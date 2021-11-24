«Ситро», «Тархун», «Дюшес»: 5 простых рецептов, как приготовить дома «ту самую» газировку из детства

Автоматы с газировкой были особенно популярны. /Фото: ic.pics.livejournal.com

Советские напитки изготавливались из натуральных компонентов и хорошо утоляли жажду. /Фото: static.newauction.ru

1. Квас

Знаменитый советский квас из цистерны. /Фото: ic.pics.livejournal.com

2. «Ситро»

Автоматы с газировкой были особенно популярны. /Фото: ic.pics.livejournal.com

3. «Байкал»

Байкал был одним из дефицитных и очень популярных напитков в СССР. /Фото: newsland.com

4. «Дюшес»

Освежающие напитки — вкусно и доступно. /Фото: ic.pics.livejournal.com

5. «Тархун»

Тонизирующий напиток ярко-зеленого цвета. /Фото: nichosy.ru