Тогда и сейчас: Как изменились самые популярные актрисы из сериалов 2000-х годов

1. Алисса Милано

Одна из успешных американских актрис телесериалов 90-х получила признание зрителей после роли девушки-ведьмы в сериале «Зачарованные» .

2. Анастасия Мельникова

Заслуженная артистка России наиболее известна публике по ролям в детективных сериалах, сегодня она все также снимается в кино и работает над новыми проектами.

3. Юлия Такшина

Актриса особенно запомнилась зрителям ролью яркой роковой красотки в сериале «Не родись красивой».

4. Анастасия Заворотнюк

Звезда российского телевидения, красивая талантливая актриса и телеведущая наиболее знакома зрителям как няня Вика из комедийного сериала «Моя прекрасная няня».

5. Анна Азарова

Российская актриса и модель, ставшая популярной не только благодаря своей яркой внешности, но и огромному таланту.

6. Анна Невская

», также известна как звезда мелодрам и мюзиклов Актриса театра и кино знакома телезрителям по роли Дарьи Пироговой из комедийного сериала «Кто в доме хозяин?», также известна как звезда мелодрам и мюзиклов .

7. Анна Ковальчук

Российская актриса снялась во многих отечественных фильмах и сериалах, запомнившись зрителям ролями строгих и сильных женщин - следователей, полицейских, военных.

8. Дарья Сагалова

После выхода сериала «Счастливы вместе» молодая актриса превратилась в звезду российского кинематографа благодаря роли наивной блондинки.

9. Елена Корикова

Успех актрисе принесли роли в фильме «Барышня-крестьянка» и сериале «Бедная Настя», а также съемки в многочисленных клипах российских музыкантов.

10. Элиша Катберт

Канадская актриса и модель впервые появилась на телевидении в возрасте 9 лет, а в возрасте 17 лет переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актёрскую карьеру.

11. Холли Мари Комбс

Актриса американского кино получила международную известность после выхода сериала «Зачарованные», где она сыграла главную роль - Пайпер Холливелл .

12. Инна Гомес

Актриса начала сниматься в кино ещё в детстве и ее дебютная роль была небольшая, однако для будущей профессии именно она стала определяющей.

13. Ирина Апексимова

Будущая актриса росла в творческой семье, посещала класс игры на фортепиано в музыкальной школе и занятия танцами, а в 1986 году поступила в театральное училище.

14. Мария Берсенева

Российская актриса и модель широкую популярность завоевала после исполнения главной роли в сериале «Маргоша».

15. Наталья Бочкарёва

Актриса запомнилась зрителям ролью Даши Букиной в юмористическом сериале «Счастливы вместе», но в ее фильмографии есть немало серьезных и драматических ролей.

16. Ольга Будина

Фильмография актрисы началась в студенческие годы с эпизодических ролей, но по-настоящему популярной артистка стала после выхода сериала «Граница. Таёжный роман».

17. Ольга Ломоносова

Драматическая актриса стала известной благодаря роли Киры Воропаевой в популярном сериале «Не родись красивой».

18. Роуз Макгоуэн

Американская актриса, режиссёр и певица наиболее известна по роли Пейдж Мэтьюс в телесериале «Зачарованные», в котором снималась с 2001 по 2006 годы.

19. Шеннен Доэрти

Фильмография актрисы насчитывает несколько десятков ролей , однако большинство зрителей знают ее по сериалу «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз 90210».

Сегодня актрисы сериалов являются, пожалуй, одними из самых популярных и ярких актрис современного кино. Их точно узнают все без исключения, даже те, для кого сериалы не являются актуальной и любимой темой. Вместе с каждой из актрис, чьи фотографии собраны в этом обзоре, обязательно вспоминаются и фильмы, в которых они снимались.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: