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18 гениальных хитростей для кухни!

18 гениальных хитростей для кухни!

Вы слишком голодны или ждете внезапных гостей?
Теперь вы сможете готовить две пиццы одновременно!
 
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Просто разрежьте пиццы напополам и расположите их на противне указанным способом.
 
Режем перец правильно
 
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Сначала отрежьте концы вашего овоща, а затем проведите ножом четко по середине.
 
 
Избавляемся от лишнего масла
 
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Насыпьте в каждое углубление формы для кекса немного риса.
 
Используем яблокорезку не только для яблок
 
  
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Этим нехитрым способом вы получите идеальные кусочки картофеля, из которых выйдут отличные чипсы.
Делаем освежающие коктейли для летней вечеринки прямо в арбузе
 
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Вырежьте в ягоде отверстие такого размера, чтобы туда свободно вошел миксер или блендер, добавьте необходимые ингредиенты и все тщательно перемешайте.
 
Используем две пластины, чтобы быстро нарезать сразу несколько помидоров черри
 
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Этим же способом можно нарезать оливки, виноград и вишню.
 
Сохранить листья салата свежими и хрустящими вам поможет бумажное полотенце
 
  
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Просто накройте им вашу зелень и оставьте на некоторое время. Полотенце впитает в себя всю лишнюю влагу и надолго сохранит свежесть зеленых листьев.
 
Любите мандарины и апельсины? Мы научим вас чистить их быстро и аккуратно
 
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Отрежьте верх и низ фрукта, а затем осторожно разрежьте шкурку вдоль одной из сторон и аккуратно разверните.
 
 
Замораживаем в форме для льда готовый кофе
 
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Опустив получившиеся кубики в теплое молоко, вы сможете наслаждаться холодным вкусным кофе, приготовленным меньше чем за минуту.
 
Чистим манго с помощью обычного стеклянного стакана
 
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Разрежьте манго на три части и плавно проведите каждую из них по краю стеклянного стакана. И больше никакого сока и липких пальцев!
 
Быстро и без лишних усилий чистим киви ложкой
 
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Сначала отрежьте концы фрукта, а затем аккуратно просуньте под кожуру ложку и просто поверните киви вокруг своей оси. Повторите эти же действия с другого конца, и результат вас удивит!
 
Теплый стакан поможет вам мгновенно разморозить застывшее масло
 
  
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Накройте стаканом застывший кусок, и масло оттает в течение 1―2 минут.
 
Извлекаем двойную пользу из обычного лотка под печенье
 
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Налейте в один из отсеков немного молока и наслаждайтесь десертом. 
 
Легко отделяем яичный желток от белка с помощью пластиковой бутылки
 
  
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Надавите на желток открытым горлышком пустой бутылки и слегка сдавите ее.
 
Пустые бутылки из-под кетчупа или соуса могут обрести вторую жизнь
 
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Используйте их в качестве диспенсера для теста, когда жарите блины или оладьи.
 
Заранее нарезаем овощи, кладем их в вакуумные пакеты и храним в холодильнике или морозилке
 
  
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Таким образом у вас всегда под рукой будут свежие нарезанные овощи, и вы быстро сможете использовать их.
 
С помощью соломинки гораздо проще избавиться от плодоножки клубники
 
  
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Все, что от вас требуется, ― продеть трубочку через ягоду.
 
Пользуемся самым простым способом очищения банана от кожуры
 
  
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Просто зажмите верхнюю часть банана, и он откроется сам.

 

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