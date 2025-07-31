Добротный и недорогой седан Toyota, который в свое время почти не заметили

Автомобили японской компании Toyota для наших соотечественников в представлении не нуждаются. Само собой, у водителей всего есть пара-тройка машин-любимчиков, в то время как многие другие модели остаются за бортом потребительского выбора. Игнорирование той или иной модели еще не означает, что машина плоха.
Хорошая была машина. |Фото: needcalc.com.
Итак, знакомьтесь, уроженец 2008 года, седан третьего поколения, выпускавшийся по 2018 год - Toyota Avensis. В свое время на первичном рынке отечественные автомобилисты едва ли не полностью обошли данную модель стороной. Однако, уже спустя несколько лет «распробовали» и принялись достаточно активно разбирать на вторичном рынке. В какой-то момент на вторичном рынке седан занял промежуточную позицию между «Камри» и «Короллой». В 2011 и 2015 году машина пережила два рестайлина, при этом еще в 2012 официальные продажи Avensis в России свернули. Правда, машина на отечественный рынок все равно проникала.
Отличная машина. |Фото: specsan.com.
Среди неоспоримых достоинств Toyota Avensis можно выделить высокую надежность, качественный устойчивый к ржавчине кузов, высокий уровень безопасности седана, просторный салон и багажник с объемом 500 литров. Вишенкой на торте – практический полное безразличие со стороны угонщиков. Из ярких недостатков, пожалуй, можно выделить только низкий 140-мм клиренс и очень дешевые отделочные материалы салона.
Берут на вторичном рынке. |Фото: funart.pro.
Что же касается начинки, то все бензиновые моторы Toyota Avensis – это атмосферники. Встречается три варианта ZR-FAE, которые отличаются объемом и мощностью: 1.6 литра и 132 л.с, 1.8 литра и 147 л.с, 2 литра и 152 л.с. Также есть дизельные варианты D‑4D. Они в свою очередь могут быть под объем 1.6, 2 и 2.2 литра. У всех двигателей с годами появляются проблемы с пуском в морозы. Еще одна беда почти всех силовых установок Avensis – это повышенное образование нагара и масложор. Работают «пламенные сердца» или с вариатором К111 способным прослужить до 250 тысяч км пробега, или с автоматами U660E/U760E. Похвалить можно каждую из трансмиссий. Все коробки «спокойные» и «надежные».
В целом надежный автомобиль. ¦Фото: temaretik.com.
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