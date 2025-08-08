Культовый «Дом-памятник» среди калифорнийской пустыни теперь доступен для аренды (Joshua Tree National Park, США). | Фото: hypebeast.com.

Солнце пустыни создает драматическую игру теней, интересным образом взаимодействуя с прямыми углами и окнами архитектурного творения (The Monument House, США).

Неудивительно, что этот жилой дом не раз красовался на обложках многочисленных книг и журналов (The Monument House, США). | Фото: hypebeast.com.

Среди «лунного пейзажа» Национального парка Джошуа-Три построен одинокий загородный дом (The Monument House, Калифорния).

Загородная резиденция, больше напоминающая разбросанные кубики, эффектно дополняет «лунный пейзаж» калифорнийской пустыни (The Monument House, США). | Фото: littlestourbooks.com.

Цветовая гамма фасадов трех структур резиденции перекликается с натуральной палитрой окружающей природы (The Monument House, Joshua Tree National Park). | Фото: elledecoration.ru.

Прилегающая территория облагорожена так, чтобы в полной мере можно было наслаждаться отдыхом в окружении пустынного пейзажа (The Monument House, США).

Гостиная порадует открытой планировкой, уютом, драматичной игрой света и тени (The Monument House, Калифорния).

Зона столовой стала соединительным звеном между кухней и просторной гостиной (The Monument House, Joshua Tree National Park).

В кухне есть все необходимое, чтобы почувствовать себя шеф-поваром (The Monument House, США). | Фото: homesteadmodern.com.

В модернистском доме, ставшем легендой архитектуры, имеется вполне реальная спальня и ванная комната (The Monument House, Joshua Tree National Park).

Открытая беседка и зона отдыха на свежем воздухе – идеальные места для расслабления на лоне природы, пусть даже такой суровой (The Monument House, Калифорния).

Постояльцы смогут принимать джакузи прямо под звездным небом (The Monument House, Joshua Tree National Park). | Фото: homesteadmodern.com.