских стран с крошечными порциями, в Америке вам подадут огромную тарелку с едой


По мнению Novate.ru, американские кафе - рай для обжор. | Фото: Просто Есть.

По мнению Novate.
ru, американские кафе - рай для обжор. | Фото: Просто Есть.

 

6. Душевые лейки, в отличии от наших, находятся исключительно вверху и крепко прикручены к стене


Лейка душа имеет фиксированное положение. | Фото: Foozine.

Лейка душа имеет фиксированное положение. | Фото: Foozine.

 

7. У нас вводят ПИН-код, а в Америке подписывают чеки


Подпись вместо ПИН-кода. | Фото: Ёк-макарЁк.

Подпись вместо ПИН-кода. | Фото: Ёк-макарЁк.

 

8. По мнению Novate.ru, американцы - самые большие патриоты флага. Иначе как объяснить тот факт, что национальные флаги висят буквально повсюду!


Национальный флаг повсюду. | Фото: ForumDaily.

Национальный флаг повсюду. | Фото: ForumDaily.

 

9. Американская аптека - это фактически супермаркет, где вместе с медикаментами продается еда, напитки и пиво


Продажа пива в американских аптеках. | Фото: Развлекательный портал TitCat.

Продажа пива в американских аптеках. | Фото: Развлекательный портал TitCat.

 

10. В США стиральные машинки находятся в подвальном помещении и являются общими. Однако, если у вас дома есть стиральная машина, то будет и сушильная, а также отдельная комната под названием прачечная


Отдельное помещение для стиральной и сушильной машины. | Фото: Туристический спутник.

Отдельное помещение для стиральной и сушильной машины. | Фото: Туристический спутник.

 

11. Американцы оставляют чаевые всем: официантам, барменам, таксистам, гидам. И это не пара купюр, а 20 процентов от общей суммы по счету


Привычка оставлять щедрые чаевые. | Фото: Euphoria4u.ru.

Привычка оставлять щедрые чаевые. | Фото: Euphoria4u.ru.

 

12. Если у американца есть дом, на его заднем дворе обязательно есть гриль, возле которого собираются соседи и регулярно что-то жарят


Любовь к готовке на гриле. | Фото: Pinterest.

Любовь к готовке на гриле. | Фото: Pinterest.

 

13. В США можно купить вино в 3- и 6-литровых бутылках


Гигантская тара для вина. | Фото: от 123ru.net.

Гигантская тара для вина. | Фото: от 123ru.net.

 

14. Даже, если вам намного больше, чем 21 год, готовьтесь показывать в магазинах документы при покупке алкоголя и табачных изделий


Строгий возрастной контроль. | Фото: от 123ru.net.

Строгий возрастной контроль. | Фото: от 123ru.net.

 

15. Хэллоуин - один из самых любимых праздников американцев. К нему готовятся и отмечают наравне с Рождеством


Масштабные празднования Хэллоуина. | Фото: Путешествия с Олегом Барановским.

Масштабные празднования Хэллоуина. | Фото: Путешествия с Олегом Барановским.

 

16. Американский стиль - это нечто удивительное. В этой стране вполне нормально носить угги под шорты и вьетнамки с пальто


Очень странные наряды американцев. | Фото: Baca.

Очень странные наряды американцев. | Фото: Baca.

 

17. Уровень воды в американских унитазах значительно выше, чем мы привыкли, из-за этого все время кажется, что с ними что-то не в порядке


Особенности американской канализации. | Фото: ЯПлакалъ.

Особенности американской канализации. | Фото: ЯПлакалъ.

 

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17 странных привычек американцев, которые сложно понять иностранцам

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17 странных привычек американцев, которые сложно понять иностранцамПодписаться на мой Instagram
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