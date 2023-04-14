Известные жвачки «Love is…» появились благодаря истории любви

История создания комиксов — милая история с грустным концом. Прототип главного героя комиксов — темноволосого мальчика — не дожил до 31 года. Есть в этой истории и место чуду. Жена родила ему сына уже после его смерти. Сила любви победила.
Love is…: вкладыши от легендарной жвачки
В истории бренда Love is… можно выделить два этапа. Сначала комиксы рисовала Ким Гроув, художница из Новой Зеландии. Ко вкладышам она никакого отношения не имела. Знаменитые цветные изображения нарисовал уже позднее Билл Эспри. Причём художник и не знал, что его рисунки вкладывают в жвачки. Согласно контракту, Билл рисовал по одной картинке в день. Остальное — дело компании. В итоге о жвачках Эспри узнал совершенно случайно. В 2008 году ему позвонил журналист и попросил дать интервью. Корреспондент был уверен, что Эспри расскажет ему тайны бренда. Но выяснил, что он — лишь художник. Билл рисует вкладыши с 1975 года и уверен в том, что делает всё правильно. В интервью он отметил, что до сих пор получает письма от фанатов-коллекционеров, которые собирают вкладыши. Некоторые подарили свои драгоценные коллекции детям. В 2012 году Билл Эспри запустил личный блог, в котором ежедневно публикует по одному комиксу.
Я буду публиковать новости и стараться отвечать на запросы и вопросы, когда смогу. Надеюсь, вам также понравится сайт с новым дизайном, работа над которым ещё продолжается!
В середине 90 годов жвачка Love is… попала в Россию. Интересно, что приехала она из Турции. Сегодня завод в Турции — последний, выпускающий резинку. В девяностых мир уже отлично знал бренд, тогда как в России с ним только познакомились. Успех был ошеломительный. Вкладыши собирали, меняли, продавали. Сегодня в России ежегодно продаётся около 500 миллионов жвачек. Бренд приносил владельцам немалые деньги. Его даже пытались копировать в России. До 2002 года фабрика «Меньшевик» выпускала жвачки Life is…life с похожими вкладышами. Как только владельцы бренда от этом узнали, фабрика получила штраф.
Несмотря на известность бренда сегодня, он не всегда был коммерческим проектом. Создание комиксов и оригинальная история — удивительный любовный сюжет. Как вы уже догадались, на картинках изображены настоящие авторы.
Love is…: комикс специально для него
В середине 70 годов простая норвежская девушка Ким Гроув покинула крошечный Окленд. Затем она несколько лет путешествовала по миру. В конце концов судьба забросила её в огромный и шумный Лос-Анджелес. Здесь Ким суждено было встретить судьбу и стать невероятно знаменитой. В 1967 году девушка случайно познакомилась с молодым человеком по имени Роберто Касали. Роберто оказался итальянцем, работающим в Америке программистом. Они познакомились в горнолыжном клубе. После занятий гуляли по городу. Трогательные комиксы — спонтанная идея. Во время разлуки Ким рисовала на салфетках забавных человечков. Темноволосый мальчик — Роберто. Девочка-блондинка — сама Ким. Однако традиционных надписей тогда ещё не было, только изображения. Кстати, действие первых комиксов на салфетках происходило в основном на горнолыжных трассах. Другие сюжеты добавились позже.
В то время Ким работала в рекламном агентстве. Несмотря на это, девушка не имела никакого отношения к рекламе и дизайну. Она просто встречала гостей на стойке ресепшена. Вскоре милые рисунки на салфетках заметили коллеги и друзья. В результате в 1970 году Ким впервые получила заказ на комиксы от серьёзного издателя. Знаменитая надпись появилась тоже случайно. Иллюстрации вышли вместе с книгой Эриха Сигала, слоган которой гласил: «Любовь — это когда ты не должен извиняться». Ким не понравилась такая трактовка. Она вступила в горячий спор с писателем и его фанатами. В итоге из фразы Сигала она создала собственный слоган: «Любовь — это когда ты способен извиниться». Резонансная история привлекла внимание общественности к деятельности Ким. Отбоя от заказов не было. Художница же увековечила свои слова, повторяя начало «Love is…» в каждом комиксе.
Влюблённые дети сначала прошлись по всем газетам и журналам. Затем появились на майках, посуде, сумках, календарях. Выпускались даже специальные книги с ними. Продукцию под маркой Love is… делали в 50 странах. Популярность принесла Роберто и Ким ошеломительные доходы. В конце семидесятых девушка получала в год около пяти миллионов фунтов стерлингов. После того, как жизнь наладилась, пара решила пожениться. Во время церемонии Ким попросила поклясться Роберто, что он не уйдёт из жизни раньше, чем она. К сожалению, мужчина не смог сдержать обещание.
История с грустным концом
И Ким не просто так попросила мужа дать клятву. В детстве девушка росла без отца, который рано ушёл из жизни. Так как Ким хотела большую семью — не менее четырёх детей — она понимала, что им нужен отец. Молодожёны быстро обзавелись детьми. Сначала на свет появился Стефано, а за ним — Дарио. Пять лет семья купалась в счастье. Они много путешествовали, покупали недвижимость в разных странах. В 1975 году беззаботная жизнь закончилась. У Роберто диагностировали рак.
Роберто «сгорел» очень быстро. Буквально за год он превратился из сильного мужчины в слабого пациента онкологической клиники. Врачи поставили ему катастрофический диагноз — рак яичек. Во время лечения Ким и Роберто неоднократно пытались зачать ребёнка, но безуспешно. В 1976 году Роберто не стало.
А в 1977 году мир потрясла сенсация: известная художница беременна от покойного мужа! Позже выяснилось, что супруги решили заморозить сперматозоиды Роберто, когда он был жив. Один из сеансов искусственного оплодотворения закончился успехом. Само собой, на Ким посыпалась критика. Даже Ватикан высказался. По мнению Папы, подобный поступок можно считать шагом против принципов Евангелия. Художница спокойно вынесла все нападки и родила мальчика с именем Мило. Позже она подчеркнула, что сын — акт любви двух людей. И если искусственное оплодотворение кажется кому-то аморальным, то проблема не в оплодотворении.
После смерти Роберто Ким не нарисовала ни одного комикса. Именно в тот момент право на создание картинок в стиле Love is… получил Билл Эспри. Он дорисовал жизнь персонажей: они поженились, обзавелись детьми и состарились. Благодаря Эспри персонажи стали цветными. Изначально комиксы художницы были чёрно-белыми. Вдобавок Эспри начал немного менять внешний вид героев. Шло время, персонажи становились современнее. Но к Ким и Роберто это уже не имеет никакого отношения.
Художнице прожить долгую жизнь без Роберто не удалось. В возрасте 56 лет она умерла от рака костей. Вместе с этим она успела воспитать сыновей. Пусть даже и без отца. Мило, Дарио и Стефано переняли творческую жилку от матери. Благодаря младшим мир увидел культовую игру DOOM — они создавали её вместе с другими разработчиками. Кроме того, Мило и Дарио рисовали основные карты в играх Counter-Strike и Half-Life. Стефано долгое время занимался рекламой и маркетингом в компаниях-гигантах: Samsung, Gillette, McDonald’s. Затем он вернулся к управлению семейной фирмой, названной в честь матери — Minkim. Вместе с Биллом Эспри Стефано и сегодня развивает бренд: делает комиксы, изготавливает разнообразную атрибутику с изображениями.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии