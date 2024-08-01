Мечты о лазурных берегах: 18 способов использования ракушек для декора жилья

Чудесные поделки из морских ракушек.
Возвращаясь с отпуска на море, практически каждый приводит с собой на память пакетик с ракушками. Но чаще эти самые ракушки буквально через несколько дней оказываются заброшены куда-нибудь на дальнюю полку. А ведь они могут стать прекрасным материалом для оригинальных поделок, которые украсят интерьер и станут прекрасным напоминанием о лете.
1. Ваза
Ваза, декорированная ракушками.
Обновить старую вазу и превратить ее в нечто поистине уникальное и стильное поможет моток бечевки и горсть морских ракушек. Для реализации подобной идеи поверхность вазы нужно покрыть грунтовкой, смазать клеем, аккуратно обмотать бечевкой, а в центре разместить композицию из ракушек.
2. Объемная картина
Объемная картина в рамке.
Великолепная композиция из ракушек, покрашенных оригинальными темными красками, в рамке для фотографии станет чудесным украшением рабочего стола и напоминанием о летних днях.
3. Свечи
Свечи из ракушек.
Из мелких морских ракушек, заполненных парафином и оборудованными фитильками, получатся прекрасные мини-свечи, которые можно использовать для создания чудесных декоративных композиций. Такие композиции можно использовать для создания романтичной атмосферы в ванной, для украшения журнального столика в гостиной, обеденного стола или прикроватной тумбы.
4. Подсвечник
Подсвечник из раковин.
Раковины от устриц и мидий можно использовать для создания необычных подсвечников, которые в свою очередь станут прекрасными украшениями интерьера.
5. Рама для зеркала
Декор рамы для зеркала.
Зеркало в раме, украшенной множеством мелких и крупных ракушек прекрасно впишется в интерьер ванны или спальни и каждый день будет напоминать о летных днях и морских берегах.
6. Инсталляция
Оригинальная инсталляция из ракушек.
Потрясающая инсталляция из веревок и морских ракушек, которую совсем не сложно сделать своими руками, станет эффектным украшением одной из стен ванной комнаты, прихожей или спальни.
7. Колье
Колье из ракушек.
Великолепное колье из крупных и мелких ракушек, покрашенных в технике омбре, и специальной фурнитуры, станет уникальным и неповторимым украшением, которое подчеркнет вечерний образ.
8. Ночник
Мини-светильник в банке.
Чудесный ночник, который можно сделать из обычной стеклянной баночки небольшого объема, гирлянды и морских ракушек, станет фантастическим украшением прикроватной тумбы в спальне.
9. Баночки
Ракушки в баночках.
Стеклянные баночки, заполненные ракушками, камнями и песком, - это, пожалуй самый простой способ использования морских даров для декора дома. Просто промойте «сокровища», найденные на морских берегах, высушите их и аккуратно разложите в банки. Готовые композиции можно использовать для украшения кухонного подоконника, журнального или рабочего стола, а также полочек в спальне.
10. Блюдо
Ваза для конфет и фруктов.
Любители рукоделия могут использовать морские ракушки для создания и декора оригинальной вазочки для сладостей и фруктов.
11. Музыка ветра
Музыка ветра из ракушек.
Мелкие ракушки прекрасно подойдут для создания чудесного талисмана музыка ветра, который к тому же станет прекрасным украшением интерьера, наполнит дом волшебным звоном и воспоминаниями о море.
12. Декор стола
Декор стола ракушками.
Ракушки, покрашенные в белый цвет, можно использовать для декора небольшого консольного или туалетного столика. Обновленный предмет мебели, несомненно привнесет свежести в интерьер городской квартиры.
13. Светлячки
Композиция из светящихся ракушек.
Крупные морские раковины можно использовать для создания потрясающей композиции, которая украсит журнальный стол и поможет создать романтичную атмосферу. Для реализации этой идеи, ракушки нужно тщательно вычистить, склеить, а во внутрь поставить свечи, лампочки или другие светящиеся элементы.
14. Футуристические детали
Футуристические предметы декора из ракушек.
Великолепные предметы декора, которые можно сделать из крупных ракушек и веток, выкрашенных в серебристый цвет, станут уникальным украшением любого современного интерьера.
15. Зажимы для салфеток
Креативные зажимы для салфеток.
Из ракушек, веревок, шнуров и ниток бус можно смастерить прекрасные зажимы для столовых салфеток, которые станут чудесной изюминкой праздничного стола.
16. Наполнитель
Вазы, наполненные ракушками.
Разнообразные ракушки и камни можно использовать в качестве наполнителя для стеклянных ваз и цветочных горшков. Такая хитрость позволит подчеркнуть красоту растений и превратить их в полноценные предметы домашнего декора.
Видео-бонус:
17. Декор полочек
Полочки, декорированные ракушками.
Обычные полки, декорированные ракушками, преобразятся, заиграют абсолютно новыми красками и станут настоящей изюминкой любого интерьера.
18. Отделка
Отделка одной из стен.
Ракушки, небольшие камни, шлифованные осколки и другие «сокровища», найденные на морском берегу можно использовать для декора одной из стен дома. Для реализации подобной затее, стену нужно подготовить, грунтовать, густо смазать качественным клеем и только после этого приступать к декорированию.
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