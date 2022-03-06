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Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

Самые стойкие мифы про похудение.

Множество людей хотят сбросить вес. Неудивительно, что вокруг этого процесса образовалось множество мифов и ложных убеждений. Приведем примеры самых распространенных мифов, с которыми наверняка сталкивается каждый, кто когда-либо пробовал похудеть.

Миф 1: потеря веса полезна для здоровья


Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

Конечным результатом любой программы по потере веса является снижение веса тела. В США 2 / 3 людей страдают ожирением или избыточным весом, и, казалось бы, это очевидно, что им нужно похудеть, чтобы улучшить свое здоровье. Но действительно нужна «потеря веса» людям с избыточным весом.

Факт: потеря веса не обязательно приводит к улучшению здоровья. «Здоровой» является потеря жира, а потеря веса может быть результатом потери воды или потери мышечной массы, что явно не приводит ни к чему хорошему. Все «правильные» диеты предназначены для поддержания мышечной массы и сжигания жира.

Миф 2: «Отрицательные» калории


Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

Некоторые фрукты и овощи, такие как сельдерей, салат, брокколи и грейпфрут, как утверждается, являются жиросжигателями. Причиной называется то, что они якобы вырабатывают меньше энергии, чем требуется на их переваривание, а эта энергия берется из жиров. Утверждается, что можно съесть сколько угодно таких продуктов, не набрав ни грамма веса.


Факт: ни один из известных продуктов питания не имеет «отрицательных» калорий. Некоторые продукты, такие как острый перец, чай и кофе, могут увеличить метаболизм покоя (скорость, с которой организм тратит энергию в состоянии покоя), но было доказано, что не существует пищи, которая сжигает калории при переваривании.

Миф 3: «натуральные» продукты безопасны для похудения


Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

Безопасное похудение.

Природные добавки (в основном, растительного происхождения) всегда были популярны, поскольку утверждается, что они свободны от вредных веществ (консервантов, искусственных добавок и т.д.) и побочных эффектов, связанных с обычными препаратами. Когда кто-то читает на этикетке «Полностью натуральный», то он всегда думает, что добавка должна быть полностью безопасной и не иметь побочных эффектов. Но так ли это.

Факт: Природные добавки не требуют одобрения Управления по контролю качества за качеством пищевых продуктов. Таким образом, они не подвергается такому же исследованию в качестве лекарственных средств. Некоторые травяные добавки содержат биологически активные вещества, которые оказывают сильное воздействие на организм, особенно при приеме в сочетании с предписанными лекарствами. Так, например, эфедрин, используемый в течение многих лет в диетических добавках, в настоящее время запрещен в связи с множеством потенциально опасных побочных эффектов.

Миф 4: Отказ от любимых блюд


Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

Никакого шоколада, никакого фаст-фуда, белого хлеба, сладких газированных напитков и т. д. Нужно избегать любимых продуктов, чтобы похудеть.

Факт: потеря веса зависит исключительно от того, сколько калорий употреблено и сколько израсходовано. Если сжигать больше калорий, чем употреблять, не имеет значения, откуда эти калории берутся — вес будет снижаться при употреблении любой пищи. Конечно, исключить из рациона обработанные пищевые продукты и жиры — это хорошо для здоровья, но не поможет похудеть быстрее.

Миф 5: Обезжиренная еда


Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

Обезжиренный – не всегда благо.

Есть множество продуктов с низким содержанием жира или полностью обезжиренных. Жир, как известно, содержит множество высококалорийных макроэлементов. Один грамм жира обеспечивает организму 9 калорий, по сравнению с 4 калориями, содержащимися в одном грамме белка или углеводов.

Факт: важно общее количество калорий, содержащихся в еде, а не количество жира в ней. Если калорий в пище много, то отсутствие жира в ней не имеет никакого значения. Есть множество обезжиренных продуктов, в которых полно сахара.

Жира нельзя полностью избегать, поскольку исследования показывают, что жир дает ощущение сытости. Жир задерживает переваривание пищи и заставляет дольше чувствовать себя сытым.

Миф 6: нужно избегать фаст-фуда


Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

Всегда ли фаст-фуд зло.

Употребление фаст-фуда увеличивает риск ожирения, поскольку в фаст-фуде обычно полным-полно сахара, жиров и калорий. Тем не менее, не все люди, которые обычно едят в ресторанах быстрого питания, имеют избыточный вес.

Факт: потеря веса зависит только от того, будет ли человек сжигать больше калорий, чем потребляет. Поэтому лишняя тренировка и гамбургер не повредит.

Миф 7: если пропускать приемы пищи, то это поможет быстрее похудеть


Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

Отказ от еды – во благо ли?

Люди, которые хотят похудеть, часто утверждают , что употребление меньшего количества пищи в течение дня является хорошей идеей. Они ошибочно полагают, что если пропускать приемы пищи, то в итоге будет меньше съедено в течение дня.

Факт: если есть меньше, чем 3 раза в день, то нарастает чувство голода. Исследования показывают, что если пропускать прием пищи (особенно завтрак), то при последующих приемах пищи съедается больше. Причем, мало того, что человек больше ест, так еще и употребляет еду с высоким содержанием жиров. В результате, он употребит больше калорий в течение дня.

Миф 8: еда на ночь является причиной увеличения веса


Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

Еда на ночь – проблема ли?

Согласно этому заблуждению, пища, которую человек употребляет, прежде чем лечь в постель, приводит к накоплению жиров, поскольку во время сна расходуется очень мало энергии.

Факт: исследования показали, что время суток ничуть не влияет на набор веса в результате приема пищи. Можно есть только по ночам и при этом терять вес, если в течение дня сжигать больше калорий.

Миф 9: хлеб и крахмалосодержащие продукты вызывают набор веса


Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

И кусочек хлеба.

Хлеб и другие крахмалосодержащие продукты , такие как картофель и рис, содержат углеводы. Некоторые люди утверждают , что следует избегать углеводов при попытке похудеть.

Факт: Сбалансированная диета требует углеводов. Ни один из 3-х макроэлементов (углеводы, жиры, белки) не сделают человека тучным. Только избыток калорий может привести к набору веса. Можно потреблять столько углеводов, сколько хочется.

Миф 10: голодание – это отличный способ похудеть


Мифы о снижении веса, которые мешают похудеть

Голодом делу не поможешь!

Довольно часто можно услышать фразу «Хочешь похудеть — хватит есть». Очевидно, многие считают, что при сокращении потребления калорий они резко будут терять вес.

Факт: голодание никогда не бывает полезным для потери веса. Казалось бы, чем меньше калорий потребляешь, тем быстрее будешь худеть. Однако есть два нюанса. Во-первых, существует минимально необходимое количество калорий. Как правило, потребление менее 1000 калорий в день в течение длительного периода времени приводит к проблемам со здоровьем. Голодание снижает метаболизм – скорость, с которой человек сжигает энергию. Наверняка, вначале вес быстро уменьшится, однако после прекращения голодания, вес снова начнет набираться. Во-вторых, строгое ограничение калорийности создает почву для дисбаланса питания. Ограничение калорий должно быть умеренным и тщательно спланированным, чтобы гарантировать баланс питательных веществ.

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