Инновации в области продуктов: как менялась кулинарная история цивилизации

1. Магия огня

Неизвестно, каким путем пошло бы развитие цивилизации без использования огня. /Фото: overthefirecooking.com

2. Приручение холода

Благодаря холодильникам мы можем хранить продукты и есть мороженое, когда захотим. /Фото: funzone.am

3. Консервирование

Консервирование помогает сохранять продукты несколько лет. /Фото: thespruceeats.com

4. Пастеризация

Благодаря пастеризации мы можем не опасаться вредных микроорганизмов в молоке и других продуктах. /Фото: 3.citynews-today.stgy.ovh

5. Ферментация

Какой праздничный стол без «сырной» тарелки? /Фото: cdn9.bigcommerce.com

6. Печи

Печи без преувеличения можно назвать значительным изобретением в истории цивилизации. /Фото: img.theepochtimes.com

6. Выпекание

Без духовки современная кулинария многое бы потеряла. /Фото: na.electroluxmedia.com

7. Фритюр

Картошка фри – вредно, но очень вкусно. /Фото: walterrauag.de

8. Кухонная утварь

Как много мы смогли бы приготовить без кухонной утвари? /Фото: gearpatrol.com