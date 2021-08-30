Документы граждан Виртландии, покорителей космоса и др, которые может при желании получить каждый

Паспорт негражданина

Прибалтийский документ для граждан с особым статусом

Паспорт гражданина мира

Паспорт для настоящего космополита

Паспорт виртуальной страны

Виртуальная страна выдает вполне реальные документы

Паспорт «Морской Земли»

В непризнанном, но гордом государстве вам могут не только выдать паспорт, но и наделить дворянским титулом

Лунный паспорт

Документ для землян – покорителей планет