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Настольный светильник из жестяных банок

Настольный светильник из жестяных банок

Из пустых консервных банок можно сделать своими руками настольный светильник, который работает на растительном масле.
Настольный светильник из жестяных банокТехнология изготовления «лампы» очень проста, справится даже новичок. Из основных инструментов потребуется шуруповерт и ножницы.

Идея изготовления самодельного светильника-ночника из жестяных банок принадлежит автору YouTube канала.
Чтобы воплотить эту интересную задумку в жизнь, нам понадобятся три консервных банки одинакового размера.

Если у вас накопилось много банок, то можно сделать несколько таких «ламп». Работают они по принципу обычной масляной лампы.

Обратите внимание: в качестве «топлива» можно использовать как свежее растительное масло, так и масло, которое осталось после жарки. Только его предварительно необходимо будет процедить через марлю.

Основные этапы работ

Первым делом нужно снять с банок бумажные этикетки, если они присутствуют. Для этого автор использовал канцелярский нож.
Настольный светильник из жестяных банок
Настольный светильник из жестяных банок
Одна из консервных банок будет использоваться в качестве «абажура», еще одна — в качестве топливной камеры, в которую будет заливаться растительное масло. А из третьей банки необходимо сделать крепление, с помощью которого «абажур» будет соединяться с топливной камерой.

Чтобы сделать крепление, берем ножницы и вырезаем из жестяной банки дно, оставив по бокам «ушки».


Потом с помощью стальной вязальной проволоки прикручиваем крепление к «абажуру», как показано на фото ниже.
Настольный светильник из жестяных банок
От остатков третьей жестяной банки отрезаем небольшой кусочек жести и сворачиваем его в трубочку. В «абажуре» и креплении высверливаем отверстие, в которое вставляем жестяную трубочку.
Настольный светильник из жестяных банок
Настольный светильник из жестяных банок
На следующем этапе надеваем крепление на топливную камеру, загибаем «ушки», высверливаем отверстия и вкручиваем саморезы. В верхней части «абажура» надо просверлить или вырезать дополнительное отверстие.
Настольный светильник из жестяных банок
Настольный светильник из жестяных банок
Настольный светильник из жестяных банок

Подготовка масляной лампы к работе

Отрезаем кусок фитиля и вставляем его в жестяную трубочку.
Настольный светильник из жестяных банок
В топливную камеру наливаем растительное масло. Прикручиваем «ушки» крепления саморезами.
Настольный светильник из жестяных банок
Настольный светильник из жестяных банок
Поджигаем фитиль спичкой или зажигалкой. Устанавливаем самодельный светильник-ночник на столе или в другом месте, но подальше от легковоспламеняющихся предметов.
Настольный светильник из жестяных банок

Видео по теме

Подробно о том, как сделать настольный светильник из жестяных банок, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.

 

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