5 блюд с куриной печенью, перед которыми не устоит всё семейство

Куриная печень – полезный и достаточно универсальный продукт. Из неё можно приготовить множество различных блюд, о которых большинство даже не подозревало. Попробуйте хоть что-то из нижеперечисленного и вы поймёте, насколько это вкусно и необычно.
1. Голубцы с печенью и грибами
Голубцы с печенью и грибами. \ Фото: mircooking.ru.
Как оказалось, для того, чтобы приготовить голубцы, необязательно использовать мясо, ведь его запросто можно заменить куриной печенью, дополнив и усилив вкус грибами.
Ингредиенты:
• Капуста (любая) - 800 г;
• Белые сушёные грибы - 100 г;
• Свежие грибы - 350 г;
• Куриная печень - 250 г;
• Куриный или овощной бульон (можно воду) - 1 стакан;
• Полба - 1 стакан;
• Морская соль - по вкусу;
• Масло оливковое - 2 ст.л;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Белое вино - 1/2 часть стакана;
• Петрушка - 1 пучок;
• Тёртый пармезан - 1/2 часть стакана;
• Томатная паста - 2 стакана.
Приятного аппетита! \ Фото: prostoest.ru.
Способ приготовления:
• Кочан капусты опустить в подсоленную кипящую воду на 5 минут;
• После достать капусту;
• Снять мягкие верхние листья;
• И вновь опустить кочан в кипящую воду (повторять до тех пор, пока не наберётся нужное вам количество мягких листьев);
• Сушёные грибы замочить в тёплой воде на 15 минут;
• Затем процедить грибную воду через сито в чистую кастрюлю;
• Добавить бульон или воду;
• Довести до кипения;
• Полбу перебрать и промыть под холодной проточной водой;
• Добавить к кипящему бульону;
• Посолить;
• Накрыть крышкой;
• Варить примерно 25 минут на медленном огне;
• Затем снять с огня и остудить;
• Масло разогреть на сковороде;
• Лук измельчить и отправить на сковороду;
• Обжарить примерно 5 минут или до тех пор, пока он не станет мягким;
• Затем к луку добавить свежие рубленные грибы;
• Посолить и поперчить;
• Жарить ещё около 5 минут;
• Печень вымыть, зачистить;
• Посолить и поперчить;
• Отправить к грибам на сковороду;
• Помешивая, обжаривать на среднем огне 5-6 минут;
• После добавить белые грибы и вино;
• Готовить примерно 5 минут;
• Снять с огня;
• Остудить;
• Затем добавить рубленную петрушку, полбу и пармезан;
• Тщательно перемешать;
• Получившуюся начинку выложить порционно на капустные листы;
• Свернуть конвертиком;
• Выложить голубцы в форму для запекания;
• Накрыть плотно сверху пергаментом;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут;
• После вытащить форму;
• Снять пергамент;
• Полить голубцы томатной пастой (можно заменить на томатный сок или кетчуп);
• И вновь отправить в духовку на 15-20 минут;
• Перед подачей при желании можно посыпать остатками пармезана и зеленью.
2. Томатный суп с куриной печенью
Томатный суп с куриной печенью. \ Фото: newsgastro.pl.
Томатный суп с куриной печенью станет отличной альтернативой борщу и харчо. Это ароматное и сытное блюдо в мгновение ока скрасит унылые будни, привнеся в них яркие и сочные краски, а насыщенный вкус специй придаст ему особые, пикантные нотки.
Ингредиенты:
• Куриная печень - 150-200 г;
• Вода - 5 стаканов;
• Помидоры крупные - 5 шт;
• Оливковое масло - 4 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Тимьян сушёный - щепотка.
Просто и очень вкусно. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• Печень вымыть и зачистить;
• Нарезать кубиками;
• В глубоком сотейнике разогреть 3 ложки оливкового масла;
• Добавить муку и, помешивая, слегка поджарить её;
• Помидоры натереть на тёрке;
• Получившуюся массу добавить к муке;
• Постоянно помешивая, готовить 10-15 минут;
• После влить воду;
• Готовить до лёгкого загустения;
• После взбить блендером;
• Остатки масла разогреть на сковороде;
• Выложить нарезанную печень;
• Обжарить со всех сторон до равномерной румяной корочки;
• Обжаренную печень переложить в кастрюлю к томату;
• Посолить, поперчить и перемешать;
• Отправить кастрюлю на медленный огонь;
• Довести до кипения и варить ещё 5-6 минут;
• Перед подачей посыпать суп тимьяном.
3. Тёплый салат с печенью и яблоками
Тёплый салат из куриной печени. \ Фото: pinterest.com.
А вот этот тёплый салат из куриной печени, яблок и фундука отлично подойдёт как для романтического ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
Для салата:
• Куриная печень - 400 г;
• Морская соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Растительное масло - 2 ст.л;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Красное крупное яблоко - 1 шт;
• Белый бальзамический уксус - 1/2 часть стакана;
• Сырой фундук - 1 горсть;
• Розмарин свежий - несколько веточек;
• Зелень ассорти - 200 г;
Для ореховой заправки:
• Сырой фундук - 1/4 часть стакана;
• Вода - 1/4 часть стакана;
• Оливковое масло - 2 ст.л;
• Белый бальзамический уксус - 2 ст.л;
• Изюм - 1 ст.л;
• Морская соль - 1/4 часть ч.л.
Салат с печенью и яблоками. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Печень вымыть и хорошо зачистить;
• Просушить на бумажном полотенце;
• После посолить и поперчить;
• В сотейнике или на сковороде с толстым дном разогреть масло;
• Обжарить на нём печень по минуте со всех сторон;
• Мясо должно подрумянится сверху, а внутри остаться розовым;
• Затем выложить печень на тарелку;
• Яблоко нарезать примерно на 12-14 долек;
• Лук нарезать полукольцами;
• В масло, на котором жарилась печень, отправить лук и яблоки;
• Посолить и поперчить;
• Обжарить до золотистой корочки;
• И влить уксус, добавить измельчённый розмарин, фундук и изюм;
• Тщательно перемешать;
• Протушить около двух минут;
• Снять с огня;
• Накрыть крышкой и оставить на 5 минут;
• В это время смешать все ингредиенты для заправки;
• Измельчить их в блендере до кремообразной массы;
• На тарелки выложить микс зелени;
• Затем сверху выложить тёплую печень с луково-яблочной подливой;
• Полить ореховой заправкой и подавать к столу.
4. Куриная печень с беконом
Куриная печень – полезный и достаточно универсальный продукт. Из неё можно приготовить множество различных блюд, о которых большинство даже не подозревало. Попробуйте хоть что-то из нижеперечисленного и вы поймёте, насколько это вкусно и необычно.
1. Голубцы с печенью и грибами
Голубцы с печенью и грибами. \ Фото: mircooking.ru.
Как оказалось, для того, чтобы приготовить голубцы, необязательно использовать мясо, ведь его запросто можно заменить куриной печенью, дополнив и усилив вкус грибами.
Ингредиенты:
• Капуста (любая) - 800 г;
• Белые сушёные грибы - 100 г;
• Свежие грибы - 350 г;
• Куриная печень - 250 г;
• Куриный или овощной бульон (можно воду) - 1 стакан;
• Полба - 1 стакан;
• Морская соль - по вкусу;
• Масло оливковое - 2 ст.л;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Белое вино - 1/2 часть стакана;
• Петрушка - 1 пучок;
• Тёртый пармезан - 1/2 часть стакана;
• Томатная паста - 2 стакана.
Приятного аппетита! \ Фото: prostoest.ru.
Способ приготовления:
• Кочан капусты опустить в подсоленную кипящую воду на 5 минут;
• После достать капусту;
• Снять мягкие верхние листья;
• И вновь опустить кочан в кипящую воду (повторять до тех пор, пока не наберётся нужное вам количество мягких листьев);
• Сушёные грибы замочить в тёплой воде на 15 минут;
• Затем процедить грибную воду через сито в чистую кастрюлю;
• Добавить бульон или воду;
• Довести до кипения;
• Полбу перебрать и промыть под холодной проточной водой;
• Добавить к кипящему бульону;
• Посолить;
• Накрыть крышкой;
• Варить примерно 25 минут на медленном огне;
• Затем снять с огня и остудить;
• Масло разогреть на сковороде;
• Лук измельчить и отправить на сковороду;
• Обжарить примерно 5 минут или до тех пор, пока он не станет мягким;
• Затем к луку добавить свежие рубленные грибы;
• Посолить и поперчить;
• Жарить ещё около 5 минут;
• Печень вымыть, зачистить;
• Посолить и поперчить;
• Отправить к грибам на сковороду;
• Помешивая, обжаривать на среднем огне 5-6 минут;
• После добавить белые грибы и вино;
• Готовить примерно 5 минут;
• Снять с огня;
• Остудить;
• Затем добавить рубленную петрушку, полбу и пармезан;
• Тщательно перемешать;
• Получившуюся начинку выложить порционно на капустные листы;
• Свернуть конвертиком;
• Выложить голубцы в форму для запекания;
• Накрыть плотно сверху пергаментом;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут;
• После вытащить форму;
• Снять пергамент;
• Полить голубцы томатной пастой (можно заменить на томатный сок или кетчуп);
• И вновь отправить в духовку на 15-20 минут;
• Перед подачей при желании можно посыпать остатками пармезана и зеленью.
2. Томатный суп с куриной печенью
Томатный суп с куриной печенью. \ Фото: newsgastro.pl.
Томатный суп с куриной печенью станет отличной альтернативой борщу и харчо. Это ароматное и сытное блюдо в мгновение ока скрасит унылые будни, привнеся в них яркие и сочные краски, а насыщенный вкус специй придаст ему особые, пикантные нотки.
Ингредиенты:
• Куриная печень - 150-200 г;
• Вода - 5 стаканов;
• Помидоры крупные - 5 шт;
• Оливковое масло - 4 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Тимьян сушёный - щепотка.
Просто и очень вкусно. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• Печень вымыть и зачистить;
• Нарезать кубиками;
• В глубоком сотейнике разогреть 3 ложки оливкового масла;
• Добавить муку и, помешивая, слегка поджарить её;
• Помидоры натереть на тёрке;
• Получившуюся массу добавить к муке;
• Постоянно помешивая, готовить 10-15 минут;
• После влить воду;
• Готовить до лёгкого загустения;
• После взбить блендером;
• Остатки масла разогреть на сковороде;
• Выложить нарезанную печень;
• Обжарить со всех сторон до равномерной румяной корочки;
• Обжаренную печень переложить в кастрюлю к томату;
• Посолить, поперчить и перемешать;
• Отправить кастрюлю на медленный огонь;
• Довести до кипения и варить ещё 5-6 минут;
• Перед подачей посыпать суп тимьяном.
3. Тёплый салат с печенью и яблоками
Тёплый салат из куриной печени. \ Фото: pinterest.com.
А вот этот тёплый салат из куриной печени, яблок и фундука отлично подойдёт как для романтического ужина, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
Для салата:
• Куриная печень - 400 г;
• Морская соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Растительное масло - 2 ст.л;
• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;
• Красное крупное яблоко - 1 шт;
• Белый бальзамический уксус - 1/2 часть стакана;
• Сырой фундук - 1 горсть;
• Розмарин свежий - несколько веточек;
• Зелень ассорти - 200 г;
Для ореховой заправки:
• Сырой фундук - 1/4 часть стакана;
• Вода - 1/4 часть стакана;
• Оливковое масло - 2 ст.л;
• Белый бальзамический уксус - 2 ст.л;
• Изюм - 1 ст.л;
• Морская соль - 1/4 часть ч.л.
Салат с печенью и яблоками. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Печень вымыть и хорошо зачистить;
• Просушить на бумажном полотенце;
• После посолить и поперчить;
• В сотейнике или на сковороде с толстым дном разогреть масло;
• Обжарить на нём печень по минуте со всех сторон;
• Мясо должно подрумянится сверху, а внутри остаться розовым;
• Затем выложить печень на тарелку;
• Яблоко нарезать примерно на 12-14 долек;
• Лук нарезать полукольцами;
• В масло, на котором жарилась печень, отправить лук и яблоки;
• Посолить и поперчить;
• Обжарить до золотистой корочки;
• И влить уксус, добавить измельчённый розмарин, фундук и изюм;
• Тщательно перемешать;
• Протушить около двух минут;
• Снять с огня;
• Накрыть крышкой и оставить на 5 минут;
• В это время смешать все ингредиенты для заправки;
• Измельчить их в блендере до кремообразной массы;
• На тарелки выложить микс зелени;
• Затем сверху выложить тёплую печень с луково-яблочной подливой;
• Полить ореховой заправкой и подавать к столу.
4. Куриная печень с беконом
Куриная печень в беконе. \ Фото: google.com.
Куриную печень, запечённую в беконе, запросто можно подавать как горячую и холодную закуску, а также как блюдо с картофелем, овощами, отварным белым рисом или же спагетти.
Ингредиенты:
• Куриная печень - 450 г;
• Бекон - 450 г;
• Оливки - 100 г;
• Горчица - 240 мл.
Отличный вариант для закуски. \ Фото: pinterest.com.au.
Способ приготовления:
• Печень хорошо вымыть и зачистить;
• Просушить на бумажном полотенце;
• Бекон нарезать тонкими полосками;
• Оливки нарезать небольшими кусочками;
• Смешать с горчицей;
• Каждый кусочек печёнки обвалять в горчичной смеси;
• А после завернуть в ломтик бекона, закрепив зубочисткой;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 20-25 минут.
5. Кростини с куриной печенью и луком
Кростини с печенью. \ Фото: pinterest.com.
Ещё одно блюдо, которое можно подавать в качестве закуски. Такие «бутерброды» оценит не только шумная компания, собравшаяся дома перед телевизором, а и всё семейство, которое устало жевать пиццу и чипсы.
Ингредиенты:
• Багет - 8 ломтиков;
• Куриная печень - 250 г;
• Лук репчатый маленький - 1 шт;
• Сливочное масло - 2 шт;
• Оливковое масло - 3 ст.л;
• Корица - 1 ч.л;
• Мука - 1/4 часть стакана;
• Молотый кайенский перец - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Бальзамический уксус - 2 ст.л.
Брускетта с куриной печенью. \ Фото: sizichka.ru.
Способ приготовления:
• Печень вымыть;
• Хорошо зачистить и высушить на бумажном полотенце;
• Лук нарезать очень тонкими кольцами;
• Смешать ложку сливочного и оливкового масла;
• Разогреть на сковороде;
• И обжарить лук с корицей до лёгкого румяного состояния;
• Муку, соль, кайенский и чёрный перец смешать между собой;
• И обвалять в получившейся смеси кусочки печени;
• Разогреть на сковороде остатки сливочного и оливкового масла;
• Обжарить печень по 2-5 минут с каждой стороны;
• Затем выложить её в миску;
• Добавить в сковороду уксус;
• И вновь переложить в неё печёнку с луком;
• Обжарить около 5-7 минут, поливая получившимся соусом;
• На другой сковороде поджарить ломтики багета, предварительно смазав их со всех сторон оливковым маслом;
• Перед подачей на стол выложить поверх брускетт печень с луком.
Куриную печень, запечённую в беконе, запросто можно подавать как горячую и холодную закуску, а также как блюдо с картофелем, овощами, отварным белым рисом или же спагетти.
Ингредиенты:
• Куриная печень - 450 г;
• Бекон - 450 г;
• Оливки - 100 г;
• Горчица - 240 мл.
Отличный вариант для закуски. \ Фото: pinterest.com.au.
Способ приготовления:
• Печень хорошо вымыть и зачистить;
• Просушить на бумажном полотенце;
• Бекон нарезать тонкими полосками;
• Оливки нарезать небольшими кусочками;
• Смешать с горчицей;
• Каждый кусочек печёнки обвалять в горчичной смеси;
• А после завернуть в ломтик бекона, закрепив зубочисткой;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 175 градусов духовку примерно на 20-25 минут.
5. Кростини с куриной печенью и луком
Кростини с печенью. \ Фото: pinterest.com.
Ещё одно блюдо, которое можно подавать в качестве закуски. Такие «бутерброды» оценит не только шумная компания, собравшаяся дома перед телевизором, а и всё семейство, которое устало жевать пиццу и чипсы.
Ингредиенты:
• Багет - 8 ломтиков;
• Куриная печень - 250 г;
• Лук репчатый маленький - 1 шт;
• Сливочное масло - 2 шт;
• Оливковое масло - 3 ст.л;
• Корица - 1 ч.л;
• Мука - 1/4 часть стакана;
• Молотый кайенский перец - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Бальзамический уксус - 2 ст.л.
Брускетта с куриной печенью. \ Фото: sizichka.ru.
Способ приготовления:
• Печень вымыть;
• Хорошо зачистить и высушить на бумажном полотенце;
• Лук нарезать очень тонкими кольцами;
• Смешать ложку сливочного и оливкового масла;
• Разогреть на сковороде;
• И обжарить лук с корицей до лёгкого румяного состояния;
• Муку, соль, кайенский и чёрный перец смешать между собой;
• И обвалять в получившейся смеси кусочки печени;
• Разогреть на сковороде остатки сливочного и оливкового масла;
• Обжарить печень по 2-5 минут с каждой стороны;
• Затем выложить её в миску;
• Добавить в сковороду уксус;
• И вновь переложить в неё печёнку с луком;
• Обжарить около 5-7 минут, поливая получившимся соусом;
• На другой сковороде поджарить ломтики багета, предварительно смазав их со всех сторон оливковым маслом;
• Перед подачей на стол выложить поверх брускетт печень с луком.
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