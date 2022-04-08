Самый необычный монах: обычная дворняга стала послушником в католическом монастыре

Брат Биготон - самый необычный монах.
Согласно католической веры, святой Франциск Ассизский был покровителем животных, и может быть именно поэтому маленький бездомный пес приблудился именно к этому монастырю в Боливии. Монахи приняли странника благосклонно, дали ему кров и еду, а также (по желанию самого пса) приняли его в свое братство. Теперь в монастыре Кочабамба живет брат Биготон, что с испанского переводится как "усы."
Для брата Биготона пошили специальную одежду.
Монахи сходятся в мнении, что брат Биготон - самый симпатичный из всех, и уж точно самый жизнелюбивый. Несмотря на то, что у собаки теперь есть своя, довольно милая, одежда монаха, животное ведет себя не как житель монастыря, а как самый счастливый пес в мире. "Вся его жизнь - это сплошные игры и бег," - рассказывает брат Хорхе Фернандес. - "Здесь все его любят, он прекрасное божье создание."
Здесь все его любят, он прекрасное божье создание.
Новый послушник в монастыре.
Как рассказывают монахи, бегать и играть - не единственные обязанности "пушистого брата". "Брат Биготон еще проповедует рыбам, - шутит один из монахов. Хотя, конечно, самой главной обязанностью собаки является помощь другим бездомным животным. Местная организация по спасению животных "Холодный нос" надеется, что рассказав историю о брате Биготоне, другие монастыри также откроют свои двери бездомным собакам и кошкам.
Брат Биготон еще проповедует рыбам.
Счастливый пес нашел свой дом в монастыре.
"Если бы все церкви нашей страны приютили у себя хотя бы одно животное и заботились бы о нем так, как сейчас заботятся о брате Биготоне, мы уверены, что и обычные люди последовали бы этому примеру," - пишут у себя на странице в Facebook участники организации "Холодный нос".
История о брате Биготоне стала известна благодаря местной организации по защите животных.
Вся его жизнь - это сплошные игры и бег.
Маленький монах.
Три монаха.
Брат Биготон.
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