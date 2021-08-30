Документы граждан Виртландии, покорителей космоса и др, которые может при желании получить каждый

Паспорт – это важнейший документ, и паспортная система – одна из серьезнейших структур для любого государства. Казалось бы, в этом вопросе нет места для чего-то оригинального и необычного, однако оказалось, что в мире существуют несколько видов очень необычных документов. Некоторые из них действующие, некоторые не являются официально признанными, но общественные организации, выдающие их, считают, что это только вопрос времени.
Паспорт негражданина
Прибалтийский документ для граждан с особым статусом
Такой необычный вид гражданства существует только в двух странах – Латвии и Эстонии. Подобные документы получили граждане, переселившиеся в прибалтийские республики в 1940-1992 годах и не прошедшие в дальнейшем процедуру натурализации (она включает в себя экзамены по национальному языку и истории, проверку знания гимна, конституции страны и прочее). Эта часть населения, кстати, составляет достаточно существенную долю жителей: по данным на 2017 год в Латвии число неграждан составило около 11%, а в Эстонии – 6%.
Паспорт гражданина мира
Паспорт для настоящего космополита
Выдает такие документы Всемирное правительство граждан мира. Эта общественная организация основана в 1953 году в Америке. Надо сказать, что этот «мировой» документ официально признается только в шести странах (не европейских, правда, а африканских), а также был хоть раз принят в качестве въездного документа в 174 странах (такие данные указаны на официальном сайте организации). Кстати, основная цель выдачи паспорта гражданина мира – это именно свободное передвижение через границы. Хотя большинство государств такую «мировую» инициативу пока не поддерживает.
Паспорт виртуальной страны
Виртуальная страна выдает вполне реальные документы
Виртландия (Wirtland) – это непризнанная страна, претендующая на право называться первым в мире Виртуальным государством. Ее местоположение – Интернет, а значит – весь мир. Основана эта необычная общественная площадка в 2008 году, и с тех пор ее ряды постоянно пополняются. Сегодня гражданами необычного государства считают себя уже несколько тысяч человек. Виртуальное государство чеканит вполне настоящие золотые и серебряные монеты и выпускает собственные марки. Управляет ею канцлер, который предпочитает скрывать свое настоящее имя. Для получения гражданства и паспорта нужно заполнить анкеты, заявку и оплатить пошлину. Недавно страна отметила свое первое десятилетие.
Паспорт «Морской Земли»
В непризнанном, но гордом государстве вам могут не только выдать паспорт, но и наделить дворянским титулом
Principality of Sealand – княжество морской земли или Силанд – одно из известнейших непризнанных государств. Оно имеет вполне реальную, хоть и небольшую территорию. Это морская платформа в Северном море в 10 километрах от побережья Великобритании. Управляет этим княжеством монарх, провозгласивший себя в 1975 году Михаилом I. Эта небольшая страна уже успела обзавестись вполне героической историей, в которой есть борьба за независимость и путч 1978 года. Есть даже своя сборная по футболу, правда ее тоже не признают официальные спортивные организации. После некрасивой аферы с поддельными силендскими паспортами в 1997 году выпуск этих документов был прекращен, но с 2017 года паспорта выпускаются снова.
Лунный паспорт
Документ для землян – покорителей планет
Если на земле или на море уже становится тесно, вы вполне можете приобрести себе паспорт лунного образца. Для этого нужно обратиться в «Лунное посольство» и купить «сертификат о владении» участком на Луне, Марсе, или другой планете (советуем остановить свой выбор на Луне – остальные космические объекты пока пользуются меньшим спросом). Начало этой распродажи было положено в 1980 году, когда американец Дэннис Хоуп обратил внимание на «лазейку» в международном законодательстве о владении звездами и планетами (в нем не было упоминания о частных организациях) и объявил себя владельцем всех объектов Солнечной Системы кроме Земли и Солнца. Между прочим, несмотря на отсутствие юридической силы подобных сертификатов, они пользуются устойчивым спросом. А компания «Lunar embassy» имеет конкурентов, с которыми у нее произошло уже несколько судебных разбирательств.
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