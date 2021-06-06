18 гениальных хитростей для кухни!

Вы слишком голодны или ждете внезапных гостей?

Теперь вы сможете готовить две пиццы одновременно!

Просто разрежьте пиццы напополам и расположите их на противне указанным способом.

Режем перец правильно

Сначала отрежьте концы вашего овоща, а затем проведите ножом четко по середине.

Избавляемся от лишнего масла

Насыпьте в каждое углубление формы для кекса немного риса.

Используем яблокорезку не только для яблок

Этим нехитрым способом вы получите идеальные кусочки картофеля, из которых выйдут отличные чипсы.

Делаем освежающие коктейли для летней вечеринки прямо в арбузе

Вырежьте в ягоде отверстие такого размера, чтобы туда свободно вошел миксер или блендер, добавьте необходимые ингредиенты и все тщательно перемешайте.

Используем две пластины, чтобы быстро нарезать сразу несколько помидоров черри

Этим же способом можно нарезать оливки, виноград и вишню.

Сохранить листья салата свежими и хрустящими вам поможет бумажное полотенце

Просто накройте им вашу зелень и оставьте на некоторое время. Полотенце впитает в себя всю лишнюю влагу и надолго сохранит свежесть зеленых листьев.

Любите мандарины и апельсины? Мы научим вас чистить их быстро и аккуратно

Отрежьте верх и низ фрукта, а затем осторожно разрежьте шкурку вдоль одной из сторон и аккуратно разверните.

Замораживаем в форме для льда готовый кофе

Опустив получившиеся кубики в теплое молоко, вы сможете наслаждаться холодным вкусным кофе, приготовленным меньше чем за минуту.

Чистим манго с помощью обычного стеклянного стакана

Разрежьте манго на три части и плавно проведите каждую из них по краю стеклянного стакана. И больше никакого сока и липких пальцев!

Быстро и без лишних усилий чистим киви ложкой

Сначала отрежьте концы фрукта, а затем аккуратно просуньте под кожуру ложку и просто поверните киви вокруг своей оси. Повторите эти же действия с другого конца, и результат вас удивит!

Теплый стакан поможет вам мгновенно разморозить застывшее масло

Накройте стаканом застывший кусок, и масло оттает в течение 1―2 минут.

Извлекаем двойную пользу из обычного лотка под печенье

Налейте в один из отсеков немного молока и наслаждайтесь десертом.

Легко отделяем яичный желток от белка с помощью пластиковой бутылки

Надавите на желток открытым горлышком пустой бутылки и слегка сдавите ее.

Пустые бутылки из-под кетчупа или соуса могут обрести вторую жизнь

Используйте их в качестве диспенсера для теста, когда жарите блины или оладьи.

Заранее нарезаем овощи, кладем их в вакуумные пакеты и храним в холодильнике или морозилке

Таким образом у вас всегда под рукой будут свежие нарезанные овощи, и вы быстро сможете использовать их.

С помощью соломинки гораздо проще избавиться от плодоножки клубники

Все, что от вас требуется, ― продеть трубочку через ягоду.

Пользуемся самым простым способом очищения банана от кожуры

Просто зажмите верхнюю часть банана, и он откроется сам.