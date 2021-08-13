Большинство наших соотечественников знакомо с культурой американцев по кинофильмам и телепередачам. Из-за этого традиции и их жизненный уклад вызывают у нас удивление, если не сказать больше. Вот 17 странных привычек американцев, которые сложно понять иностранцам
1. Можно пойти в супермаркет в пижаме, нижнем белье, с полотенцем на голове или с маской на лице...
Парад странных нарядов в американском супермаркете. | Фото: Pinterest, Всяко.нет.
2. В американских домах не принято разуваться. Большинство жителей перемещаются на машинах, а тротуары каждый день моют с мылом
На улицах Америки чисто, а потому нет необходимости снимать дома обувь. | Фото: Ofigenno.
3. В США вам никто не будет навязывать советы и лезть в душу, только мило улыбаться своей фирменной белоснежной улыбкой
Американская улыбка - не лицемерие, а доброжелательность. | Фото: qil.ru.
4. Независимо от времени года, в кафе и ресторанах Америки вам подадут напитки со льдом, а если вы закажите горячий чай, все подумают, что вы больны!
Напитки со льдом круглый год, а чай только во время болезни. | Фото: Freepik.
5. В отличии от европейских стран с крошечными порциями, в Америке вам подадут огромную тарелку с едой
По мнению Novate.ru, американские кафе - рай для обжор. | Фото: Просто Есть.
6. Душевые лейки, в отличии от наших, находятся исключительно вверху и крепко прикручены к стене
Лейка душа имеет фиксированное положение. | Фото: Foozine.
7. У нас вводят ПИН-код, а в Америке подписывают чеки
Подпись вместо ПИН-кода. | Фото: Ёк-макарЁк.
8. По мнению Novate.ru, американцы - самые большие патриоты флага. Иначе как объяснить тот факт, что национальные флаги висят буквально повсюду!
Национальный флаг повсюду. | Фото: ForumDaily.
9. Американская аптека - это фактически супермаркет, где вместе с медикаментами продается еда, напитки и пиво
Продажа пива в американских аптеках. | Фото: Развлекательный портал TitCat.
10. В США стиральные машинки находятся в подвальном помещении и являются общими. Однако, если у вас дома есть стиральная машина, то будет и сушильная, а также отдельная комната под названием прачечная
Отдельное помещение для стиральной и сушильной машины. | Фото: Туристический спутник.
11. Американцы оставляют чаевые всем: официантам, барменам, таксистам, гидам. И это не пара купюр, а 20 процентов от общей суммы по счету
Привычка оставлять щедрые чаевые. | Фото: Euphoria4u.ru.
12. Если у американца есть дом, на его заднем дворе обязательно есть гриль, возле которого собираются соседи и регулярно что-то жарят
Любовь к готовке на гриле. | Фото: Pinterest.
13. В США можно купить вино в 3- и 6-литровых бутылках
Гигантская тара для вина. | Фото: от 123ru.net.
14. Даже, если вам намного больше, чем 21 год, готовьтесь показывать в магазинах документы при покупке алкоголя и табачных изделий
Строгий возрастной контроль. | Фото: от 123ru.net.
15. Хэллоуин - один из самых любимых праздников американцев. К нему готовятся и отмечают наравне с Рождеством
Масштабные празднования Хэллоуина. | Фото: Путешествия с Олегом Барановским.
16. Американский стиль - это нечто удивительное. В этой стране вполне нормально носить угги под шорты и вьетнамки с пальто
Очень странные наряды американцев. | Фото: Baca.
17. Уровень воды в американских унитазах значительно выше, чем мы привыкли, из-за этого все время кажется, что с ними что-то не в порядке
Особенности американской канализации. | Фото: ЯПлакалъ.
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