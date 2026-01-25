Люксовый товар: зачем в СССР делали апельсиновый майонез

Зачем в СССР производили майонез с добавлением апельсинового джема? / Фото: life.ru
Сладкий майонез с добавлением апельсинового джема в советские времена был элитным соусом. Его можно было найти только на полках специальных магазинов, поэтому многие советские граждане его даже не видели. А вот зачем был создан этот странный десертный продукт, давайте узнаем.
1. Когда в СССР появился первый майонез
Майонез готовили строго по ГОСТу. / Фото: valstietis.lt
Впервые в Советском Союзе классический майонез появился в середине 30-х годов. Первая партия нового продукта была отправлена Главе правительства СССР Иосифу Сталину. Он оценил вкусовые качества соуса и в Москве запустили массовое производство. Продукт готовили согласно ГОСТу, а значит, в его составе должны были быть исключительно натуральные компоненты — подсолнечное масло, яйца, горчица и специи. Примечательно, что срок годности у натурального майонеза составлял 30 дней, поэтому закупить впрок его не удавалось.
2. Изобилие вкусов
В СССР было несколько видов майонеза. / Фото: yaplakal.com
Несмотря на то, что майонез считался дефицитным советским продуктом, его старались разнообразить. Самым популярным был «Провансаль». Согласно ГОСТу, его жирность составляла 67%. За ним выстраивались огромные очереди, особенно накануне праздников. Именно «Провансаль» был главным новогодним соусом — он был нужен для салата оливье, мимозы и селедки под шубой.
Майонез стали заправлять праздничные салаты - он стал любимым соусом. / Фото: bigpicture.ru
Также был «Любительский» майонез. Его жирность была уже 47%, а консистенция более жидкой.СССР изготавливали апельсиновый майонез!
3. Майонез со вкусом апельсина
Апельсиновый майонез был сладким! / Фото: kinoafisha.info
В стране Советов в продаже, правда, не во всех магазинах, был в продаже майонез с добавлением апельсинового джема. В советской книге 1977 года о производстве майонеза указано, что продукт был похож на густой соус. Его жирность составляла 35%. Вкус был сладким с ярко выраженным привкусом апельсинов. Из-за сладости нельзя сказать, что продукт был похож на привычный майонез. Он больше напоминал сладкий молочный соус, который подходил для приготовления десертов или заправки сладких салатов из фруктов.
4. Зачем производили апельсиновый майонез
Апельсиновый майонез относился к экзотическим продуктам. / Фото: picturehistory.livejournal.com
Считается, что апельсиновый майонез появился в СССР ради эксперимента. Пищевая промышленность таким образом решила разнообразить свой ассортимент, создав совершенной новый уникальным продукт, который еще не встречался ни в одной другой стране.
По задумке технологов, апельсиновый соус относился к категории сладких продуктов. По сути, это был сладкий молочный соус с апельсиновым джемом. Он прекрасно подходил для домашней кулинарии. С ним можно было готовить бутерброды, использовать в качестве начинки в выпечке или добавлять в кашу.
В состав продукта кроме апельсинового джема входило сухое молоко, сахар и лимонная кислота. А чтобы загустить соус использовали кукурузный крахмал. По сути, майонез сильно отличался по составу от классического. Однако срок годности у него был аналогичным — не более одного месяца.
5. Почему перестали изготавливать люксовый товар
Из-за низкого спроса майонез перестали производить. / Фото: edimdoma.ru
Майонез с добавлением апельсинового джема можно было найти в продаже только в элитных продуктовых магазинах. В массовое производство цитрусовый продукт так и не поступил. А все потому, что сам соус имел специфический вкус. Советские граждане не могли купить «Провансаль», а апельсиновый майонез и подавно! Многие жители СССР так и не попробовали этот соус. Его сняли с производства.
Считается, что апельсиновый сладкий майонез исчез с прилавков магазинов из-за его низкой оценки потребителей. Новый продукт пришелся по вкусу не всем. Многие не понимали, куда его нужно добавлять. Он не походил для традиционных праздничных салатов, а использовать в будни его было не за чем.
Низкий спрос майонеза заставил производителей сначала ограничить, а затем уже полностью снять его с производства. Ведь советская экономика требовала выполнения норм и планов, и отвлекаться на экзотические продукты было не когда. Страну нужно было снабжать основными продуктами питания, которые и так были в дефиците.
В наши дни майонез с апельсиновым вкусом можно смело назвать уникальным экспериментом советских технологов. Жаль, что сладкий соус не выдержал конкуренции с «Провансалем» и другими классическими продуктами.
Примечательно, что сейчас апельсиновый майонез снова можно купить в магазинах. Теперь он может быть не только сладким, но и пикантным. Десертный вариант можно использовать в качестве намазки на багет или в качестве сладкого топпинга к блинам, оладьям или мороженому. А вот пикантный хорошо подходит к жареному мясу, рыбе или для заправки салатов в восточном стиле.
