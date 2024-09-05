Самые удачные гарниры, которые станут украшением любого обеда

Салат из огурца, помидора и авокадо

Салат из огурца, помидора и авокадо

Запеченная кукуруза с базиликом и пармезаном

Запеченная кукуруза с базиликом и пармезаном

Салат из пасты с соусом песто

Салат из пасты с соусом песто

Салат из авокадо и красного лука

Салат из авокадо и красного лука

Обжаренные на гриле цуккини в лимонном соке с чесноком

Обжаренные на гриле цуккини в лимонном соке с чесноком

Салат Капрезе на шпажках

Салат Капрезе на шпажках

Запеченные томаты с зеленью

Запеченные томаты с зеленью

Картофельный салат

Картофельный салат

Салат из помидоров и оливок с бальзамическим уксусом

Салат из помидоров и оливок с бальзамическим уксусом

Салат из обжаренных на гриле овощей

Салат из обжаренных на гриле овощей