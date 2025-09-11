5 малолитражек из советского прошлого, способных удивить даже в наше время

Интересные советские малолитражки/ Фото: fishki.net
Автомобилестроение в СССР было настолько многогранным и разнообразным, что по сравнению с ним современный российский автопром больше походит на некую копию мощной автомобильной промышленности великой страны.
Среди огромного числа моделей из советского прошлого были и неудачные варианты, и откровенно провальные, но вместе с тем существовали и весьма перспективные серийные и опытные автомобили с интересными особенностями дизайна и конструкции.
1. КИМ 10-50
Рамный автомобиль КИМ 10-50/ Фото: suvorovaart.ru
Интересный, перспективный и первый в СССР автомобиль, максимально приближенный к современным транспортным средствам, начал свою историю развития ещё в довоенном прошлом.
Перед конструкторами автомобильных заводов того времени стояла важная задача – дать простому гражданину дешёвый и практичный автомобиль. Вопрос курировал лично товарищ Сталин, и именно «благодаря» ему этот автомобиль так и не стал серийным.
КИМ 10-50 – это рамный автомобиль с неразрезными мостами. Чтобы кузов получил необходимую прочность, его нужно было соединить с рамой. На тот момент это было прорывным решением, которое по сей день используется при производстве большинства современных автомобилей.
Уже тогда в конструкцию были заложены откидывающиеся спинки задних кресел, регулировка сидений и увеличенные двери с усиленными петлями для более лёгкого доступа задних пассажиров. Автомобиль имел прогрессивные решения в механизме зажигания, в том числе и в исполнении свечей.
КИМ 10-50 стал первой советской машиной с алюминиевыми поршнями и вкладышами коленвала/ Фото: wroom.ru
Это первый автомобиль, который оснастили алюминиевыми поршнями и вкладышами коленвала, что позволило значительно увеличить ресурс двигателя.
30 л.с. 1,17-литрового 4-х цилиндрового двигателя позволили тронуться с места примерно 550-ти автомобилям, после чего проект закрыли и бросили все силы на разработку автомобилей «Москвич».
И всё из-за одной нелепой статьи в газете «Правда» о том, что КИМ 10-50, едва ли не первый малолитражный автомобиль в СССР, готов поступить в продажу уже сегодня. Однако опытный образец так и не смогли доставить в Кремль по просьбе Сталина, чем вызвали его недовольство и отказ поддерживать производство модели.
Сохранившиеся экземпляры КИМ 10-50 сегодня украшают только музейные выставки.
2. ЗАЗ 965
Знаменитый горбатый «Запорожец»/ Фото: drive2.ru
Автомобили запорожского производства всегда отличались своими особенностями, но этот «Горбатый» представитель ЗАЗов превзошёл самого себя, ведь это был по-настоящему интересный автомобиль, который даже стал героем известного советского мультфильма про дядю Фёдора.
Примечательным здесь было заднее расположение двигателя, отчего, собственно, и была изменена форма кузова, и звание «Горбатого» машинка получила именно из-за этого. Но интересности на этом только начинаются.
Как вам V-образное расположение цилиндров в двигателе советского производства 1960 года? На то время это было прорывной технологией, но и это ещё не всё. Двигатель не нуждался ни в водяном, ни в антифризном охлаждении. Поддерживать температуру ему помогал воздух – удивительно, не правда ли?
ЗАЗ 965 был первым в мире автомобилем с автономной печкой. Такой себе Webasto из советского прошлого, только практически бесплатно. В «Запорожце» можно было преспокойно согреться в лютый мороз, не заводя двигатель, а потом поехать по своим делам на уже тёпленьком моторе.
«Косолапое» исполнение подвески и абсолютно плоское днище – решения конструкторов, которые позволили 965-му стать настоящим «внедорожником». Автомобиль буквально проползал там, где большинство его «собратьев» безнадёжно тонули.
На базе ЗАЗ 965 было построено огромное множество его модификаций – почтовые машины, фургоны, вагончики, пикапы, минивэны, несколько видов инвалидок и привычные всем хэтчбеки. Удивительно, но сегодня в продаже имеется огромное количество горбатых «Запорожцев» в идеальном, восстановленном состоянии. Некоторые из них выглядят на уровне престижных иномарок.
3. «Москвич» 407
Полюбившийся многим советским автолюбителям «Москвич» 407/ Фото: kolesa.ru
Один из самых удачных и продаваемых автомобилей советского прошлого, 407-й был настолько популярным, что каждая третья машина отправлялась на экспорт в Мексику, Англию, Бельгию, Францию, Скандинавию, практически во все страны Африки, в Польшу и ещё в десяток стран мира.
Это один из первых автомобилей, получивших четырёхступенчатую трансмиссию, что вкупе с 45-сильным мотором позволяло разгонять практически тонну металла до 115 километров в час, при этом расход топлива на трассе составлял всего 6,5 литров на «сотню». Это был настолько потрясающий результат, что из одной из модификаций 407-го было решено сделать полностью оборудованный автомобиль такси.
Кроме того, были разработаны медицинские, инвалидные, грузовые и грузопассажирские версии автомобилей на базе 407-го «Москвича».
Автоэксперты по праву называют его «малолитражным люксом» советской эпохи, ведь в нём уже тогда устанавливались бескамерные шины и шикарные хромированные молдинги. Салон машины украшали механические часы, самая современная отделка того времени и последнее слово в радиотехнике – радиоприёмник автомобильный А-17.
Стоимость реконструированных «Москвичей» 407 сегодня доходит до полутора миллионов рублей. Машинки выглядят свежо и очень неплохо для времён советского автопрома.
4. ГАЗ-М1
Знакомая советским людям «Эмка» в военное время/ Фото: zr.ru
После неудачи в производстве первого в СССР массового автомобиля ГАЗ-А Горьковский автомобильный завод в 1935 году выпустил совершенно новый автомобиль, разошедшийся тиражом почти в 63000 экземпляров!
В отличие от своего предшественника, рама которого могла в буквальном смысле разломиться пополам при наезде на кочку, ГАЗ-М1 получил крепкий цельнометаллический несущий кузов и шасси, способное противостоять суровым дорожным условиям России.
Производство автомобилей ГАЗ-М1 частично пришлось на военное время, поэтому среди модификаций можно встретить грузовые пикапы грузоподъёмностью до 500 кг, гусеничные вездеходы, в том числе и снегоходы, и даже настоящие броневики с предустановленными пулемётными точками и повышенной проходимостью.
Несмотря на то, что это были ранние разработки автомобилей, ГАЗ-М1 получил неплохую тканевую отделку салона, которая сочеталась с лакированной деревянной обшивкой торпеды и дверей. Примечательно, что уже тогда машина получила ключевой запуск двигателя при том, что большинство советских автомобилей того времени для пуска мотора использовала кривой стартер.
5. ЛуАЗ 969
ЛуАЗ, переживший Советский Союз более, чем на десятилетие/ Фото: kolesa.ru
Или по-другому просто «Волынь». Автомобиль был разработан украинскими инженерами специально для жителей сельской местности, нуждающихся в компактном и функциональном транспортном средстве с высокими проходимыми качествами.
Это один из тех автомобилей, производство которых началось в СССР (1966 год) и продолжилось в постсоветской России, вплоть до 2002 года. За это время было выпущено более 230 тысяч автомобилей, среди которых 50 тысяч были военного назначения.
Первые ЛуАЗы были переднеприводными, однако конструкцией задних мостов предусматривалась возможность передачи крутящего момента на специализированные прицепы, что позволяло в разы увеличивать проходимость гружёного автомобиля.
С ростом потребностей населения появился и полный привод, для которого инженеры уже с первых дней продумали дизайн выпирающего вперёд кузова для усиления сцепления передних колёс с дорогой.
Среди наиболее популярных модификаций на базе этого автомобиля можно отметить военные транспортёры, кабриолеты, грузовые тягачи, машины скорой помощи, пляжные джипы, а также минитракторы.
ЛуАЗ 969 – это востребованная машина и по сей день, особенно в сельской местности, где нет дорог, но есть необходимость перевозить грузы. Единственная проблема на сегодня – это редкие запчасти.
