17 простых способов превращения старых шин в яркие предметы интерьера

Старые шины могут сослужить добрую службу, если подойти к вопросу их утилизации творчески.
И эти 17 простых и очень необычных идей способны полностью изменить представление о покрышках, как о чем-то малопривлекательном.
1. Место для собаки
Шина, покрашенная в яркий цвет, с мягким поролоновым наполнителем оббитым тканью.
2. Плетеная оттоманка
Старая шина оплетенная грубыми нитками.
3. Абажуры с узорами
Оригинальные абажуры с резными узорами, сделанные из старых шин.
4. Рама для зеркала
Велосипедная шина, покрашенная в белый цвет и украшенная большим бантом из ленты.
5. Клумба
Ненужная автомобильная покрышка на деревянных ножках, оплетенная грубыми нитками.
6. Журнальный столик
Столик из старых шин, покрашенных в яркий цвет и круглого стекла.
7. Сабвуфер
Корпус сабвуфера из старой покрышки.
8. Детские качели-люльки
Шины разрезанные напополам, прикрепленные веревками к металлическим или деревянным брусьям.
9. Плетенное кресло
Оригинальное плетеное кресло из старой автомобильной шины, грубых разноцветных ниток и металлических прутьев.
10. Цветочная клумба
Необычная, яркая цветочная клумба из старых шин в виде кофейной чашечки.
11. Кофейный столик
Кофейный столик из старой автомобильной покрышки золотого цвета и круглого стекла.
12. Кашпо для цветов
Кашпо для цветов в старой шине, прибитой к стене.
13. Подставка для зонтов
Оригинальная идея для хранения зонтиков - автомобильная покрышка с отверстиями.
14. Кресла-пуфики
Яркие шины с подушками внутри.
15. Табуреты
Старые шины на деревянных ножках и самодельными поролоновыми накладками.
16. Диван
Необычный диван из множества старых шин.
17. Кадки для цветов
Белые подвесные кадки для цветов, из старых покрышек.
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