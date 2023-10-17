12 хитростей для тех, кто хочет питаться правильно, не слишком ограничивая себя в лакомствах

Небольшие секреты, о которых стоит знать всем, кто встал на путь здорового питания.
Пожалуй, каждый из нас давал себе обещание начать вести правильный образ жизни. Особенно, если это касается питания. Но что уж лукавить, с силой воли всегда можно «договориться»: съесть последнюю конфету, а уж потом заняться собой. Оказывается, можно питаться правильно, но при этом не отказывать себе в лакомствах, если следовать советам, представленным в этой статье.
1. Соус отдельно
Заказывать соус отдельно.
В состав соусов часто входят вкусовые добавки, сахар и соль. Эти вещества сложно назвать полезными для организма. Однако это не значит что нужно навсегда забыть о любимых заправках. Просто ограничьте их потребление или замените растительными маслами. Собираясь заказать блюдо в кафе или ресторане, просите принести соус отдельно. Так вы сможете самостоятельно контролировать его потребление.
2. Делайте заказ первым
В ресторане делайте заказ первым.
Находясь с друзьями в кафе или ресторане старайтесь сделать заказ первым и не меняйте его. Такая хитрость защитит вас от стадного рефлекса, если все ваши товарищи заказывают пиццу или бургеры. На первый взгляд этот совет может показаться глупым, но поверьте, находясь в обществе людей, которые едят вкусную, но не слишком полезную еду, соблазн последовать их примеру очень велик. Будьте решительны, настроились на салат - значит его и заказывайте.
3. Не отвлекайтесь
Кушайте, не отвлекаясь.
Просматривать почту, смотреть сериал или читать книгу за обедом, для нас привычное дело. Однако от этой привычки лучше отказаться, если вы хотите качественно изменить свое питание. Все дело в том, что отвлекаясь, мы поглощаем пищу механически, не чувствуя вкуса и не ощущая насыщения. Кроме того, в увлеченном состоянии можно съесть больше, чем было задумано. Приучите себя есть сосредоточенно, тщательно пережевывая еду. Так вы быстрее утолите голод, а привычная пища будет казаться намного вкуснее.
4. Замените соль специями
Используйте специи вместо соли.
Соль не зря называют белой смертью. Она задерживает жидкость в организме и может стать причиной излишней отечности. Конечно, это не значит что нужно отказаться от ее потребления совсем, ведь без соли еда кажется совершенно безвкусной. Просто постарайтесь меньше использовать ее, частично заменяя эту приправу специями и сушенными травами.
5. Есть с перерывами
Правило двадцати минут.
Съедайте ровно столько, сколько нужно вашему организму. Часто под влиянием голода мы съедаем несколько блюд сразу, а потом еще и десерт. После такого обеда человек чувствует себя бочкой, появляется усталость, хочется лечь поспать. Эти симптомы указывают на то, что вы переели, а это не хорошо. Возьмите за правило делать перерывы между приемами пищи. Например, расправившись с основным блюдом, постарайтесь двадцать минут ничего не пить и не есть. За это время пища начнет усваиваться, а чувство голода, возможно, отступит. Если нет, то можете смело пить чай или приступать к десерту.
6. Натуральные компоненты
Потребление натуральной свежей пищи.
Часто мы попадаемся на уловки маркетологов и начинаем потреблять некоторые продукты, свято веря в их натуральность и пользу для нашего организма. Однако, часто это лишь уловки. Чаще всего соки состоят из консервантов, а в фруктово-ягодных йогуртах нет ни фруктов, ни ягод. Выход прост, не верьте уловкам, лучше купите чистый йогурт, добавив в него свежие ягоды и сезонные фрукты, а покупные соки замените компотом.
7. Поощряйте себя
Балуйте себя вкусностями.
Жить в ограничениях - страшно и грустно. Не стоит загонять себя в жесткие рамки на пути к здоровому питанию. Не забывайте себя поощрять маленькими порциями любимого лакомства за неделю диеты. Только не забывайте про меру.
8. Ищите аналоги
Ищите полезные аналоги.
Вместо того, чтобы категорично запретить себе есть любимые бургеры в Макдональдсе или навсегда отказаться от вкусной шаурмы в киоске у дома, найдите альтернативу. Например, научитесь готовить гамбургеры самостоятельно из натуральных, диетических компонентов. Шаурма, приготовленная дома тоже очень вкусная.
9. Покупайте продукты заранее
Покупайте полезные продукты заранее.
Жизнь тех, кто только встал на дорожку здорового питания полна соблазнов. Один из них - возможность заказа еды на дом. Избежать душевного порыва поможет полный холодильник здоровой пищи. Всегда покупайте продукты заранее, чтобы у вас всегда была возможность перекусить.
10. Готовьте вкусно
Научитесь готовить вкусную, здоровую и разнообразную пищу.
Многие уверены, что здоровое питание - это вареные яства, которые на вкус не лучше подошвы. Поверьте, здоровая пища может быть вкусной и разнообразной. Главное, готовить с энтузиазмом и использовать свежие продукты. Так, обычная овсянка превратится в лакомый десерт, если добавить к ней фрукты, ягоды, орехи или джем.
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11. Ночные перекусы
Откажитесь от ночных перекусов.
Известно, что в вечернее время процесс пищеварения значительно замедляется, однако это не значит, что после 6 вечера вам больше нельзя есть. Просто помните, что пища которую вы употребляете вечером должна быть легче утренней. Также стоит воздержаться еды за два часа до сна.
12. Не торопитесь
Тщательно пережевывайте.
Забудьте про перекусы на ходу. Плохо пережеванная пища образует большое скопление каловых масс, токсины из которых попадают в кровь. Старайтесь тщательно пережевывать каждый кусочек. Так, чувство насыщения придет гораздо раньше, а слюна и ферменты помогут еде лучше усваиваться.
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