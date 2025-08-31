Откуда в Китае появились города-призраки с новенькими, но никому не нужными домами

В Китае есть много примечательных достопримечательностей. Возраст одних идет на тысячелетия. Другие – моложе 10 лет. Одной из таких мрачных современных «достопримечательностей» КНР можно смело считать загадочные города-призраки. Абсолютно пустые населенные пункты, где крайне редко слоняются хоть какие-то живые души. При этом загадочные ненаселенные пункты выглядят поразительно ухоженными. Зачем они нужны?
Людей здесь практически нет. |Фото: 24warez.ru.
Когда-то глядя на успехи китайцев в начале XXI века, мой дедуля, сидя у телевизора раз за разом говаривал о китайцах: «А ведь недавно еще говорили, что они там без штанов ходят!» И надо признать, КНР действительно сделала просто удивительный рывок в последние 50 лет. Чего уж там, сегодня именно Китай является одним из главных драйверов мировой экономики. Пускай, США остаются финансовым и технологическим центром, значительная часть реального производства сконцентрирована именно в КНР. Однако, при всех достижениях Китая в стране все еще немало проблем общественно-экономического свойства.
Строят не для красоты. |Фото: m.fishki.net.
В жизни оно так бывает сплошь и рядом: решая одни проблемы, ты тут же плодишь рядом с ними другие. И Китай в этом отношении лучший пример. Одной из главных проблем Поднебесной является условная бедность населения. Нет, китайцы в большей массе своей не нищие, более того в последние 20-30 лет благосостояния народа стабильно растет.
Китай много достиг в последние десятилетия. |Фото: fishki.net.
На санках в рай КНР въехала в конце XX века благодаря использованию дешевой рабочей силы и экспорту своих потребительских товаров в богатые страны Запада. Это позволило поднять экономику, но создало потребительскую ловушку для населения. Даже сегодня китайская продукция в среднем слишком дорога для большинства простых китайцев. То же самое касается и недвижимости. В Китае она крайне дорога. Известный «парадокс»: строительный рынок стремительно растет, появляются все новые объекты, а раскупать их до последнего квадратного метра просто некому. Точнее, их некому покупать для использования в качестве жилья. Но об этом чуть позже.
Китай обгоняет по строительству весь мир. |Фото: virtoo.ru.
Собственно поэтому в Китае и появляются города-призраки. Строительная отрасль КНР одна из наиболее бурно развивающихся. Однако, население в большей массе своей не может позволить себе собственное жилье без программ государственной поддержки.
Пусто и чисто. |Фото: virtoo.ru.
В итоге целые дома покупают инвесторы, которым нужно вкладывать свои деньги во что-то реальное. Одной из лучших инвестиций традиционно считается недвижимость. Вот инвесторы и «прячут» деньги в никому не нужные квартиры. Именно поэтому города-призраки в Китае чистые и ухоженные. В них не живут люди, но почти у каждого квадратного метра жилья там есть свой хозяин. Это в свою очередь позволяет жить рынку строительства, толкая вперед экономику и обеспечивания население рабочими местами. При этом важно понимать, что долго так продолжаться не может, так как, по сути, все происходящее есть рыночный пузырь. Последний раз пузырь на рынке недвижимости в США привел к кризису 2008 года, хотя там ситуация была несколько иной. На сегодняшний день в КНР уже более 65 млн «бесхозных» квартир. Всего за три года с 2010 по 2013 азиатская страна потребила столько же бетона, сколько США за весь XX век.
