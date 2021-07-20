Тогда и сейчас: Как изменились самые популярные актрисы из сериалов 2000-х годов

Сегодня актрисы сериалов являются, пожалуй, одними из самых популярных и ярких актрис современного кино. Их точно узнают все без исключения, даже те, для кого сериалы не являются актуальной и любимой темой. Вместе с каждой из актрис, чьи фотографии собраны в этом обзоре, обязательно вспоминаются и фильмы, в которых они снимались.
1. Алисса Милано
Одна из успешных американских актрис телесериалов 90-х получила признание зрителей после роли девушки-ведьмы в сериале «Зачарованные».
2. Анастасия Мельникова
Заслуженная артистка России наиболее известна публике по ролям в детективных сериалах, сегодня она все также снимается в кино и работает над новыми проектами.
3. Юлия Такшина
Актриса особенно запомнилась зрителям ролью яркой роковой красотки в сериале «Не родись красивой».
4. Анастасия Заворотнюк
Звезда российского телевидения, красивая талантливая актриса и телеведущая наиболее знакома зрителям как няня Вика из комедийного сериала «Моя прекрасная няня».
5. Анна Азарова
Российская актриса и модель, ставшая популярной не только благодаря своей яркой внешности, но и огромному таланту.
6. Анна Невская
Актриса театра и кино знакома телезрителям по роли Дарьи Пироговой из комедийного сериала «Кто в доме хозяин?», также известна как звезда мелодрам и мюзиклов.
7. Анна Ковальчук
Российская актриса снялась во многих отечественных фильмах и сериалах, запомнившись зрителям ролями строгих и сильных женщин - следователей, полицейских, военных.
8. Дарья Сагалова
После выхода сериала «Счастливы вместе» молодая актриса превратилась в звезду российского кинематографа благодаря роли наивной блондинки.
9. Елена Корикова
Успех актрисе принесли роли в фильме «Барышня-крестьянка» и сериале «Бедная Настя», а также съемки в многочисленных клипах российских музыкантов.
10. Элиша Катберт
Канадская актриса и модель впервые появилась на телевидении в возрасте 9 лет, а в возрасте 17 лет переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актёрскую карьеру.
11. Холли Мари Комбс
Актриса американского кино получила международную известность после выхода сериала «Зачарованные», где она сыграла главную роль - Пайпер Холливелл.
12. Инна Гомес
Актриса начала сниматься в кино ещё в детстве и ее дебютная роль была небольшая, однако для будущей профессии именно она стала определяющей.
13. Ирина Апексимова
Будущая актриса росла в творческой семье, посещала класс игры на фортепиано в музыкальной школе и занятия танцами, а в 1986 году поступила в театральное училище.
14. Мария Берсенева
Российская актриса и модель широкую популярность завоевала после исполнения главной роли в сериале «Маргоша».
15. Наталья Бочкарёва
Актриса запомнилась зрителям ролью Даши Букиной в юмористическом сериале «Счастливы вместе», но в ее фильмографии есть немало серьезных и драматических ролей.
16. Ольга Будина
Фильмография актрисы началась в студенческие годы с эпизодических ролей, но по-настоящему популярной артистка стала после выхода сериала «Граница. Таёжный роман».
17. Ольга Ломоносова
Драматическая актриса стала известной благодаря роли Киры Воропаевой в популярном сериале «Не родись красивой».
18. Роуз Макгоуэн
Американская актриса, режиссёр и певица наиболее известна по роли Пейдж Мэтьюс в телесериале «Зачарованные», в котором снималась с 2001 по 2006 годы.
19. Шеннен Доэрти
Фильмография актрисы насчитывает несколько десятков ролей, однако большинство зрителей знают ее по сериалу «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз 90210».
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