Простое средство для чистки обуви в домашних условиях

Вот тебе вредный совет. Если ты купил белые кроссовки и боишься их запачкать, потерпи недельку. Потом тебе станет всё равно, как они выглядят.

А если серьезно, есть несколько способов привести белую обувь в порядок. Сегодня я расскажу, как чистить белую обувь так, чтобы она служила тебе годами. Есть несколько действенных домашних средств. В конце статьи я оставлю лайфхак, который убережет белую обувь от быстрого загрязнения и упростит процесс очистки. А сейчас давай поговорим о том, какое средство для чистки обуви выбрать.







СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ

Уксус

Мицеллярная вода

Другие способы

Лайфхак

СодаСделай раствор из 200 мл теплой воды и 1 ст. л. соды. Нанеси смесь на загрязненные участки обуви и дождись, пока средство высохнет. Сода впитает в себя грязь. После этого останется смахнуть щеткой для обуви или зубной щеткой высохший порошок. Так можно чистить текстильную белую обувь, изделия из кожи и замши.Разведи 2 ст. л. уксуса в стакане воды. Смочи в растворе тряпку и протри ней белую обувь. Так можно бережно очистить лаковую обувь, кожаную, замшевую и даже велюровую.Одно из действенных средств, о котором забывают. Средство для снятия макияжа эффективно удаляет помаду и тушь, так почему бы ему не справиться с грязью на белой обуви?Особенно хорошо себя проявила мицеллярная вода. Просто протри ней грязную поверхность.Кроме домашних смесей можно использовать всеми горячо любимую зубную пасту, которая отлично справляется с чисткой и есть в каждом доме. Также можно приобрести меламиновую губку, которая справится с некоторыми пятнами, или протереть обувь лимонным соком.Прежде чем довести свою белую обувь до безобразия, купи в любом хозяйственном магазине водоотталкивающее средство в тот же день, когда купил кроссовки. На самом деле нет особой разницы между средствами, так что подойдет любое.Суть действия заключается в том, что средство заполняет поры в материале обуви и отталкивает воду и любую грязь. Поэтому обувь останется чистой дольше, ее придется реже чистить, а значит и прослужит обувь дольше.Всеми вышеперечисленными средствами можно запросто отстирать и пожелтевшие шнурки. В целом обувь можно успешно стирать и в стиральной машинке, но после нескольких стирок придется попрощаться с любимой парой.