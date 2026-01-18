Что осталось за кадром фильма «Ангелы Чарли»

Премьера фильма о приключениях детективов прекрасного пола состоялась двадцать лет назад. Со своей задачей те «ангелы» справились блестяще: им удалось развлечь зрителя, напомнить о том, что роль женщины не сводится к обеспечению домашнего уюта и вовлечь в круговорот событий многочисленных персонажей в исполнении знаменитых актеров.
По следам сериала – новые расследования «ангелов»
Фильм 2000 года был снят по мотивам сериала под тем же названием, что выходил на американском канале ABC в 1976 – 1981 годах. Тогда «Ангелы» оказались весьма успешным проектом, прежде всего потому, что в традиционно мужском амплуа частных детективов оказались женщины. Прошло два десятка лет, а тема оставалась по-прежнему актуальной.
«Первое поколение» ангелов сериал 1976-1981 годов
Но несмотря на эту явную отсылку к идеям феминизма, «Ангелы Чарли» двухтысячного года – прежде всего пародия. Этим объясняется одновременно огромный успех фильма у зрителей и довольно прохладные в целом отзывы кинокритиков, которые обвиняли картину во всем подряд – в банальностях, в штампах, в том, что талантливые актеры вынуждены размениваться на пустые и лишенные оригинальности роли, а сам фильм напоминает скорее трейлер к видеоиграм. Особенно доставалось Биллу Мюррею, сыгравшему роль Босли в фильме, как и в сериале, – его обвиняли в неразборчивости при выборе ролей.
Рассказывали, что на съемочной площадке Мюррей не отличался покладистым и добродушным нравом
Но те, кто следил за приключениями «Ангелов» сквозь призму сатиры на боевики-блокбастеры, получал от просмотра настоящее удовольствие., главными персонажами стали блондинка, брюнетка и рыжая, девушки на экране вовсю пользовались теми преимуществами, что дает им эффектная внешность, это тоже была одна из особенностей фильма. Несмотря на профессионализм и безупречное владение оружием и техниками единоборств, «ангелы», прежде всего, – очень привлекательные особы.
«Ангелы» могли принимать и такое обличье
Фильм был снят режиссером Макджи (его настоящее имя – Джозеф Макгинти Никол), а одним из продюсеров стала Дрю Бэрримор, исполнительница роли «ангела» Дилан. Поскольку актриса не жаловала оружие, основной акцент в противостоянии «ангелов» с противниками был сделан на боевые искусства. Готовил актеров китайский режиссер и постановщик фильмов о кунгфу Юань Хэпин, кстати, он мелькнул и в «Ангелах Чарли», в небольшом эпизоде в самолете.
Единоборства создатели фильма предпочитали оружию
Кроме Бэрримор, роли ангелов исполняли Кэмерон Диас и Люси Лью. Конкуренция была огромной – на участие в съемках претендовали десятки одних лишь звезд: Анджелина Джоли, Джада Пинкетт Смит, Милла Йовович, Джулия Робертс, Салма Хайек, Ума Турман, Риз Уизерспун… На роль Алекс Мандей, которую сыграла Лью, пробовались Бейонсе, Лорин Хилл и даже Виктория Бэкхем. А главной злодейкой фильма могла стать исландская певица Бьорк, но от приглашения принять участие в съемках она отказалась.
Отличная пародия или посредственный боевик?
По сюжету фильма в агентство Чарли Таунсенда, который никому не показывается и ведет свои дела через специальное переговорное устройство-интерком, обратилась вице-президент компании по производству уникального оборудования – с просьбой найти пропавшего инженера Эрика Нокса. С помощью своего секретаря Босли Чарли передает это дело «ангелам» - элитному подразделению агентства, в состав которого входят Натали Кук (Кэмерон Диас), Дилан Сандерс (Дрю Бэрримор) и Алекс Мандей (Люси Лью).
Криспин Гловер в роли Худого Человека
«Ангелы» принимаются за дело, пуская в ход все свои навыки и таланты. По ходу сюжета злодеи и друзья успевают поменяться местами, а перед зрителями предстает еще один яркий и харизматичный персонаж – Худой Человек, который не произнес за весь фильм ни одного слова. Кстати, это его молчание стало результатом мучительных поисков гармоничного образа своего персонажа актером Криспином Гловером, включая и дискуссии с режиссером. В первоначальном варианте сценария Худой Человек имел множество реплик.
Кадр из фильма: Дилан случайно видит Чарли
Многое в фильме напоминало сериал двадцатилетней давности: на роль Босли был приглашен все тот же Билл Мюррей, а также и «Чарли» - Джон Форсайт, который, правда, «играет» лишь голосом. Только в конце картины Дилан удается увидеть Чарли – на пляже, где отдыхают после завершения дела «ангелы» и Босли, но это остается ее секретом.
После выхода фильма
«Ангелы Чарли» были одним из самых ожидаемых фильмов 2000 года, и в первый же уик-энд в прокате им было заработано более сорока миллиона долларов. Мировые сборы составили 264 миллиона. Кассовый успех фильму обеспечил и саундтрек, в который вошли композиции нескольких десятков всемирно известных музыкальных групп и исполнителей – Korn, Enigma, The Prodigy и многих других.
Вскоре вышло в свет продолжение – «Ангелы Чарли. Только вперед», где роль главной злодейки исполнила Деми Мур и где появилась одна из «ангелов» сериала, Жаклин Смит. Этот фильм стал последней работой в кино Джон Форсайта – в 2010 году он умер от пневмонии. Босли на этот раз играл Берни Мак.
Босли и «ангелы» в фильме «Ангелы Чарли. Только вперед»
«Ангелы Чарли. Только вперед»
А в 2019 году на экраны вышел новый одноименный фильм о тройке ангелов-суперагентов. Главные роли на этот раз достались Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элле Балинске. Новое поколение «ангелов» куда чаще, чем предыдущее, пользуется оружием и с большей легкостью побеждает противников-мужчин.
«Ангелы Чарли» 2019 г.
После успеха фильма 2000 года карьера актрис. исполнивших главные роли, пошла в гору, и если Дрю Бэрримор и до него уже была настоящей звездой, а Кэмерон Диас прославилась после «Маски» 1994 года, то для Люси Лью именно «Ангелы» стали тем фильмом, что сделал ее по-настоящему узнаваемой и востребованной. За роль в фильме «Убить Билла» она вообще получила премию MTV Movie Awards как лучшая кинозлодейка.
Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас и Люси Лью
Сейчас она воспитывает четырехлетнего сына. А Кэмерон Диас – четырехмесячную дочь, которую она растит вместе с мужем, музыкантом Бенджи Мэдденом. Кэмерон есть чем гордиться в плане карьеры, но именно последние месяцы она называет лучшей частью своей жизни. Дрю Бэрримор – мама двоих дочерей.
«Ангелы» только способствовали развитию актерской карьеры, но от неудач не застрахован никто, и провальные роли известных актеров, включая Роберта де Ниро и Аль Пачино, лишний раз напоминают о том, как капризен успех на фабрике грез.
