Как навсегда убрать неприятный запах из холодильника

Появление неприятного запаха в холодильнике — проблема, которая особенно часто и остро встает жарким летом, когда бактерии начинают размножаться с молниеносной скоростью. Как же избавиться от запахов и предупредить их появление?







Среди основных причин возникновения неприятных ароматов — некорректное соседство продуктов, несоблюдение температурного режима их хранения, а также технические неполадки в работе нового холодильника.

Начните с уборки всего холодильника

Нейтрализуйте запах

Купите специальные очистители

Проводите регулярную гигиеническую уборку

С функциональными причинами можно разобраться, вызвав специалиста компании, в которой была куплена техника. Мы же предлагаем несколько лайфхаков, которые будут способствовать качественной профилактике неприятного запаха из холодильника и не потребуют много времени и сил. Рассказываем о них в подробностях вместе с менеджером категории холодильников Анной Власовой.Немногие знают, что появления неприятных запахов в холодильнике можно избежать при правильном хранении продуктов. Современные холодильники оснащены, например, ящиками с регулировкой влажности для более длительного хранения овощей и фруктов, специальными зонами свежести с регулировкой температуры для хранения таких деликатных продуктов, как рыба, мясо или молочные продукты.Конструкции современных холодильников также имеют подвижные системы балконов на двери или специальные разделители, которые позволяют хранить ароматные продукты отдельно от других.Также компании производят холодильники со съемным защитным уплотнителем, что способствует более гигиеничному использованию этой техники. Такой уплотнитель легко снять и промыть под водой.В дополнение к специальным отсекам и полкам предлагаются такие продвинутые функции, как озонирование воздуха в холодильной камере, которое создает оптимальный микроклимат и предотвращает размножение вирусов и бактерий, благодаря чему продукты остаются свежими намного дольше.Но если запахи все же появились, избавиться от них самостоятельно не так уж и сложно.Как бы банально это ни звучало. Даже если вам кажется, что основное зло исходит от испортившейся банки с огурцами, не поленитесь отключить холодильник от электропитания, полностью опустошить его и промыть все поверхности внутри чистящим средством. Стоит обратить внимание на специализированные средства от производителей вашей техники. Из подручных средств можно использовать мыльный раствор или средство для мытья посуды. Важно уделить особое внимание труднодоступным местам: например, промыть сливное отверстие, которое обычно находится в центре задней стенки холодильной камеры.Если холодильник сияет чистотой, а запах все равно не уходит, в ход можно пустить раствор из соды, лимона или 9% уксуса. Разбавляем один из ингредиентов с водой и обрабатываем салфетками поверхности холодильника. Важно не протирать уксусным раствором уплотнители, чтобы они не потеряли своей эластичности.Используйте натуральные абсорбентыДля борьбы с запахом можно прибегнуть к помощи продуктов, которые поглощают неприятные запахи. Это активированный уголь, ржаной хлеб, сырые рисовые зерна, пищевая сода, овсянка, молотый кофе и сырой картофель. Раскладываем абсорбенты внутри холодильника, и ждем магии!Если вы не сторонник полагаться на «бабушкины хитрости», в любом хозяйственном магазине вашему вниманию предложен огромный выбор специализированных средств для борьбы с неприятными ароматами. Это и гели, и шарики с силиконовыми гранулами, и подвесные диспенсеры, и ионизаторы-освежители. Однако не стоит забывать, что большинство из них будет содержать различные химические добавки, поэтому использовать их нужно строго по инструкции.Экспресс-средства по спасению обонятельных рецепторов — это прекрасно, но не лучше ли потратить полчаса в месяц на профилактическую уборку в холодильнике? Помимо полочек и ящиков нужно обязательно обрабатывать резиновые антибактериальные уплотнители, ведь именно в их складках скапливается большое количество грязи.Гигиеническая уборка — ключевой помощник в ликвидации бактерий, ведь они оседают на продуктах и упаковках. Некоторые производители холодильников стали включать в функционал обработку воздуха внутри камеры, которая уничтожает вирусы. Если ваш холодильник не оснащен такой функцией — не забудьте аккуратно протереть упаковки продуктов, которые вернете в камеру после уборки. Также пройдитесь чистящим средством по поверхности холодильника мокрой, а потом сухой тряпкой, чтобы удалить излишки влаги.