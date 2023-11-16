Банда «амазонок»: что творила самая жестокая ОПГ нулевых

Зверства банды

Доказано, что эта ставропольско-ростовская банда зверствовала на протяжении нескольких лет свое членство в организованной преступной группе не отрицал никто из четырех подсудимых; но потом они стали путаються в деталях и пытались(особенно Тарвердиева) свалить всю «тяжесть» на убитого Подкопаева.

Отсчет преступлений, в которых их обвиняли, идет с начала нулевых, и почерк почти всегда узнаваем вначале расстреливали, затем добивали ножами. В том числе, женщин и детей. Сотрудник Госнаркоконтроля с женой, полицейские вневедомственной охраны (у них бандиты забрали автомат и пистолеты), ЧОПовцы, автоинспектор… Это далеко не полный перечень преступлений. Пожалуй, самое громкое убийство семьи Чудаковых на федеральной трассе «Дон». Нижегородского собровца Дмитрия Чудакова, его жену и двух детей жестоко убили летом 2009 года. На месте совершения именно этого преступления нашли потом «амазонский» нож. Сначала по делу Чудаковых в групповом убийстве обвинялся другой человек, не имеющий отношения к банде, но суд его оправдал за недоказанностью.

Инесса Тарвердиева поначалу призналась, что принимала непосредственное участие в этих убийствах, стреляя в жертв из карабина «Сайга». И даже нисколько не раскаивалась потом. Примечательно, что «амазонки» жили на Ставрополье, но на дело предпочитали выезжать в Ростовскую область.