Как вписать в интерьер бабушкин винтаж

Бабушкины вещи сегодня переживают ренессанс. Домотканые коврики, потертые сундуки, деревянные прялки, гобелены и вязаные салфетки, забавный крутоногие стулья — все это давно вышло за пределы дачного лофта и с успехом перекочевало в городские квартиры.







Но чтобы антикварная прялка не выглядела, как забытый реквизит из музея, важно правильно интегрировать такие предметы в современный интерьер.

Один выразительный акцент

Контраст с современностью — залог свежести

Цветовая поддержка — чтобы винтаж не выбивался

Функциональность — старина, которая работает

История в деталях — подчеркните происхождение

Дизайнер Светлана Пашкова рассказала, как сделать винтаж уместным и живым.Главное правило — дозировка. Не нужно обставлять комнату исключительно бабушкиными реликвиями: одного кресла или ковра вполне достаточно, чтобы задать характер пространству. Совет дизайнера: «выберите один яркий предмет с историей — например, сундук, который можно использовать как журнальный столик или прикроватную тумбу, и подчеркните его светом или окружающими нейтральными оттенками, не устраивайте из комнаты музей».Старинные вещи особенно выразительно смотрятся на фоне современного пространства: лаконичные стены, минималистичная мебель, холодный металл или стекло. Такой контраст подчеркивает уникальность старинного предмета и делает интерьер динамичным. Например, попробуйте положить домотканый коврик на бетонный пол или рядом с гладким кожаным диваном — результат будет неожиданно гармоничным.Если в комнате появляется винтажный текстиль или резной сундук, хорошо бы повторить его цвет или фактуру в других деталях. Это создает эффект продуманности и «встроенности» предмета в интерьер. «К примеру, если у вас есть коврик с бордовыми и охристыми полосами — добавьте подушку похожего оттенка или вазу из терракоты, и все „заговорит“ на одном языке», — объясняет эксперт.В бабушкином сундуке вполне можно хранить пледы, прялка может стать стойкой для зонтов, а плетеное кресло — уютным местом для чтения. Винтаж не должен быть просто декором — он должен жить и работать в интерьере. Перед тем как вписать предмет, подумайте — для чего он будет использоваться. Это спасет от ощущения пыльной музейной экспозиции.Каждый винтажный предмет хранит свою историю, и если вы знаете ее — расскажите. В прямом смысле: на фото, в рамке, в открытке или короткой надписи рядом. Это добавляет эмоционального тепла. Если ковер, например, соткан вашей прабабушкой — можно повесить над ним черно-белое фото, где она сидит у станка. Интерьер сразу станет глубже и человечнее.