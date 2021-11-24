«Ситро», «Тархун», «Дюшес»: 5 простых рецептов, как приготовить дома «ту самую» газировку из детства

Автоматы с газировкой были особенно популярны. /Фото: ic.pics.livejournal.com
В СССР напитки не только были невероятно вкусными, но и полезными, поскольку изготавливались из натуральных ингредиентов. Газировка хорошо утоляла жажду, потому пользовалась популярностью. В нее добавляли качественный сахар, сок фруктов, экстракты полезных трав и растений. Срок годности не превышал недели — в Советском Союзе никаких консервантов! Чтобы вспомнить давно забытый вкус настоящих напитков, предлагаем использовать легкие рецепты и сделать точно такие же «настоящие» дома.
Советские напитки изготавливались из натуральных компонентов и хорошо утоляли жажду. /Фото: static.newauction.ru
1. Квас
Знаменитый советский квас из цистерны. /Фото: ic.pics.livejournal.com
В Советском Союзе появление желтых цистерн с призывной надписью «Квас» ассоциировалось с наступлением лета, порой отдыха на тенистых улочках и цветения природы. Вкусный бочковой квас был своеобразной визитной карточкой эпохи. Современные производители такой уже не делают. Несмотря на широкое разнообразие сладких газированных напитков, бутилированного кваса и пива всевозможных сортов и вкусов, многим непреодолимо хочется выпить того самого, советского кваса с насыщенным ароматом и особым вкусом.
Чтобы попробовать этот дивный напиток, понадобится не так уж много ингредиентов:
а) 3 литра кипяченой воды;
б) половина стакана сахара (130 г), можно заменить медом;
в) немного изюма;
г) полбуханки ржаного хлеба любого вида;
д) примерно половина пачки сухих дрожжей (25-30 г).
Хлеб нарезается на кусочки и сушится на противне в духовке без использования масла. Готовность определяется по появлению румяной корочки. После этого хлеб заливается кипятком в трехлитровой банке. Когда температура достигнет около 37 градусов, добавляем в емкость половину сахара и дрожжи, которые предварительно разводятся в стакане теплой кипяченой воды. Банку закрываем крышкой и оставляем в теплом затененном месте на два дня. Затем сцеживаем квас от хлеба в новую емкость, добавляем оставшийся сахар и изюм, перемешиваем, разливаем по удобным бутылкам, которые ставим на 24 часа в холодильник. Напиток готов!
2. «Ситро»
Автоматы с газировкой были особенно популярны. /Фото: ic.pics.livejournal.com
В СССР газированный напиток «Ситро» стал именем нарицательным — со временем он настолько полюбился людям, что так стали называть любой вид лимонада, даже не обязательно из лимонов. Изначальный же напиток — это невероятно вкусное сочетание цитрусовых соков лимона, мандарина и апельсина, а также ванили. Для приготовления газировки понадобится:
а) 2 стакана содовой или просто газированной воды;
б) 2 стакана обычной воды
в) 1 стакан сахара;
г) 3 лимона;
е) 1 мандарин;
ж) 1 апельсин;
з) ваниль.
Цедру одного лимона натираем на терке, к ней добавляем сок этого и всех остальных фруктов. Все полученные ингредиенты отправляем в эмалированную кастрюлю вместе с сахаром и обычной водой. Кипятим 10 минут, после охлаждения процеживаем. Добавляем содовую или газированную воду и отправляем в холодильник.
3. «Байкал»
Байкал был одним из дефицитных и очень популярных напитков в СССР. /Фото: newsland.com
«Байкал» был своеобразным ответом на выпуск американской колы, но его состав значительно отличался в положительную сторону: полезные экстракты элеутерококка, солодкового корня, зверобоя придавали силы и укрепляли иммунитет, а эфирные масла лавра, эвкалипта, лимона и пихты придавали своеобразный вкус. Ингредиенты для домашнего приготовления:
а) 10 г порошка или корня солодки;
б) 10 г элеутерококка;
в) 10 г зверобоя;
г) 10 г иголок пихты;
д) половина лимона;
е) 200 г сахара;
ж) 3 литра воды.
Все травы перемешиваем, заливаем горячей водой и даем настояться в течение трех часов. Процеживаем и подогреваем, чтобы можно было растворить сахар и добавить выжатый сок лимона. Даем остыть. Чтобы напиток получился газированным, его нужно пропустить через сифон, или часть воды заменить газированной (долить в готовый настой).
4. «Дюшес»
Освежающие напитки — вкусно и доступно. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Этот напиток заменял советским детям сладости и тортики. Он не только вкусный, но и улучшает пищеварение, имеет антисептическое действие. Для приготовления одной порции понадобится:
а) 1 сочная груша;
б) треть лимона;
в) 200 мл содовой или просто газированной воды;
г) 1,5 чайных ложки сахара или сахарного сиропа.
Сок из груши и лимона смешиваем с газированной водой, добавляем сахар по вкусу и размешиваем. Полученный напиток оставляем настояться минут 20, затем охлаждаем в холодильнике или добавляем в него лед.
5. «Тархун»
Тонизирующий напиток ярко-зеленого цвета. /Фото: nichosy.ru
Основной компонент напитка — экстракт эстрагона (тархуна), популярного кавказского растения. Он способствует укреплению сосудов, хорошо освежает и улучшает пищеварение. Сначала цвет газировки желтый, привычный насыщенный оттенок ей придает краситель, который в домашних условиях лучше не использовать — пользы он не добавляет. Состав:
а) пучок свежего эстрагона;
б) половина лимона;
в) 1 лайм;
г) сахар или сахарная пудра по вкусу;
д) газированная вода.
Эстрагон измельчаем ножом или блендером. Из цитрусовых выжимаем сок. Все тщательно смешиваем с сахаром и небольшим количеством воды. Даем настояться, затем пропускаем полученную смесь через сито. Концентрат смешиваем с газированной водой в пропорциях 1:4. Напиток охлаждаем в холодильнике или с помощью льда.
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