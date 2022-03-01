Настольный светильник из жестяных банок

Основные этапы работ

Подготовка масляной лампы к работе

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Из пустых консервных банок можно сделать своими руками настольный светильник, который работает на растительном масле.Технология изготовления «лампы» очень проста, справится даже новичок. Из основных инструментов потребуется шуруповерт и ножницы.Идея изготовления самодельного светильника-ночника из жестяных банок принадлежит автору YouTube канала.Чтобы воплотить эту интересную задумку в жизнь, нам понадобятся три консервных банки одинакового размера.Если у вас накопилось много банок, то можно сделать несколько таких «ламп». Работают они по принципу обычной масляной лампы.Обратите внимание: в качестве «топлива» можно использовать как свежее растительное масло, так и масло, которое осталось после жарки. Только его предварительно необходимо будет процедить через марлю.Первым делом нужно снять с банок бумажные этикетки, если они присутствуют. Для этого автор использовал канцелярский нож.Одна из консервных банок будет использоваться в качестве «абажура», еще одна — в качестве топливной камеры, в которую будет заливаться растительное масло. А из третьей банки необходимо сделать крепление, с помощью которого «абажур» будет соединяться с топливной камерой.Чтобы сделать крепление, берем ножницы и вырезаем из жестяной банки дно, оставив по бокам «ушки».Потом с помощью стальной вязальной проволоки прикручиваем крепление к «абажуру», как показано на фото ниже.От остатков третьей жестяной банки отрезаем небольшой кусочек жести и сворачиваем его в трубочку. В «абажуре» и креплении высверливаем отверстие, в которое вставляем жестяную трубочку.На следующем этапе надеваем крепление на топливную камеру, загибаем «ушки», высверливаем отверстия и вкручиваем саморезы. В верхней части «абажура» надо просверлить или вырезать дополнительное отверстие.Отрезаем кусок фитиля и вставляем его в жестяную трубочку.В топливную камеру наливаем растительное масло. Прикручиваем «ушки» крепления саморезами.Поджигаем фитиль спичкой или зажигалкой. Устанавливаем самодельный светильник-ночник на столе или в другом месте, но подальше от легковоспламеняющихся предметов.Подробно о том, как сделать настольный светильник из жестяных банок, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.