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17 простых способов превращения старых шин в яркие предметы интерьера

17 простых способов превращения старых шин в яркие предметы интерьера

Старые шины могут сослужить добрую службу, если подойти к вопросу их утилизации творчески.

И эти 17 простых и очень необычных идей способны полностью изменить представление о покрышках, как о чем-то малопривлекательном.

17 простых способов превращения старых шин в яркие предметы интерьера

1. Место для собаки

Шина, покрашенная в яркий цвет, с мягким поролоновым наполнителем оббитым тканью.

Шина, покрашенная в яркий цвет, с мягким поролоновым наполнителем оббитым тканью.

2. Плетеная оттоманка

Старая шина оплетенная грубыми нитками.

Старая шина оплетенная грубыми нитками.

3. Абажуры с узорами

Оригинальные абажуры с резными узорами, сделанные из старых шин.

Оригинальные абажуры с резными узорами, сделанные из старых шин.

4. Рама для зеркала

Велосипедная шина, покрашенная в белый цвет и украшенная большим бантом из ленты.

Велосипедная шина, покрашенная в белый цвет и украшенная большим бантом из ленты.

5. Клумба

Ненужная автомобильная покрышка на деревянных ножках, оплетенная грубыми нитками.

Ненужная автомобильная покрышка на деревянных ножках, оплетенная грубыми нитками.

6. Журнальный столик

Столик из старых шин, покрашенных в яркий цвет и круглого стекла.

Столик из старых шин, покрашенных в яркий цвет и круглого стекла.

7. Сабвуфер

Корпус сабвуфера из старой покрышки.

Корпус сабвуфера из старой покрышки.

8. Детские качели-люльки

Шины разрезанные напополам, прикрепленные веревками к металлическим или деревянным брусьям.

Шины разрезанные напополам, прикрепленные веревками к металлическим или деревянным брусьям.

9. Плетенное кресло

Оригинальное плетеное кресло из старой автомобильной шины, грубых разноцветных ниток и металлических прутьев.

Оригинальное плетеное кресло из старой автомобильной шины, грубых разноцветных ниток и металлических прутьев.

10. Цветочная клумба

Необычная, яркая цветочная клумба из старых шин в виде кофейной чашечки.

Необычная, яркая цветочная клумба из старых шин в виде кофейной чашечки.

11. Кофейный столик

Кофейный столик из старой автомобильной покрышки золотого цвета и круглого стекла.

Кофейный столик из старой автомобильной покрышки золотого цвета и круглого стекла.

12. Кашпо для цветов

Кашпо для цветов в старой шине, прибитой к стене.

Кашпо для цветов в старой шине, прибитой к стене.

13. Подставка для зонтов

Оригинальная идея для хранения зонтиков - автомобильная покрышка с отверстиями.

Оригинальная идея для хранения зонтиков - автомобильная покрышка с отверстиями.

14. Кресла-пуфики

Яркие шины с подушками внутри.

Яркие шины с подушками внутри.

15. Табуреты

Старые шины на деревянных ножках и самодельными поролоновыми накладками.

Старые шины на деревянных ножках и самодельными поролоновыми накладками.

16. Диван

Необычный диван из множества старых шин.

Необычный диван из множества старых шин.

17. Кадки для цветов

Белые подвесные кадки для цветов, из старых покрышек.

Белые подвесные кадки для цветов, из старых покрышек.

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