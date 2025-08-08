Всего к полутора километрах от Национального парка Joshua Tree, охватывающего часть калифорнийской пустыни с «лунным» пейзажем, открыли доступ в загородный дом архитектора Джоша Швейцера, который давно стал культовым объектом. The Monument House («Дом-памятник») – именно так называется удивительное творение, являющееся в прямом смысле слова ярким примером постмодернизма в 90-х годах прошлого века, служил местом семейного отдыха, куда был закрыт путь всем любопытствующим.
Культовый «Дом-памятник» среди калифорнийской пустыни теперь доступен для аренды (Joshua Tree National Park, США). | Фото: hypebeast.com.
Солнце пустыни создает драматическую игру теней, интересным образом взаимодействуя с прямыми углами и окнами архитектурного творения (The Monument House, США).
В Долине валунов недалеко от въезда в Национальный парк Джошуа-Три (Joshua Tree National Park) в 1989-1990 годах появился культовый загородный дом, получивший название The Monument House («Дом-памятник»), построенный по проекту известного архитектора современности – Джоша Швейцера (Josh Schweitzer). Этот удивительный дом, состоящий из трех разноцветных монолитных конструкций, которые выделяются среди каменистого пейзажа пустыни, больше похож на причудливую арт-композицию нежели на жилую резиденцию.
Неудивительно, что этот жилой дом не раз красовался на обложках многочисленных книг и журналов (The Monument House, США). | Фото: hypebeast.com.
Являясь ярким образцом радикальной архитектуры, экспериментальный объект был в центре внимания с первых дней своего существования.сооружение.
Среди «лунного пейзажа» Национального парка Джошуа-Три построен одинокий загородный дом (The Monument House, Калифорния).
Загородная резиденция, больше напоминающая разбросанные кубики, эффектно дополняет «лунный пейзаж» калифорнийской пустыни (The Monument House, США). | Фото: littlestourbooks.com.
Причиной такой популярности стала его форма и цвет, которые никто не ожидал увидеть среди сурового ландшафта пустыни Калифорнии. Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что три прямоугольных структуры с перемежающимися окнами и дверными проемами разного размера и геометрической формы, окрашенные в разные цвета, действительно поражают воображение, особенно, если их видит неподготовленный путешественник. Путешествуя по каменистым просторам пустыни, неудивительно, что у любителей суровой экзотики возникает мысль, может ли такая композиция быть жилым домом. Или это причудливый мираж?
Цветовая гамма фасадов трех структур резиденции перекликается с натуральной палитрой окружающей природы (The Monument House, Joshua Tree National Park). | Фото: elledecoration.ru.
Прилегающая территория облагорожена так, чтобы в полной мере можно было наслаждаться отдыхом в окружении пустынного пейзажа (The Monument House, США).
Благодаря тому, что каждый дом окрашен в приглушенные матовые тона (сине-голубой, темно-оливковый и красно-терракотовый), он не выглядит кричащим пятном, вызывая диссонанс с окружающим пейзажем. Выбор на такую палитру пал неспроста, автор проекта соотношение цветов подсмотрел у самой природы, господствующей в этой местности. «Все считают пустыню монохромной, но если приглядеться, вы увидите все эти удивительные цвета: зеленый лишайник, растущий на скале, красный цветок и невероятно синее небо», – говорил по этому поводу Джош Швейцер.
Стоит отметить, что монохромность каждого объема и застекленные трапециевидные проемы (включая двери), отражающие валуны и скромную зелень, интересным образом взаимодействуют с солнцем пустыни, превращая композицию в сюрреалистичный объект.
Гостиная порадует открытой планировкой, уютом, драматичной игрой света и тени (The Monument House, Калифорния).
Зона столовой стала соединительным звеном между кухней и просторной гостиной (The Monument House, Joshua Tree National Park).
Конечно, этот архитектурный ансамбль больше, чем эстетика. Монументальный дом строился с вполне приземленной целью – обеспечить своей семье комфортный отдых на лоне природы, поэтому он является вполне функциональной загородной резиденцией. Изначально, в нем отдыхал лишь сам маэстро с членами семейства и его друзья, для остальных любопытствующих дом был наглухо закрыт. Хозяин, он же по совместительству автор проекта, не проводил ни экскурсий, не устраивал показательных интервью, чтобы сохранить особую атмосферу в доме, который многие хоть и считали примитивным строением, тем не менее он давно вошел в историю архитектуры, став образцом современного стиля и особой эстетики.
В кухне есть все необходимое, чтобы почувствовать себя шеф-поваром (The Monument House, США). | Фото: homesteadmodern.com.
Примечательно: Последним хранителем дома был композитор Гарольд Бадд. Этот удивительный дом был музой творца на протяжении 20 лет и убежищем, в котором он сочинил множество музыкальных произведений и стихов, утверждая, что «его аура эфирна и не от мира сего».
Если говорить о дизайне внутреннего пространства неординарных домиков, то такие же приглушенные цвета, только в более светлых тонах, проникают в интерьер каждой из комнат, имеющих открытую планировку и мегавысокие потолки. В гостиной, например, кресла и диваны молочно-бежевых тонов расставлены вокруг терракотово-оранжевого камина в окружении бледно-желтых стен. А вот кухня, обустроенная в стиле шеф-повара, порадует более насыщенной палитрой – горчино-желтым, песочным, бледно-серым и белым тонами. В такой же цветовой гамме оформлена столовая, имеющая оригинальную геометрию.
В модернистском доме, ставшем легендой архитектуры, имеется вполне реальная спальня и ванная комната (The Monument House, Joshua Tree National Park).
К услугам постояльцев, которые могут забронировать уединенный отдых более чем в экзотическом месте, там, где пустыня Мохаве и Сонорская пустыня соединяются, предоставлена и спальня. Она хоть и более скромных размеров, но тишина и покой парочке влюбленных точно обеспечены. Также стоит отметить, что в объявлении об аренде Monument House обещают «бесконечные виды из множества окон жилого пространства дома в пустыне (и никаких надоедливых отвлекающих факторов в виде телевидения, интернета и каких-либо соседей, включая туристов)».
Открытая беседка и зона отдыха на свежем воздухе – идеальные места для расслабления на лоне природы, пусть даже такой суровой (The Monument House, Калифорния).
Постояльцы смогут принимать джакузи прямо под звездным небом (The Monument House, Joshua Tree National Park). | Фото: homesteadmodern.com.
Справка: В калифорнийской гостевой резиденции среди «лунного пейзажа» могут разместиться двое, хотя есть место еще для нескольких человек, которым разрешено отдыхать вокруг костровой чаши и в открытой беседке (на вечеринке, например, только без ночевки). Аренда Monument House обойдется 990 долларов за двухдневное пребывание двух человек (это минимальный срок сдачи в аренду). Забронировать резиденцию можно через агентство Homestead Modern.
