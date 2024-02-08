5 интересных особенностей немецкого танка Leopard 2, делающих эту технику уникальной

Какие особенности делают танк Leopard 2 уникальной и мощной бронемашиной?/ Фото: vm.ru
После завершения Второй Мировой войны танкостроители Германии сделали много выводов и получили колоссальный опыт, который помог им в будущем не допускать ошибок прошлого. При этом некоторые образцы бронетехники были безуспешными, поскольку в пользу подвижности и хорошего оснащения конструкторам пришлось жертвовать защитой от снарядов. В свою очередь, легендарный танк «Леопард 2» смог опередить время и стать одним из самых перспективных немецких проектов.
1. Мощный двигатель
Мотор «Леопард 2» развивает мощность 1500 л. с./ Фото: rbc.ru
Leopard 2 приводится в движение 12-цилиндровым V-образным силовым агрегатом MTUMB 873-Ka 501, получившим мощность в 1500 л. с. (или 1100 кВт), а также жидкостную систему охлаждения.
Он делает до 2600 оборотов в минуту, обеспечивая разгон до 72 км/ч по ровному покрытию и до 40 км/ч – по пересеченной местности. Учитывая массу в 63-65 тонн, такие показатели являются отличными.
Подача воздуха для функционирования мотора выполняется с помощью двух воздушных фильтров, расположенных по бокам. Сквозь эти элементы воздушные массы освобождаются от крупных включений пыли, тогда как более мелкие частицы удаляются двумя фильтрами тонкой очистки.
В ходе испытаний двигатель Leopard 2 показал меньшую заметность в инфракрасном диапазоне, а также расходовал на 50% меньше дизельного топлива, чем газотурбинный аналог у американского танка ХМ-1.
2. Прогрессивное вооружение и бортовое оборудование
Гладкоствольная пушка танка/ Фото: wikimedia.org
В список бортового вооружения танка «Леопард 2» входят как основные орудия, так и вспомогательные. К первым относится гладкоствольная пушка Rh 120 с круговым вращением. Ее используют для ведения огня с применением боеприпасов, которые имеют стабилизационное оперение.
Дополнительное вооружение представлено спаренным пулеметом, универсальным метательным комплексом, который генерирует дымовую завесу, а также зенитным пулеметом. Также на борту есть система KADAG, способная записывать бой с имитацией выстрелов.
В боезапасе машины могут находиться как подкалиберные и кумулятивные снаряды, так и осколочно-фугасные с опцией программирования, ПТУР Lahat и PELE. Столь внушительный ассортимент совместимого вооружения позволяет адаптировать танк под выполнение различных задач и существенно повысить его огневую мощь.
Электронная часть представлена прогрессивной системой обнаружения противника, которая включает тепловизор, дневную камеру и дальномер. Нужная информация отображается на экране, который находится в боевом отсеке. При этом экипаж может видеть как панораму боевых действий, так и конкретные эпизоды.
Высокотехнологичный комплекс информирования следит за вероятными целями и предоставляет необходимые сведения членам экипажа. Он включает 4 модуля по углам башни, оптическое оборудование и камеру с цветной съемкой.
3. Небольшой объем для хранения боекомплекта
Снаряды Leopard 2 и их размещение внутри танка/ Фото: dzen.ru
У «Леопард 2» относительно небольшой запас места для размещения снарядов. С одной стороны это может показаться недостатком, но на практике данный пункт дает очевидные преимущества. В случае с попаданием снаряда в корму башни воспламенение боекомплекта с последующей детонацией не произойдет.
К тому же в правой части расположены дополнительные элементы питания и средства связи. Также этот пункт повышает подвижность и маневренность техники.
4. Надежность корпуса и ходовой части
«Леопард 2», вид спереди/ Фото: focus.ua
Культовый немецкий танк получил классическую компоновку, где двигатель находится сзади, башня – по центру, а органы управления и сопутствующие узлы – в носовой части. Место экипажа, который состоит из заряжающего, наводчика и командира, расположено в башне. Слева установлен люк, через который выбрасываются гильзы и происходит пополнение боезапаса.
Для изготовления корпуса «Леопард 2» использовались усиленные катаные листы бронированной стали. Лицевая часть имеет больший уровень защиты, а по классу бронирования танк соответствует стандартам 3-го поколения. Еще здесь применены специальные защитные экраны из резиновых листов с армированием.
Боевой отсек дополнительно прикрыт матами из арамидного волокна. В нем установлены некоторые электронные комплексы и боекомплект. Если произойдет подрыв снарядов, под воздействием взрывной волны выбьются лишь конкретные панели, после чего она выйдет за пределы машины, не нанеся ущерба находящимся внутри людям.
Броня создавалась с применением многослойных материалов и имеет толщину от 600 до 920 мм по периметру и от 590 до 1960 мм – в области башни.
Как отмечает производитель, ресурс Leopard 2 достигает 10 000 км до проведения капитального ремонта. Поскольку турбированный агрегат формирует цельный блок с гидромеханической коробкой передач, заменить его можно за 35-45 минут прямо в полевой обстановке.
5. Высокая боевая эффективность, проверенная в реальных условиях
Танк Leopard 2 в бою/ Фото: overclockers.ru
Первые факты боевого применения немецких танков Leopard 2 были зарегистрированы в Косове, где их использовали для проведения разного рода спецопераций и мероприятий. Правда у противника тогда не было серьезных средств противодействия этим машинам, поэтому им не пришлось терпеть потери.
Спустя некоторое время партия бронетехники отправилась в Афганистан, где ее применяли для ведения наступательных действий.
Сообщается, что один из танков наехал на мину и взорвался, получив существенный урон, при этом члены экипажа не пострадали. Еще через пару месяцев две машины тоже столкнулись со взрывными устройствами, но исход для экипажа был благополучным.
Пассажиры первого танка сумели эвакуироваться, тогда как другой экземпляр преодолел еще 200 м, после чего остановился. Трех членов экипажа удалось спасти, но водитель погиб. В связи с этим конструкторы решили усилить защиту области днища.
Также танк успешно использовался в рамках военной кампании в Сирии в составе вооруженных сил Турции. Как сообщают официальные источники, 10 экземпляров бронетехники было подбито с помощью ПТРК.
Итоги: преимущества и недостатки танка «Леопард 2»
Немецкий танк снабжен мощным вооружением и усиленной бронезащитой/ Фото: tanki-tut.ru
Подводя итог, можно выделить следующие превосходства немецкого танка Leopard 2:
- дистанционное управление зенитным пулеметом, расположенным на крыше;
- отличные показатели скорости разгона по асфальту и пересеченной местности;
- улучшенная ремонтопригодность и возможность замены отдельных узлов в полевых условиях;
- мощное вооружение и противотанковые ракеты на борту;
- усиленная броня по всему периметру корпуса и в области башни;
- оснащенность передовыми электронными комплексами и вспомогательными средствами.
Из недостатков упоминается лишь чрезмерно большая масса. К примеру, версия 2А7+ имеет массу в 70 тонн, что ухудшает маневренность и транспортабельность, а также провоцирует расход топлива. Еще у башни машины большая площадь, поэтому ее легче поразить из вертолетов или штурмовиков противника.
Тем не менее даже с учетом существующих недостатков «Леопард 2» остается одним из самых массовых, эффективных и надежных танков в мире, который пребывает в строю до сегодняшнего дня, показывая отличные результаты в боевых условиях.
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