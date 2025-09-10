Почему японские тюрьмы считают одними из самых суровых в мире, если там царит образцовый порядок

Очищение перед законом в Стране восходящего солнца – сложный и даже болезненный процесс как физически, так и психологически. Кратко японскую тюрьму можно охарактеризовать так: самая чистая адская дыра на планете. В отличие от других стран в Японии зоны не делятся на так называемые «черные» и «красные».
Тюрьмы в Японии исключительно суровы. /Фото: temaretik.com.
Зоны, называемые в отечественном воровском жаргоне «красными», — это такие места лишения свободы, где воры – блатные, чаще всего сидят в изоляторах, а все заключенные живут в полном соответствии с правилами и законами государственной карательной системы. Соответственно «черными» зонами на жаргоне называются места лишения свободы, где у заключенных заметно больше «свободы» внутри тюремных стен. Часть тюремной администрации при этом вполне может быть коррумпирована «братвой». Впрочем такое сосуществование не всегда сводится к нелегальному заработку. Нередко «компромисс» достигается для того, чтобы в тюремном учреждении поддерживался наилучший порядок при наименьшей затрате сил сотрудников репрессивной системы.
Заключенные должны молчать и работать. /Фото: spiegel.de.
Важно понимать, что практика «черных» и «красных» зон в той или иной форме встречается по всему миру. Причем в некоторых случаях «красная» зона – это отнюдь не всегда торжество законности. В некоторых странах, особенно в странах третьего мира, в таких тюрьмах нередко творится откровенный произвол и террор со стороны администрации. Япония же отличается тем, что подавляющее большинство тюрем и лагерей в ней имеет именно «красные» порядки.
Строже порядков нет. /Фото: hrw.org.
Если говорить без кривляния, некоторые формы откровенно издевательства над заключенными в Японии абсолютно законны. В первый день тюремного заключения человек получает листок с более чем сотней правил внутреннего распорядка колонии. Выучить их он обязан за ближайшие сутки. После этого заключенного ждет уйма «прелестей» тюремной жизни вроде: спать можно только на спине с руками по швам, ходить можно только смотря в затылок идущему впереди, разговаривать с другими заключенным запрещено, во время работы на производстве смотреть можно только на свое трудовое место, во время еды смотреть можно только на еду, а сидеть приходится на крошечных стульчиках. За соблюдением всех дурацких и не очень кошмарящих правил пристально следят охранники.
Чуть мягче порядки только в женских колониях. /Фото: YouTube.
Малейшая ошибка и тем более проявление неповиновения наказываются вплоть до карцера. Японский карцер чист и сух, однако в нем нужно стоять как солдат по стройке смирно. Любое нарушение может быть наказано побоями дубинкой или ударом электрошокера. Также заключенные почти полностью лишены возможности общения с внешним миром, в том числе с родственниками, друзьями и близкими. Каждый день заключенные по несколько раз проходят через досмотр.
Самый чистый ад на земле. /Фото: Яндекс.Новости.
Наконец, лишенных свободы в Японии регулярно заставляют делать бесполезную работу. Например, заключенного могут заставить разглаживать мятые фантики из фольги. Как только работа будет сделана, нужно будет повторить ее еще раз. Заключенных могут заставлять подметать чистый пол или раз за разом складывать один и тот же комплект постиранной одежды.
