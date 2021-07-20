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Тогда и сейчас: Как изменились самые популярные актрисы из сериалов 2000-х годов


Тогда и сейчас: Как изменились самые популярные актрисы из сериалов 2000-х годов

Сегодня актрисы сериалов являются, пожалуй, одними из самых популярных и ярких актрис современного кино. Их точно узнают все без исключения, даже те, для кого сериалы не являются актуальной и любимой темой. Вместе с каждой из актрис, чьи фотографии собраны в этом обзоре, обязательно вспоминаются и фильмы, в которых они снимались.

1. Алисса Милано


Одна из успешных американских актрис телесериалов 90-х получила признание зрителей после роли девушки-ведьмы в сериале «Зачарованные».

Одна из успешных американских актрис телесериалов 90-х получила признание зрителей после роли девушки-ведьмы в сериале «Зачарованные».

 

2. Анастасия Мельникова


Заслуженная артистка России наиболее известна публике по ролям в детективных сериалах, сегодня она все также снимается в кино и работает над новыми проектами.

Заслуженная артистка России наиболее известна публике по ролям в детективных сериалах, сегодня она все также снимается в кино и работает над новыми проектами.

 

3. Юлия Такшина


Актриса особенно запомнилась зрителям ролью яркой роковой красотки в сериале «Не родись красивой».

Актриса особенно запомнилась зрителям ролью яркой роковой красотки в сериале «Не родись красивой».

 

4. Анастасия Заворотнюк


Звезда российского телевидения, красивая талантливая актриса и телеведущая наиболее знакома зрителям как няня Вика из комедийного сериала «Моя прекрасная няня».

Звезда российского телевидения, красивая талантливая актриса и телеведущая наиболее знакома зрителям как няня Вика из комедийного сериала «Моя прекрасная няня».

 

5. Анна Азарова


Российская актриса и модель, ставшая популярной не только благодаря своей яркой внешности, но и огромному таланту.

Российская актриса и модель, ставшая популярной не только благодаря своей яркой внешности, но и огромному таланту.

 

6. Анна Невская


Актриса театра и кино знакома телезрителям по роли Дарьи Пироговой из комедийного сериала «Кто в доме хозяин?», также известна как звезда мелодрам и мюзиклов.

Актриса театра и кино знакома телезрителям по роли Дарьи Пироговой из комедийного сериала «Кто в доме хозяин?
», также известна как звезда мелодрам и мюзиклов.

 

7. Анна Ковальчук


Российская актриса снялась во многих отечественных фильмах и сериалах, запомнившись зрителям ролями строгих и сильных женщин - следователей, полицейских, военных.

Российская актриса снялась во многих отечественных фильмах и сериалах, запомнившись зрителям ролями строгих и сильных женщин - следователей, полицейских, военных.

 

8. Дарья Сагалова


После выхода сериала «Счастливы вместе» молодая актриса превратилась в звезду российского кинематографа благодаря роли наивной блондинки.

После выхода сериала «Счастливы вместе» молодая актриса превратилась в звезду российского кинематографа благодаря роли наивной блондинки.

 

9. Елена Корикова


Успех актрисе принесли роли в фильме «Барышня-крестьянка» и сериале «Бедная Настя», а также съемки в многочисленных клипах российских музыкантов.

Успех актрисе принесли роли в фильме «Барышня-крестьянка» и сериале «Бедная Настя», а также съемки в многочисленных клипах российских музыкантов.

 

10. Элиша Катберт


Канадская актриса и модель впервые появилась на телевидении в возрасте 9 лет, а в возрасте 17 лет переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актёрскую карьеру.

Канадская актриса и модель впервые появилась на телевидении в возрасте 9 лет, а в возрасте 17 лет переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актёрскую карьеру.

 

11. Холли Мари Комбс


Актриса американского кино получила международную известность после выхода сериала «Зачарованные», где она сыграла главную роль - Пайпер Холливелл.

Актриса американского кино получила международную известность после выхода сериала «Зачарованные», где она сыграла главную роль - Пайпер Холливелл.

 

12. Инна Гомес


Актриса начала сниматься в кино ещё в детстве и ее дебютная роль была небольшая, однако для будущей профессии именно она стала определяющей.

Актриса начала сниматься в кино ещё в детстве и ее дебютная роль была небольшая, однако для будущей профессии именно она стала определяющей.

 

13. Ирина Апексимова


Будущая актриса росла в творческой семье, посещала класс игры на фортепиано в музыкальной школе и занятия танцами, а в 1986 году поступила в театральное училище.

Будущая актриса росла в творческой семье, посещала класс игры на фортепиано в музыкальной школе и занятия танцами, а в 1986 году поступила в театральное училище.

 

14. Мария Берсенева


Российская актриса и модель широкую популярность завоевала после исполнения главной роли в сериале «Маргоша».

Российская актриса и модель широкую популярность завоевала после исполнения главной роли в сериале «Маргоша».

 

15. Наталья Бочкарёва


Актриса запомнилась зрителям ролью Даши Букиной в юмористическом сериале «Счастливы вместе», но в ее фильмографии есть немало серьезных и драматических ролей.

Актриса запомнилась зрителям ролью Даши Букиной в юмористическом сериале «Счастливы вместе», но в ее фильмографии есть немало серьезных и драматических ролей.

 

16. Ольга Будина


Фильмография актрисы началась в студенческие годы с эпизодических ролей, но по-настоящему популярной артистка стала после выхода сериала «Граница. Таёжный роман».

Фильмография актрисы началась в студенческие годы с эпизодических ролей, но по-настоящему популярной артистка стала после выхода сериала «Граница. Таёжный роман».

 

17. Ольга Ломоносова


Драматическая актриса стала известной благодаря роли Киры Воропаевой в популярном сериале «Не родись красивой».

Драматическая актриса стала известной благодаря роли Киры Воропаевой в популярном сериале «Не родись красивой».

 

18. Роуз Макгоуэн


Американская актриса, режиссёр и певица наиболее известна по роли Пейдж Мэтьюс в телесериале «Зачарованные», в котором снималась с 2001 по 2006 годы.

Американская актриса, режиссёр и певица наиболее известна по роли Пейдж Мэтьюс в телесериале «Зачарованные», в котором снималась с 2001 по 2006 годы.

 

19. Шеннен Доэрти


Фильмография актрисы насчитывает несколько десятков ролей, однако большинство зрителей знают ее по сериалу «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз 90210».

Фильмография актрисы насчитывает несколько десятков ролей, однако большинство зрителей знают ее по сериалу «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз 90210».

 

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Тогда и сейчас: Как изменились самые популярные актрисы из сериалов 2000-х годов

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Тогда и сейчас: Как изменились самые популярные актрисы из сериалов 2000-х годовПодписаться на мой Instagram
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