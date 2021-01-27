Брутальная пушка: зачем «Минигану» сразу шесть стволов

Шестиствольная автоматическая пушка является одним из самых брутальных видов огнестрельного оружия. Нет ничего удивительного в том, что за десятилетия использования этого оружия массовой культурой, оно обросло просто баснословным количеством мифов и заблуждений. При этом многим людям наверняка было интересно, для чего минипушкам нужно сразу шесть стволов. Само собой, подобная конструкция оружия используется вовсе не для того, чтобы пулемет выглядел круто.
Та самая картечница. |Фото: yandex.by.
Как известно, все гениальное – просто. Ричард Джордан Гатлинг придумал свою знаменитую шестиствольную «картечницу» в 1862 году. Удивительно, но с тех самых пор общий принцип работы данного пулемета не менялся. Используется система Гатлинга по сей день. Разница лишь в том, что со временем, ручной привод пулемета был заменен на электрический. Последний вкупе с современным и материалами позволил достичь невиданных ранее темпов стрельбы. Конструкция, предложенная американским инженером, оказалась настолько удачной, что отказ от нее (скорее всего) произойдет только тогда, когда перестанет существовать огнестрельное оружие. Но почему же у пулемета именно шесть стволов? Основных причин тому три.
1. Работа затворной группы
Общий принцип не поменялся. |Фото: bing.com.
В первую очередь шесть стволов пулемету нужно по причине весьма специфического устройства затворной группы, которая была придумана самим Ричардом Гатлингом и фактически не претерпевала изменений за последние 1,5 века использования подобного оружия. Суть сводится к тому, что пока из верхнего ствола в группе производится выстрел, в нижний одновременно с этим производится досылание боеприпаса. Это позволяет достигать огромных показателей скорострельности.
2. Система охлаждения
Серьезное оружие. |Фото: rock-cafe.info.
Выше мы уже упомянули о том, что специфика организации затворной группы Гатлинга позволяет достичь огромной скорострельности. Однако, высокая скорострельность всегда «упирается» в нагрев ствола оружия. Большое количество стволов в том числе является частью системы охлаждения. Металл ствола имеет возможность остыть после выстрела, пока проходит круг заряжания. Конечно же, на современных пулеметах это доли секунды, однако, когда счет идет на тысячи выстрелов, подобная система охлаждения работает на отлично.
Интересный факт: охлаждение пулеметов было большой проблемой для конструкторов во все времена. Так, например, у пулемета системы Льюиса был специальный кожух на стволе для улучшения воздухообмена. Пулемет Максима и вовсе охлаждали водой. Немецкие пулеметы серии MG имели сменные стволы, которые расчет мог оперативно менять прямо во время боя. Технических решений в сфере охлаждения ствола – огромное множество.
3. Вопрос износа
Стволы изнашиваются. ¦Фото: warriorlodge.com.
Третья главная причина прямо проистекает из первых двух. Как несложно догадаться, любой оружейный ствол постепенно изнашивается. Однако, одно дело, когда речь идет об автомате и совершенно другое, когда речь заходит о пулемете. Тем более, способном совершать тысячи выстрелов в минуту. Соответственно, шесть стволов позволяют в значительной мере сократить нагрузку на оружие и повысить срок его службы до необходимости ремонта.
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