Первый в истории конкурс «Мисс Вселенная»

Впервые самую красивую девушку в целой Вселенной выбирали в 1952 году. И первый титул мисс Вселенная завоевала фотомодель и актриса из Финляндии Арми Куусела, которой, на тот момент, было 17 лет. В качестве приза победительнице вручили коробку шоколадных конфет, золотой браслет и обратный билет на самолёт компании Pan American Airways.

Конкурс проходил в Калифорнии (США), на побережье Лонг-Бич 28 июня 1952 года.Среди фавориток конкурса значились также мисс Гавайи, мисс Греция , мисс Гонконг и мисс Германия.