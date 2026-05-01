7 блюд, которые можно приготовить из черствого хлеба, чтобы не выбрасывать его

Используйте хлеб или бумажное полотенце
Купили хлеб, положили в кухонный шкафчик и забыли на несколько дней? Неудивительно, что доставать пришлось уже черствый батон. Но есть и хорошая новость – это не повод его выбрасывать. Есть множество вариантов, как использовать хлеб не первой свежести. Novate..
Как сделать черствый хлеб свежим?
Заверните хлеб в фольгу и положите в духовку. / Фото: cooky.vn
Для начала предлагаем реанимировать сухой батон, а если не получится, тогда уже прибегать к другим методам. Итак, есть три проверенных способа:
• В микроволновке. Оторвите кусок бумажного полотенца, намочите, хорошо отожмите, а затем заверните в него кусочки хлеба. Положите в микроволновку и включите таймер на 10 секунд. Этого времени должно хватить для того, чтобы батон размягчился. В конце отправьте кусочки в тостер, чтобы они хорошо подрумянились.
• В духовке. Сбрызните черствый хлеб, заверните его в фольгу и поставьте в холодную духовку. После этого выставьте температуру 150 градусов и таймер на 10 минут. Когда вода начнет испаряться, под фольгой образуется пар, который и размягчит черствый хлеб.
• Над паром. Поставьте на плиту кастрюлю с водой, дождитесь, пока она закипит, а затем пару минут подержите черствые кусочки хлеба над паром. Важно «обработать» их с обеих сторон, тогда результат будет лучше.
Что приготовить из черствого хлеба?
1. Сухарики или гренки
Чесночные сухарики в духовке. / Фото: stihi.ru
Самый очевидный способ, как с умом использовать черствый хлеб – это приготовить сухарики.
• Соленые сухарики. Для их приготовления нужно нарезать хлеб на полоски, а затем на кубики, посыпать солью и запечь пять-семь минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Чтобы вкус готовых сухариков получился более интересным, используйте вместо обычной соли адыгейскую, сванскую, копченую или гималайскую.
• Чесночные гренки. Натрите кусочки батона с обеих сторон чесноком, а затем нарежьте их кубиками или небольшими полосками. Обжарьте на сковороде, смазанной растительным маслом, до появления румяной корочки.
• Сладкие гренки. Сделайте «кляр» из одного яйца, двух-трех столовых ложек молока и чайной ложки сахара (можно добавить чуть больше или чуть меньше). Хорошо все перемешайте, а затем окуните кусочки хлеба в яично-молочную смесь и обжарьте на сковороде с двух сторон.
2. Горячие бутерброды и тосты
Бутерброды с колбасой и сыром. / Фото: ria.ru
Если вы любите бутерброды, но свежего хлеба под рукой нет, приготовьте их «горячую» альтернативу. Для этого нарежьте хлеб на кусочки, на каждый выложите по ломтику колбасы и помидора, сверху положите кусочек сыра и отправьте на пару минут в микроволновку, духовку или аэрогриль. Начинка может быть любая, но присутствие сыра обязательно – именно он создает сверху аппетитную «шапочку».
Не хотите возиться с бутербродами? Тогда сделайте тосты. Подсушите хлеб на сковороде, в духовке или тостере и подайте с джемом/сгущенкой/арахисовой пастой и пр. Также можно сделать сэндвич. Базовый вариант начинки – авокадо, огурец и красная рыба. Также можно взять лист салата, кусочек отварного куриного филе и помидор. Экспериментируйте!
3. Пицца
Пицца на хлебе с начинкой. / Фото: food.ru
А вы когда-нибудь пробовали делать «ленивую пиццу» на хлебе? Здесь все легко и просто. Батон нужно нарезать кусочками, выложить на противень, чтобы не оставалось промежутков, смазать кетчупом или томатной пастой, добавить колбасу, грибы, помидоры (начинка может быть любой) и посыпать сверху сыром. Поставьте импровизированное тесто в духовку, разогретую до 180 градусов, и наслаждайтесь результатом уже через 15 минут.
4. Панировочные сухари
Панировочные сухари можно сделать своими руками. / Фото: ovkuse.ru
Как насчет того, чтобы не переплачивать за готовые панировочные сухари, а сделать их самостоятельно из черствого хлеба? Для этого натрите кусочки на терке, измельчите на мясорубки или в блендере, а затем слегка подсушите в духовке. Пересыпьте сухари в банку с крышкой и применяйте по мере необходимости. Чаще всего хозяйки используют их для панировки котлет, отбивных и наггетсов, но также можно сделать из сухарей загуститель, например, для пудинга.
5. Выпечка
Хлебный пудинг с изюмом. / Фото: 64parishes.org
Удивительно, но факт – черствый хлеб прекрасно подходит для приготовления десертов. Самый простой вариант – сделать пудинг. Для этого нарежьте хлеб на кусочки, замочите в молоке с добавлением сахара, а затем переложите в форму для запекания и отправьте в духовку. Получится вкусный сладкий пудинг.
Также на основе хлеба получается отличная шарлотка. Если под рукой нет муки, а приготовить яблочный пирог хочется, используйте этот рецепт. Нарежьте хлеб небольшими ломтиками и выложите на противень слоями, чередуя с яблоками. Взбейте яйца с сахаром в плотную пену, залейте основу для пирога и поставьте в духовку примерно на 30 минут. Готовая шарлотка получится плотной, но от этого не менее вкусной.
6. Яичница
Омлет с хлебом на сковороде. / Фото: 1000.menu
Отличный вариант сытного и быстрого завтрака – омлет с хлебом. Нарежьте хлеб небольшими кубиками и слегка обжарьте на сковороде, смазанной сливочным маслом. В миску вбейте три-четыре яйца, добавьте щепотку соли, немного черного перца и прованских трав, хорошо взбейте массу миксером, после чего вылейте ее на сковороду. Накройте омлет крышкой и готовьте на среднем огне около пяти минут. По желанию в блюдо можно добавить колбасу, помидоры, сыр или измельченную зелень.
7. Запеканка
Хлебная запеканка в духовке. / Фото: cookist.com
В зависимости от того, какие вы больше любите запеканки – сладкие или соленые – приготовьте одну из них. Для начала предлагаем попробовать сделать блюдо, звездой которого будут морковь. Натрите ее на терке, положите в миску, добавьте яйцо и сахар по вкусу. Хлеб замочите в молоке на несколько минут, хорошо отожмите и добавьте к остальным ингредиентам. Перемешайте продукты, выложите готовое тесто в форму и отправьте в духовку запекаться. Вместо моркови можно использовать яблоки, сухофрукты, а если хотите добавить белка в свой рацион – тогда творог.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии