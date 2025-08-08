С нами не соску...
Культовый «Дом-памятник» среди калифорнийской пустыни теперь доступен для аренды


Культовый «Дом-памятник» среди калифорнийской пустыни теперь доступен для аренды

 

Всего к полутора километрах от Национального парка Joshua Tree, охватывающего часть калифорнийской пустыни с «лунным» пейзажем, открыли доступ в загородный дом архитектора Джоша Швейцера, который давно стал культовым объектом. The Monument House («Дом-памятник») – именно так называется удивительное творение, являющееся в прямом смысле слова ярким примером постмодернизма в 90-х годах прошлого века, служил местом семейного отдыха, куда был закрыт путь всем любопытствующим.
Теперь же каждый желающий может провести пару незабываемых ночей, среди высокой архитектуры и сюрреалистичных ландшафтов.

Культовый «Дом-памятник» среди калифорнийской пустыни теперь доступен для аренды (Joshua Tree National Park, США). | Фото: hypebeast.com.

Культовый «Дом-памятник» среди калифорнийской пустыни теперь доступен для аренды (Joshua Tree National Park, США). | Фото: hypebeast.com.

 
Солнце пустыни создает драматическую игру теней, интересным образом взаимодействуя с прямыми углами и окнами архитектурного творения (The Monument House, США).

Солнце пустыни создает драматическую игру теней, интересным образом взаимодействуя с прямыми углами и окнами архитектурного творения (The Monument House, США).


 

В Долине валунов недалеко от въезда в Национальный парк Джошуа-Три (Joshua Tree National Park) в 1989-1990 годах появился культовый загородный дом, получивший название The Monument House («Дом-памятник»), построенный по проекту известного архитектора современности – Джоша Швейцера (Josh Schweitzer). Этот удивительный дом, состоящий из трех разноцветных монолитных конструкций, которые выделяются среди каменистого пейзажа пустыни, больше похож на причудливую арт-композицию нежели на жилую резиденцию.
Неудивительно, что этот жилой дом не раз красовался на обложках многочисленных книг и журналов (The Monument House, США). | Фото: hypebeast.com.

Неудивительно, что этот жилой дом не раз красовался на обложках многочисленных книг и журналов (The Monument House, США). | Фото: hypebeast.com.

 

Являясь ярким образцом радикальной архитектуры, экспериментальный объект был в центре внимания с первых дней своего существования.
Его фотографии не одно десятилетие кочуют по разным изданиям, красуясь на обложках многочисленных книг, журналов, а также на страницах Интернет-ресурсов, благодаря чему он очень быстро превратился в культовое жилое сооружение.
Среди «лунного пейзажа» Национального парка Джошуа-Три построен одинокий загородный дом (The Monument House, Калифорния).

Среди «лунного пейзажа» Национального парка Джошуа-Три построен одинокий загородный дом (The Monument House, Калифорния).

 
Загородная резиденция, больше напоминающая разбросанные кубики, эффектно дополняет «лунный пейзаж» калифорнийской пустыни (The Monument House, США). | Фото: littlestourbooks.com.

Загородная резиденция, больше напоминающая разбросанные кубики, эффектно дополняет «лунный пейзаж» калифорнийской пустыни (The Monument House, США). | Фото: littlestourbooks.com.

 

Причиной такой популярности стала его форма и цвет, которые никто не ожидал увидеть среди сурового ландшафта пустыни Калифорнии. Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что три прямоугольных структуры с перемежающимися окнами и дверными проемами разного размера и геометрической формы, окрашенные в разные цвета, действительно поражают воображение, особенно, если их видит неподготовленный путешественник. Путешествуя по каменистым просторам пустыни, неудивительно, что у любителей суровой экзотики возникает мысль, может ли такая композиция быть жилым домом. Или это причудливый мираж?
Цветовая гамма фасадов трех структур резиденции перекликается с натуральной палитрой окружающей природы (The Monument House, Joshua Tree National Park). | Фото: elledecoration.ru.

Цветовая гамма фасадов трех структур резиденции перекликается с натуральной палитрой окружающей природы (The Monument House, Joshua Tree National Park). | Фото: elledecoration.ru.

 
Прилегающая территория облагорожена так, чтобы в полной мере можно было наслаждаться отдыхом в окружении пустынного пейзажа (The Monument House, США).

Прилегающая территория облагорожена так, чтобы в полной мере можно было наслаждаться отдыхом в окружении пустынного пейзажа (The Monument House, США).

 

Благодаря тому, что каждый дом окрашен в приглушенные матовые тона (сине-голубой, темно-оливковый и красно-терракотовый), он не выглядит кричащим пятном, вызывая диссонанс с окружающим пейзажем. Выбор на такую палитру пал неспроста, автор проекта соотношение цветов подсмотрел у самой природы, господствующей в этой местности. «Все считают пустыню монохромной, но если приглядеться, вы увидите все эти удивительные цвета: зеленый лишайник, растущий на скале, красный цветок и невероятно синее небо», – говорил по этому поводу Джош Швейцер.

Стоит отметить, что монохромность каждого объема и застекленные трапециевидные проемы (включая двери), отражающие валуны и скромную зелень, интересным образом взаимодействуют с солнцем пустыни, превращая композицию в сюрреалистичный объект.
Гостиная порадует открытой планировкой, уютом, драматичной игрой света и тени (The Monument House, Калифорния).

Гостиная порадует открытой планировкой, уютом, драматичной игрой света и тени (The Monument House, Калифорния).

 
Зона столовой стала соединительным звеном между кухней и просторной гостиной (The Monument House, Joshua Tree National Park).

Зона столовой стала соединительным звеном между кухней и просторной гостиной (The Monument House, Joshua Tree National Park).

 

Конечно, этот архитектурный ансамбль больше, чем эстетика. Монументальный дом строился с вполне приземленной целью – обеспечить своей семье комфортный отдых на лоне природы, поэтому он является вполне функциональной загородной резиденцией. Изначально, в нем отдыхал лишь сам маэстро с членами семейства и его друзья, для остальных любопытствующих дом был наглухо закрыт. Хозяин, он же по совместительству автор проекта, не проводил ни экскурсий, не устраивал показательных интервью, чтобы сохранить особую атмосферу в доме, который многие хоть и считали примитивным строением, тем не менее он давно вошел в историю архитектуры, став образцом современного стиля и особой эстетики.
В кухне есть все необходимое, чтобы почувствовать себя шеф-поваром (The Monument House, США). | Фото: homesteadmodern.com.

В кухне есть все необходимое, чтобы почувствовать себя шеф-поваром (The Monument House, США). | Фото: homesteadmodern.com.

 

Примечательно: Последним хранителем дома был композитор Гарольд Бадд. Этот удивительный дом был музой творца на протяжении 20 лет и убежищем, в котором он сочинил множество музыкальных произведений и стихов, утверждая, что «его аура эфирна и не от мира сего».

Если говорить о дизайне внутреннего пространства неординарных домиков, то такие же приглушенные цвета, только в более светлых тонах, проникают в интерьер каждой из комнат, имеющих открытую планировку и мегавысокие потолки. В гостиной, например, кресла и диваны молочно-бежевых тонов расставлены вокруг терракотово-оранжевого камина в окружении бледно-желтых стен. А вот кухня, обустроенная в стиле шеф-повара, порадует более насыщенной палитрой – горчино-желтым, песочным, бледно-серым и белым тонами. В такой же цветовой гамме оформлена столовая, имеющая оригинальную геометрию.
В модернистском доме, ставшем легендой архитектуры, имеется вполне реальная спальня и ванная комната (The Monument House, Joshua Tree National Park).

В модернистском доме, ставшем легендой архитектуры, имеется вполне реальная спальня и ванная комната (The Monument House, Joshua Tree National Park).

 

К услугам постояльцев, которые могут забронировать уединенный отдых более чем в экзотическом месте, там, где пустыня Мохаве и Сонорская пустыня соединяются, предоставлена и спальня. Она хоть и более скромных размеров, но тишина и покой парочке влюбленных точно обеспечены. Также стоит отметить, что в объявлении об аренде Monument House обещают «бесконечные виды из множества окон жилого пространства дома в пустыне (и никаких надоедливых отвлекающих факторов в виде телевидения, интернета и каких-либо соседей, включая туристов)».

Тем, кому посчастливилось побывать в легендарном доме, утверждают, что открытая беседка, занимающая отдельный куб, лучшая часть Monument House. Здесь можно устроить романтический ужин или просто пообедать на свежем воздухе, расслабиться в кресле или перебраться на обустроенную площадку с шезлонгами, где можно разжечь костер и приготовить полезную еду на гриле для барбекю. Но и это еще не все прелести отдыха, в довершение всего, на террасе среди валунов спрятана гидромассажная ванна с великолепными видами на пустыню. В плохую же погоду придется довольствоваться душем, который находится в жилом кубе.
Открытая беседка и зона отдыха на свежем воздухе – идеальные места для расслабления на лоне природы, пусть даже такой суровой (The Monument House, Калифорния).

Открытая беседка и зона отдыха на свежем воздухе – идеальные места для расслабления на лоне природы, пусть даже такой суровой (The Monument House, Калифорния).

 
Постояльцы смогут принимать джакузи прямо под звездным небом (The Monument House, Joshua Tree National Park). | Фото: homesteadmodern.com.

Постояльцы смогут принимать джакузи прямо под звездным небом (The Monument House, Joshua Tree National Park). | Фото: homesteadmodern.com.

 

Справка: В калифорнийской гостевой резиденции среди «лунного пейзажа» могут разместиться двое, хотя есть место еще для нескольких человек, которым разрешено отдыхать вокруг костровой чаши и в открытой беседке (на вечеринке, например, только без ночевки). Аренда Monument House обойдется 990 долларов за двухдневное пребывание двух человек (это минимальный срок сдачи в аренду). Забронировать резиденцию можно через агентство Homestead Modern.

источник

Ссылка на первоисточник
гарольд бадд
joshua tree
instagram (инстаграм), социальная сеть
homestead, агентство
джош швейцер
