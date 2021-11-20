Как вырастить 2 кг зеленого лука на подоконнике

Домашний зеленый лук на подоконнике станет прекрасной альтернативой покупному. На пороге зима, а организму нужны питательные и полезные вещества. И получить их лучше всего из натурального и свежего домашнего лучка.

Так, без труда можно готовить ароматные салаты и не тратиться на магазинные полузавядшие экземпляры. Давай же скорее приступим к посадке овоща.



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК НА ПОДОКОННИКЕ

Витаминный букет

Стелим природный коврик

Свежий зеленый лук на подоконнике

Этот способ посадки лука еще называют «ковровым», ведь нужно расположить маленькие луковицы максимально близко друг к другу. А когда они начнут прорастать, то будут напоминать настоящий пушистый и мягкий коврик. К слову, выращивать свой витаминный запас на подоконнике можно хоть всю зиму. Важно, чтобы было время и желание этим заниматься.Для начала разберемся, что понадобится ответственному огороднику, который решил обзавестись мини-участком на собственном подоконнике. Не обойтись без цветочного горшка, земли, пакета, ну и, конечно же, не забудь лук-севок. Опытные садоводы рекомендуют не заморачиваться с пакетом, а использовать большие бутылки, но этот вопрос обсудим чуть позже.Размер цветочного горшка выбирай на свой взгляд. Если желаешь добавить подоконникам больше эстетики, то красивые емкости помогут это сделать.Но раз уж такой вопрос не принципиален, то можно высадить лук в большой пятилитровой бутылке. Некоторые любители могут даже грунт не использовать. Вместо этого они сажают лук в мелкие куски газет, опилки или наполнитель для кошачьих туалетов.Более того, есть момент, который несколько упрощает высадку лука в большой бутылке. Боковые стенки бутылки способствуют тому, чтобы зеленые стебельки росли ровно и красиво. Попытки зафиксировать лук при помощи пакета могут отнимать чуть больше времени. Ведь нужно подобрать такой пакет, который бы смог удержать напор молодого лука и не позволить ему развалиться.Итак, приступаем к работе с луковицами. Возьми бутылку или горшок для цветов и наполни их грунтом. Затем в этот слой начинай выкладывать лук-севок, но очень и очень плотно. Чтобы луковицы были почти что плечом к плечу. Просветы между посадочным материалом должны быть минимальными. Постарайся поместить такое количество лука, чтобы грунт действительно напоминал мини-коврик.Теперь накрой первый луковый слой грунтом. Да, нужно полностью засыпать первый слой луковиц. Они вовсе не пропадут, а будут вполне неплохо прорастать наряду со своими сородичами из верхнего яруса. Выложи вторую часть грунта так, чтобы от первого ряда лука остались видны только хвостики. Теперь выкладывай второй слой лукового ковра и снова засыпай его землей.После того как цветочный горшок полностью заполнен грунтом и луком, его нужно обильно полить и упрятать под целлофан. Это поможет сохранить влагу, и луковицы быстрее начнут прорастать. Поливать лук нужно по мере высыхания почвы, но целлофановый пакет или пленка будут держать грунт влажным дольше. К примеру, такой лук можно полить всего раз в две недели.Разные слои луковиц будут прорастать неравномерно, но в этом и смысл. Так получится сэкономить и время, и место на подоконнике. Как только перышки зеленого лука начнут подниматься, позаботься о том, чтобы они тут же не портили свою ровную форму. Если сажать лук в бутылке, то такой проблемы возникнуть не должно, но цветочный горшок требует повышенного внимания. Заверни лук в прочный целлофановый пакет, но не забудь сделать отверстие сверху.