Самый необычный монах: обычная дворняга стала послушником в католическом монастыре

Брат Биготон - самый необычный монах.

Для брата Биготона пошили специальную одежду.

Здесь все его любят, он прекрасное божье создание.

Новый послушник в монастыре.

Брат Биготон еще проповедует рыбам.

Счастливый пес нашел свой дом в монастыре.

История о брате Биготоне стала известна благодаря местной организации по защите животных.

Вся его жизнь - это сплошные игры и бег.

Маленький монах.

Три монаха.

Брат Биготон.