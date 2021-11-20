17 простых способов превращения старых шин в яркие предметы интерьера

Старые шины могут сослужить добрую службу, если подойти к вопросу их утилизации творчески.

И эти 17 простых и очень необычных идей способны полностью изменить представление о покрышках, как о чем-то малопривлекательном.

1. Место для собаки

Шина, покрашенная в яркий цвет, с мягким поролоновым наполнителем оббитым тканью.

2. Плетеная оттоманка

Старая шина оплетенная грубыми нитками.

3. Абажуры с узорами

Оригинальные абажуры с резными узорами, сделанные из старых шин.

4. Рама для зеркала

Велосипедная шина, покрашенная в белый цвет и украшенная большим бантом из ленты.

5. Клумба

Ненужная автомобильная покрышка на деревянных ножках, оплетенная грубыми нитками.

6. Журнальный столик

Столик из старых шин, покрашенных в яркий цвет и круглого стекла.

7. Сабвуфер

Корпус сабвуфера из старой покрышки.

8. Детские качели-люльки

Шины разрезанные напополам, прикрепленные веревками к металлическим или деревянным брусьям.

9. Плетенное кресло

Оригинальное плетеное кресло из старой автомобильной шины, грубых разноцветных ниток и металлических прутьев.

10. Цветочная клумба

Необычная, яркая цветочная клумба из старых шин в виде кофейной чашечки.

11. Кофейный столик

Кофейный столик из старой автомобильной покрышки золотого цвета и круглого стекла.

12. Кашпо для цветов

Кашпо для цветов в старой шине, прибитой к стене.

13. Подставка для зонтов

Оригинальная идея для хранения зонтиков - автомобильная покрышка с отверстиями.

14. Кресла-пуфики

Яркие шины с подушками внутри.

15. Табуреты

Старые шины на деревянных ножках и самодельными поролоновыми накладками.

16. Диван

Необычный диван из множества старых шин.

17. Кадки для цветов

Белые подвесные кадки для цветов, из старых покрышек.

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