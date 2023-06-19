Вещи и продукты, которые лучше хранить в холодильнике

Мы знаем, что в холодильнике нужно хранить скоропортящиеся продукты питания и готовые блюда. В то же время многие люди никак не могут запомнить, стоит ли держать в холоде орехи или, например, бананы.

А о том, что в этом бытовом электроприборе желательно хранить и другие вещи, вообще никто не догадывается. Мы решили расставить точки над i и узнали, что желательно держать в холодильнике. И речь здесь пойдет не только о еде.



1. Парфюм

2. Спелые бананы

3. Косметика

4. Орехи

5. Свежая кукуруза

6. Медикаменты

7. Соевый соус

8. Финики

9. Цельнозерновая мука

10. Цветы

11. Авокадо

Парфюм лучше хранить в холодильнике, особенно в жаркие летние месяцы. Дело в том, что жара в комнате или в ванной, в которой к тому же еще и влажно, может привести к разрушению химических соединений, составляющих парфюм. В холодильнике же температура более стабильная, что способствует сохранению аромата на более длительный период. Также в холоде парфюм защищен от прямого воздействия света, который негативно влияет на стойкость и качество аромата.Бананы можно и даже нужно хранить в холодильнике в том случае, если они полностью спелые. Дело в том, что охлаждение этого фрукта замедляет или останавливает процесс созревания, сохраняя его в его нынешнем состоянии. В холодильнике они не потемнеют в течение нескольких дней. А вот незрелые бананы лучше хранить при комнатной температуре, потому что холод фактически будет препятствовать их созреванию. И если положить их в холод слишком рано, не дождавшись, пока они поспеют, то бананы получат «холодовую травму» и будут горчить.Некоторые косметические продукты, особенно те, которые содержат натуральные ингредиенты, могут быстро и незаметно для вас испортиться, особенно если вы живете в жарком климате. Поэтому, чтобы продлить срок годности косметики, лучше хранить их в холодильнике. Это касается кремов для лица, лосьонов для тела, средств против отечности, солнцезащитных средств, лечебной косметики. К слову, охлажденный крем лучше воздействует на кожу.Почти все люди хранят разные виды орехов при комнатной температуре, например, в кладовке или кухонных шкафчиках. А ведь в таких условиях полезные ненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, быстро разрушаются, из-за чего продукт приобретает горький вкус. Прохлада в холодильнике предотвращает расщепление ненасыщенных жиров, что в итоге замедляет порчу орехов.Кстати, орехи советуют хранить не в пакетах, а в герметичных стеклянных банках. А вот если хранить продукт в морозилке, то подойдут и обычные пакеты.Как только початок кукурузы покидает стебель, он сразу же начинает терять свой сладкий вкус, особенно если держать его при комнатной температуре, и уж тем более при жаре. Чтобы кукуруза как можно дольше оставалась свежей и сладкой, ее нужно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике, причем вместе с шелухой.Следует знать, что все лекарства должны храниться в прохладном, сухом месте, вдали от солнечных лучей и влаги. Поэтому шкафчики в ванной никак для этого не подходят. А некоторые лекарства вообще требуют особых условий хранения. Например, некоторые жидкие сиропы, растворы для инъекций и отдельные пребиотики требуют хранения в холодильнике. Если такие медикаменты будут находиться при комнатной температуре, то они могут стать токсичными или менее эффективными. Кроме того, очень важно читать инструкцию по хранению каждого конкретного препарата.Соевый соус необязательно хранить в прохладном месте. Благодаря высокому содержанию натрия он не портится при комнатной температуре. Однако неохлажденный соевый соус начнет терять свой вкус через месяц или два. Этот процесс можно замедлить, храня жидкую приправу в холодильнике.Сушеные финики не обезвожены до такой степени, как другие сухофрукты, например, курага. Поскольку в них содержится чуть больше влаги, для сохранения вкуса и аромата эти сухофрукты лучше держать в холодильнике. Если финики будут находиться при комнатной температуре, то срок их хранения составит примерно месяц-два. А в холодильнике они могут лежать и не портиться от полугода до года.Цельнозерновая мука в большинстве случаев хранится в кладовке или кухонном шкафу. Хотя ее следует держать в холодильнике. Как следует из названия, цельнозерновая мука производится из цельных зерен пшеницы, включая отруби и зародыши. Последние богаты витаминами, питательными веществами и полезными жирами, которые со временем могут стать прогорклыми. Поэтому любую цельнозерновую муку лучше хранить в холодильнике.Свежие цветы можно сохранить подольше, если периодически держать их в холодильнике. Например, в него можно помещать цветы на ночь или днем на несколько часов. Холод помогает замедлить процесс увядания цветов.Хранение авокадо в холодильнике может замедлить процесс созревания и помочь продлить срок годности продукта. Если у вас имеется спелое авокадо, которое вы не хотите есть прямо сейчас, положите его в холодильник, чтобы оно не перезрело.