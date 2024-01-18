Место палатки в мировом туризме

Появление первой палатки теряется в глубине веков, где-то в тех временах, когда какой-то безымянный путешественник решил натянуть между двух палок кусок полотна для защиты от ветра и дождя.
Тяжелые брезентовые палатки были обыденностью в походной жизни на протяжении многих лет, до тех пор, пока в 1960-х годах не произошел технологический прорыв, который навсегда изменил представление о палатках. Именно тогда, путешественники и инженеры впервые поставили перед собой ряд проблем, которые возникали при использовании палаток старого типа.
Среди них — сложность установки, ограниченное полезное пространство, неудовлетворительная влаго- и ветроустойчивость и большая масса. Эти проблемы нельзя было решить только лишь использованием новых синтетических материалов, которых было к тому моменту изобретено достаточно. Необходимы были совершенно новые конструкции палаток, которые не замедлили появиться на рубеже 60-х — 70-х годов прошлого века.
стоки
Классическая армейская палатка — массивное сооружение, которое сопровождало все военные конфликты, учения и вылазки последних двух веков. Огромный кусок брезента и каркас из деревянных брусьев транспортировали целыми взводами, а на установку тратили несколько часов. В армейских палатках жили солдаты, устраивали передвижные госпитали и штабы. В уменьшенном виде армейская палатка перешла на вооружение к туристам, по-прежнему оставаясь громоздким и массивным сооружением.
Первопроходцы купола
Приблизительно в одно время появилось несколько принципиально новых конструкций палаток, разработки которых принадлежат разным людям. Как и в случае с другими большими изобретениями, идея витала в воздухе и ее, почти одновременно, восприняли несколько человек. Авторство первой конструкции куполообразной палатки принадлежит дизайнеру Биллу Моссу, который разработал систему разборных дуг и назвал свою палатку «Pop Tent». Лицензия на выпуск палатки принадлежала известному производителю термосов — компании Thermos. Потом, патент перекупила компания Croster из Японии. Pop Tent сильно отличался от своих современных аналогов – его дуги не были алюминиевыми, а сегменты не соединялись шнуром, конструкция была однослойной, а основным материалом как и прежде служил брезент.
Свой нынешний облик палатки в форме купола приобрели благодаря модели A-16 Dome Tent, которая была выпущена компанией Adventure-16 в 1971 году. Она была двухслойной, каркас был сделан из наборных алюминиевых дуг, а основным материалом был нейлон с водоотталкивающей пропиткой. Палатка имела небольшой вес даже по современным меркам – всего 2,5 килограмма.
В одно время с A-16 Dome Tent появилась палатка JanSport Mountain Dome Tent. Палатка также использовала последние инженерные мысли того времени — двухслойную конструкцию верха с водоотталкивающей пропиткой, сегментированный разборный каркас из алюминия и небольшой вес.
Эпоха мембраны
В outdoor-индустрии мембранные материалы прежде всего начали применяться именно в производстве палаток (а не одежды или обуви) еще в середине 1970-х. Здесь на помощь инженерам пришел недавно изобретенный политетрафторэтилен (также известный как тефлон). Он стал основой для множества мембранных тканей, определив развитие палаточной индустрии на десятилетия вперед.
Силикон — друг путешественника
В 1971 году профессиональный шведский лесничий Бо Хиллеберг создает небольшую компанию по производству палаток Hilleberg AD, которая дебютирует в 1973 с палаткой Hilleberg Keb. Это была первая двухслойная палатка, разработанная на территории Европы. Keb представлял из себя классическую двускатную конструкцию с внутренней палаткой, которая устанавливалась одновременно вместе с внешней.
В 1975 году бельгийские поставщики попросили Бо Хиллеберга провести полевые испытания образцов ткани с силиконовым покрытием. Результаты тестов превзошли все ожидания – материал, обработанный силиконом, становился, по меньшей мере, в 4 раза прочнее, без потери водонепроницаемости и почти без увеличения веса. Секрет заключался в том, что в отличие от полиуретана, остававшегося на поверхности ткани, силикон проникал в саму структуру материала, равномерно покрывая его волокна. С 1975 года все палатки Hilleberg AD производятся с применением материала Kerlon – нейлона с силиконовым покрытием, а Hilleberg Keb вошел в список «100 предметов экипировки, изменивших мир outdoor», по версии редакции журнала Outside.
Геодезический купол
Геодезический купол— сферическая пространственная оболочка, созданная из прямых стержней, разработанная американским архитектором Ричардом Бакминстером Фуллером. Особенность такой формы позволяет создавать здания, выдерживающие свой вес практически без ограничений, а почти идеальная аэродинамика позволяла использовать их в местностях с ураганными ветрами. Первые палатки, эксплуатирующие подобную форму появились в 1960-х и были экспериментами практикующих путешественников. Изобретателем геодезической палатки стал Роберт Джиллис, турист и путешественник, который использовал полиэтилен для своих экспериментов. Из-за высокой хрупкости материала, форма геодезического купола служила дополнительной страховкой от разрыва, так как распределяла нагрузку очень равномерно.
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