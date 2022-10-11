ОФОРМЛЕНИЕ ИП ДЛЯ ПРОДАЖ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

Многие начинающие предприниматели хотят попробовать свои силы, торгуя на известных маркетплейсах. Это даёт возможность сэкономить на разработке и создании своего интернет-магазина, а также посмотреть является ли онлайн торговля именно тем видом бизнеса, который подходит начинающему бизнесмену или нужно подыскать другой вид деятельности. А для того чтобы зарегистрировать ИП для бизнеса на маркетплейсах на более выгодных условиях, необходимо подыскать банк, где предлагается большой список дополнительных услуг. Желательно чтобы многие из них были бесплатными или по приемлемой стоимости.

Что такое маректплейс

По своей сути маркетплейс – это торговая площадка, на которой могут предлагать свои услуги различные торговые компании. Можно торговать практически всем, что не запрещено законом. Причём список разрешённых видов продукции, а также имеющийся ассортимент дают возможность предпринимателю найти наиболее удобную нишу и спокойно вести торговлю.

Так как многие из таких платформ не дают зарегистрироваться для ведения торговли физическим лицам необходимо воспользоваться услугами одного из банковских учреждений и стать индивидуальным предпринимателем.

Преимущества торговли на маркетплесах

Как и все существующие виды предпринимательской деятельности, торговля на подобных площадках имеет свои преимущества.

А именно:

можно торговать любым разрешённым товаром;

не нужно тратить средства на создание интернет-магазина;

система позволяет оперативно получать оплату с покупателя;

при необходимости специалист площадки даст бесплатную консультацию;

техническая поддержка работает круглосуточно;

есть возможность воспользоваться услугой площадки по отправке проданного товара клиенту;

чем выше рейтинг маркетплейса, тем больше шансов найти значительное количество потенциальных покупателей.

Есть ряд других преимуществ, но именно эти описаны в различных опросах, в которых индивидуальные предприниматели описывают положительные стороны работы, а различных торговых площадках.

Подведём итоги

Индивидуальные предприниматели становятся продавцами на маркетплейсах для того, чтобы попробовать свои силы в торговом бизнесе. Главное выбрать торговую площадку, которая подходит для конкретного предпринимателя. Ведь такие сайты несколько отличаются по своим требованиям к пользователям, а также имеют ряд специфических моментов, которые могут подойти одним бизнесменам, а другим могут помешать вести торговую деятельность.

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