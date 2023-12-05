5 черт идеальных хозяек

Существует ли портрет идеальной хозяйки? Как оказалось, да. И чтобы его создать, стоит обратить внимание на несколько достаточно простых черт.







Каждая вторая женщина считает себя достаточно хорошей хозяйкой, а каждая третья не скрывает того, что заниматься хозяйством не любит, да и не очень-то умеет. Но замечали ли вы, что и те, и другие женщины говорят об этом с некоторой гордостью? Одни гордятся тем, что они хорошие хозяйки, другие гордятся тем, что они вообще не хозяйки. Существует также третья категория женщин-перфекционисток, которые всегда недовольны собой как хозяйками, хотя дома у них чисто, готовят они вкусно и гостей встречают радушно.



Критерии отличных хозяек (назовем их идеальными хозяйками) размыты. Идеальная хозяйка — это кто? Та, которая приготовит ужин буквально из ничего, если неожиданно пришли гости, или та, у которой всегда холодильник полон, и никакие гости не застанут ее врасплох? Идеальна та, у которой чисто, или та, у которой уютно? Кто лучше варит варенье — Агафья Михайловна, бывшая крепостная Левина, или слуги в доме Кити Щербацкой?



Наведение чистоты и поддержание порядка

Умение избавляться от хлама

Уютный дом

Опрятный внешний вид

Грамотный подход к финансам

Многие женщины путают понятия чистота и порядок. Чистота — это отсутствие грязи и пыли, это чистые полы, поверхности, сантехника, бытовая техника, светильники, двери. Чистота — это гигиена жилища, поэтому в понятие чистоты входит еще и регулярное проветривание помещения.Порядок — это отсутствие разбросанных вещей, но не только. Это еще и организованное хранение вещей — у каждого предмета есть четко отведенное для него место, и об этом месте знают все члены семьи. Не просто так в народе говорят: «Порядок в доме — порядок в голове». Считается, что у людей, живущих в перманентном беспорядке, такой же хаос творится и во всех остальных делах. У японцев есть очень хороший фильм, снятый на эту тему, «Жизнь — чарующее волшебство уборки», в котором после наведения порядка в жизни хозяек начинаются чудесные позитивные изменения.Поэтому первой чертой идеальной хозяйки будет грамотное сочетание наведения чистоты и поддерживание в доме давно наведенного порядка.Как вы думаете, кто же будет считаться идеальной хозяйкой: та, которая ничего не выбрасывает и хранит множество вещей на случай «а вдруг пригодится», или та, которая понимает, что «хлам невозможно упорядочить, от него можно только избавиться»?На самом деле, все зависит от региона проживания и исторического периода. Например, в эпоху тотального дефицита имело смысл покупать что-либо про запас. Если вдруг в магазине «выкинули» редкий товар, например, колготки с красивым узором или лак для волос, то это распродавалось мгновенно и больше 1-2 штук в руки не давали. Помимо этого, люди, пережившие войну и голод 90-х, привыкли делать запасы продуктов и предметов первой необходимости.Сейчас нет нужды делать запасы продуктов, спичек, косметики или постельного белья — все это можно купить даже не выходя из дома. И современная хозяйка не копит хлам и не засоряет дом ненужными вещами. Расхламить дом может помочь книга Доминик Лоро «Искусство жить просто. Как избавиться от лишнего и обогатить свою жизнь».Итак, вторая черта идеальной хозяйки — отсутствие хлама в квартире (вещей-близнецов, вещей про запас, ненужных сувениров, предметов «жалко выкинутьт», одежды «это на потом, когда похудею»).Я предлагаю сделать небольшое упражнение. Давайте смоделируем следующую ситуацию: вы решили продать квартиру, и к вам приходят ее смотреть различные покупатели — это мужчины и женщины, пары с детьми и без детей. Закройте глаза и представьте, что вы — это больше не вы, а некая посторонняя женщина-покупательница. Посмотрите на свою квартиру глазами этой незнакомки: как выглядят ванна и туалет, кухня и коридор, комнаты и лоджии или балконы? Чисто ли? Наведен ли порядок? А самое главное, уютно ли здесь? Что вы как посторонний человек можете сказать про хозяйку этого дома?А теперь представьте себя мужчиной-покупателем. А что видите вы, воспринимаете ли эту квартиру как устный дом? Таким же образом представьте себя сперва ребенком, а потом подростком. Каково вам в этой квартире, уютна ли она для вас?Ну и последнее: представьте себя квартирой, в которой вы проживаете. Насколько уютным вы ощущаете себя? Дайте своей хозяйке три совета, которые помогут ей сделать вас более уютным. Как правило, после такого упражнения человек лучше осознает, что именно ему нужно изменить в своем жилье, чтобы оно стало уютнее.Уют — это не просто чистота и порядок. В некоторых квартирах почти стерильная чистота и полный порядок, но они неуютные, безликие. Уют — это атмосфера. Она складывается из «отпечатка» личности хозяйки на убранстве дома и хорошего вкуса. Разные люди любят разные интерьерные стили. Кому-то нравится лофт, кому-то — минимализм, а кому-то — прованс. Но согласитесь, что если в пределах одной квартиры все эти три стиля будут перемешаны между собой, с большей долей вероятности получится безвкусица.Третья черта идеальной хозяйки — умение сделать свой дом уютным для всех членов семьи. Уютный дом — это дом, куда хочется всегда возвращаться.Внешний вид хозяйки тоже имеет значение. Если дома чистота, порядок и уют, но хозяйка одета в старые спортивные штаны и растянутую футболку, то вряд ли она попадет в номинацию «лучшая хозяйка года». Красивый и опрятный внешний вид имеет большое значение. Один и тот же человек в разной одежде может вести себя тоже по-разному. В последние десятилетия в магазинах продается много одежды для дома, поэтому сейчас нет необходимости донашивать старые и ненужные вещи в качестве домашней одежды. То же самое касается и домашней обуви. Бывает такое, что гостям предлагают красивые новые тапки «для гостей», а сами хозяева ходят в старой паре. Иногда случается и наоборот.Итак, четвертая черта идеальной хозяйки — это ее внешний вид. Как определить, соответствуете ли вы этому пункту? Представьте, что прямо сейчас в вашу дверь звонит чрезвычайно значимый для вас человек (не родственник), встреча с которым будет для вас судьбоносна. Готовы ли вы открыть ему дверь в том виде, в котором вы сейчас?Деньги — это неотъемлемая часть нашей жизни, но, к сожалению, не каждый умеет управлять ими. Чрезмерно экономить и скряжничать так же нецелесообразно, как и безудержно тратить, оправдывая себя тем, что «это все нужно», «должна же я баловать себя».У отличной хозяйки нет ненужных трат и нет ненужной экономии. Она умеет грамотно распоряжаться деньгами: удерживать необходимые суммы и расставаться с необходимыми суммами без чувства стыда, вины и страха. Она не берет необдуманно большие суммы в долг и не влезает в кредиты, если, конечно, речь идет о важной затруднительной ситуации или ипотеке. Имеющиеся кредиты гасит аккуратно, в срок, а, зачастую даже досрочно. Она умеет рассчитывать деньги таким образом, чтобы хватало на необходимое, на развлечения и комфортную жизнь, а также на целевые накопления.