Зачем натирать кожаную обувь яичным белком, и ещё 9 секретов, которые не раз пригодятся в жизни

Бытовые лайфхаки сильно упрощают нам жизнь. Но вместо того, чтобы двигаться путем проб и ошибок, предлагаем воспользоваться уже проверенными хитростями, которые точно взяли бы на заметку самые большие ценители – наши мамы и свекрови.



1. Как спасти севшую одежду?

2. Как сделать термосумку своими руками?

3. Как наточить блендер?

4. Как отмыть москитную сетку?

5. Как очистить мебель?

6. Как продлить жизнь антипригарной посуде?

7. Как убрать запах в холодильнике?

8. Как открыть дверь?

9. Как сделать спички водонепроницаемым?

10. Как придать блеска кожаным изделиям?

Следует постирать севшую одежду с детским шампунемОдежда из натуральных материалов отлично выглядит, отличается высоким качеством, приятная в носке, но есть у нее один маленький недостаток – деликатность в уходе. Так, например, после стирки она может сильно уменьшиться в размерах. Особенно часто такая неприятность происходит с шерстяными вещами, но и другие предметы гардероба из натуральных тканей могут резко «сесть».Если однажды вы достали из стиральной машины любимый свитер и поняли, что его, скорее, будет носить ваш ребенок, чем вы сами, не торопитесь расстраиваться – одежде можно вернуть первоначальный внешний вид.Итак, вещь нужно застирать вручную, но не порошком, а детским шампунем. Это средство размягчит натуральные волокна и сделает их более эластичными, благодаря чему вы сможете растянуть одежду после стирки до нужного размера. Останется лишь высушить свитер и носить с удовольствием, не вспоминая о неприятном инциденте.Вам понадобится пузырьковая пленка.Как вы обычно используете пузырьковую пленку? Заворачиваете в нее хрупкие предметы, чтобы они не повредились в процессе транспортировки? Это верное решение, но далеко не единственное, когда речь заходит о полезных сферах применения пленки. Оказывается с ее помощью можно сделать аналог термосумки.Для этого возьмите обычную сумку и несколькими слоями уложите на ее дно пузырьковую пленку. Чем больше будет слоев, тем лучше она сможет удерживать подходящую температуру. Это отличное решение для пикника, куда нужно донести максимально теплую еду, например, горячие бутерброды.На заметку: А если вы хотите сделать своими руками мини-холодильник, чтобы напитки на природе долгое время оставались нужной температуры, положите в сумку несколько замороженных губок для мытья посуды.Рис отлично справится с заточкой ножей блендера.Блендер – настоящая палочка-выручалочка для каждой хозяйки, так как он выполняет огромное количество самых разных функций. С его помощью можно измельчить и смешать продукты, сделать смузи или коктейль, превратить сахар в сахарную пудру, приготовить домашний соус. При желании его можно применять даже в качестве мельницы для специй. Но, чем чаще и интенсивнее вы будете пользоваться блендером, тем быстрее будут затупляться его лезвия.Если вы заметили, что блендер стал медленнее работать и хуже справляться со своими обязанностями, не торопитесь нести его в ремонт или менять на новое устройство. Испытайте на практике следующий лайфхак: насыпьте в чашу горсть риса и запустите прибор. Крупа заточит лезвия, после чего вы сможете пользоваться блендером как раньше.Для очищения москитной сетки используйте липкий ролик.Летом и в начале осени насекомые становятся настоящей проблемой, которая не дает покоя. К счастью, человечество изобрело москитные сетки, которые препятствуют попаданию мух, комаров, мошек и прочих непрошенных «гостей» в дом. Но какая морока их мыть!Если вам надоело каждый раз ломать голову над вопросом, как привести москитную сетку в порядок, попробуйте воспользоваться помощью обычного липкого ролика, который вы обычно используете для сбора шерсти и волос. Просто проведите им несколько раз по загрязненной поверхности: засохшие насекомые и прочая грязь устраняются практически без усилий с вашей стороны.Зола устранит пятно на мебели.Если у вас есть настоящий камин или печка на даче, наш следующий лайфхак обойдется абсолютно бесплатно, ведь главным действующим лицом является зола. Необходимо смешать ее с небольшим количеством воды, чтобы в результате получилась смесь, по консистенции напоминающая густую пасту. После этого нанесите средство на пятна, которые вы обнаружили на мебели, оставьте на четверть часа и смойте остатки влажной губкой. Загрязнения уйдут вместе с золой.Не стоит обжаривать на сковороде замороженное мясоПосуда с антипригарным покрытием всегда внушает хозяйкам уверенность, что теперь проблем с пригоревшей едой точно не будет. Однако, несмотря на заверения производителей, подобные сковороды и сотейники не являются всесильными. Особенно если не соблюдать некоторые правила по их использованию, а также игнорировать некоторые нюансы, связанные с уходом.Так, например, если вы попытаетесь поджарить на сковороде замороженные котлеты, будьте готовы к тому, что они обязательно прилипнут. И качество посуды здесь не при чем – всему виной резкий перепад температур. По этой же причине нельзя заливать раскаленную сковороду холодной водой – нужно подождать, пока она остынет и только после этого замачивать. Как видите, ничего сложного.Использованные чайные пакетики уберут запах.Есть множество самых разных подручных средств, которые способны устранить неприятный запах в холодильнике. Какие-то из них более эффективные, какие-то менее. Мы же предлагаем испытать самый бюджетный. Разложите по полочкам несколько использованных чайных пакетиков и понаблюдайте за результатом. Заварка должна быстро впитает в себя посторонние запахи и подарит холодильнику долгожданную свежесть. А если чай будет ароматизированный или с фруктовыми добавками, эффект будет еще лучше! Главное, не забывайте периодически обновлять пакетики, чтобы ни сами не стали источником неприятных запахов.Нужно натереть ключ мелом.Наверное, многие из нас сталкивались с ситуацией, когда при попытке открыть дверь в квартиру, ничего не получалось – ключ просто проворачивался в замочной скважине. Обычно, это свидетельствует лишь об одном – нужно вызывать мастера и менять замок. Но что если мы расскажем о существовании лайфхака, который способен решить проблему без дорогостоящих вложений?Купите в аптеке кусочек мела и натрите им свой ключ с обеих сторон. Меловая крошка улучшит сцепление с механизмами замка, и ключ больше не будет проворачиваться вхолостую! А для большего эффекта натрите еще и замочную скважину – тогда шансы на то, что вы не попадете в ближайшее время домой, сведутся к минимуму.Бесцветный лак защитит спички от влаги.Если летом вы часто выбираетесь на шашлыки, то точно знаете, что «звездой» данных вылазок является костер. Чтобы точно получилось его развести, обычно с собой берут древесный уголь, специальную жидкость для розжига и, конечно, спички. Вот только последние могут размокнуть от сырости или если ненароком попадут под дождь, и тогда вопрос с разведением костра останется открытым (особенно если в компании нет курящих людей).Предлагаем сделать спички водонепроницаемыми. Для этого нанесите на каждую слой бесцветного лака для ногтей, подождите, пока он подсохнет, и сложите в коробок (ускорить процесс можно с помощью фена).Натрите кожаные туфли яичным белком.Наверняка вы обращали внимание, что во многих рецептах рекомендуют использовать только желтки, в то время как белки остаются не у дел. Конечно, из них можно сделать белковый омлет или меренгу для украшения десертов, но есть и другой, не кулинарный вариант применения.Оказывается, белок оказывается поистине незаменимым, когда речь заходит об уходе за кожаными изделиями. Алгоритм действий предельно простой: смочите губку в миске с несколькими белками (для удобства их можно предварительно взбить) и натрите вещь, которая потеряла свой блеск. Это может быть обувь, ремень и даже мебель. В конце вытрите все насухо и оцените результат. Кожа будет сиять, словно только из магазина!