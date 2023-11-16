Банда «амазонок»: что творила самая жестокая ОПГ нулевых

Никакой романтики, только разбои и убийства
Банду ростовских «амазонок» считают одной из наиболее страшных начала века, соперничать с ними в этом могут разве что печально знаменитые «цапки». Ярлык «амазонок» им прилепили журналисты, сами члены ОПГ никогда себя так не именовали. На месте одного из преступлений, инкриминируемых этой банде, нашли нож с надписью «Моей любимой амазонке». Как позже выяснилось, ни этот предмет, ни его владелец и даритель ничего общего с «амазонками» не имели. Просто на предварительном и судебном следствиях по этому громкому уголовному делу журналисты обыграли гендерную составляющую ОПГ, таким образом безосновательно романтизировав преступную группу.
Кто они?
«Бандершей» ОПГ многие считают жительницу ставропольского села Дивное Инессу Тарвердиеву. По данным следствия, в состав банды также входили: сожитель Инессы Роман Подкопаев (застрелен при задержании), старшая дочь Тарвердиевой Виктория (легко ранена при тех же обстоятельствах), а также гаишник Сергей Синельник со своей женой Анастасией (сестрой Покопаева). Утверждается, что именно Синельник наводил ОПГ на сотрудников правоохранительных органов и потом укрывал членов банды, всячески заметая следы преступлений.
До 90-х Тарвердиева вела неприметную с правовой точки зрения жизнь, они с мужем воспитывали дочь (ту самую Викторию). Потом мужа при невыясненных обстоятельствах убили. Виновного не нашли. Предполагают, что это сделал Роман Подкопаев, с которым впоследствии сошлась Тарвердиева.
Зверства банды
Доказано, что эта ставропольско-ростовская банда зверствовала на протяжении нескольких лет свое членство в организованной преступной группе не отрицал никто из четырех подсудимых; но потом они стали путаються в деталях и пытались(особенно Тарвердиева) свалить всю «тяжесть» на убитого Подкопаева.
Отсчет преступлений, в которых их обвиняли, идет с начала нулевых, и почерк почти всегда узнаваем вначале расстреливали, затем добивали ножами. В том числе, женщин и детей. Сотрудник Госнаркоконтроля с женой, полицейские вневедомственной охраны (у них бандиты забрали автомат и пистолеты), ЧОПовцы, автоинспектор… Это далеко не полный перечень преступлений. Пожалуй, самое громкое убийство семьи Чудаковых на федеральной трассе «Дон». Нижегородского собровца Дмитрия Чудакова, его жену и двух детей жестоко убили летом 2009 года. На месте совершения именно этого преступления нашли потом «амазонский» нож. Сначала по делу Чудаковых в групповом убийстве обвинялся другой человек, не имеющий отношения к банде, но суд его оправдал за недоказанностью.
Инесса Тарвердиева поначалу призналась, что принимала непосредственное участие в этих убийствах, стреляя в жертв из карабина «Сайга». И даже нисколько не раскаивалась потом. Примечательно, что «амазонки» жили на Ставрополье, но на дело предпочитали выезжать в Ростовскую область.
Как их задерживали
Задержание «амазонок» произошло после совершения ими очередного преступления в сентябре 2013 года. В городе Аксае (Ростовская область) банда ворвалась в частный дом, они убили хозяев и вынесли продукты питания. Преступников заметили сотрудники вневедомственной охраны, попытались задержать. Бандиты сразу же открыли огонь. Один из полицейских был убит, второй, раненый, сумел застрелить Подкопаева и ранить Викторию Тарвердиеву.
Инессу Тарвердиеву с ее дочерью, а впоследствии и супругов Синельников оперативно задержали. При обыске у Тарвердиевой нашли 16 единиц огнестрельного оружия.
Что им предъявляли
Четырем подсудимым по этому громкому уголовному делу инкриминировали совершение преступлений по нескольким статьям УК РФ их обвинили в бандитизме, убийствах, покушениях на убийство, разбойных нападениях, хищении оружия и его незаконном обороте.
… Судя по материалам дела и показаниям обвиняемых (все это, в том числе, и видео одного из следственных экспериментов, есть в интернете), банда «амазонок» с годами сатанела от людской крови и безнаказанности им было все равно, кого и как убивать и что потом забирать у своих жертв бандиты не гнушались ни деньгами, ни драгоценностями, ни продуктами питания. В итоге суд в феврале 2023 года признал их виновными, Инессу и Викторию Тарвердиевых приговорили к 25 годам колонии общего режима, Анастасию Синельник — к 24, а её мужа Сергея Синельника — к 25 годам колонии строгого режима
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