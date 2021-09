5 крупнейших морских судов, по сравнению с которыми «Титаник» кажется просто шлюпкой

Гигантский контейнеровоз.

1. «Knock Nevis»

Танкер «Knock Nevis».

2.«Vale Sohar»

Балкер «Vale Sohar».

3. «CSCL Globe»

Контейнеровоз CSCL Globe»

4. «Allure of the Seas»

Круизный лайнер «Allure of the Seas».

5. «Prelude»

Плавучий завод «Prelude».

Времена, когда океаны бороздили деревянные парусники, а для ориентации использовался звездный глобус , уже давно прошли. Сейчас морские суда — высокотехнологичные сооружения, перевозящие тысячи тонн груза. Сегодня мы посмотрим на самые гигантские из них.В настоящее время суда, перевозящие сырую нефть — крупнейший сегмент в мировом торговом флоте. Самые большие из них — это супертанкеры, которые выпускаются в ограниченном количестве. Обычно такие гиганты достигают длины 330 м. и водоизмещения в 400000 т., но были в истории попытки строительства еще больших экземпляров. Так, в 1979 г. на японской верфи был создан супертанкер «Knock Nevis». Его размеры были поистине впечатляющими. Судно не могло пройти ни один канал в мире, поэтому чаще всего использовалось в качестве нефтехранилища, а в 2010 было спущено на металлолом.Кроме нефтеперевозок большую долю занимает транспортировка насыпных грузов. Для этих целей используются специальные суда — балкера. Особую нишу занимают рудовозы. Все представители данного класса отличаются большими размерами, но даже среди них балкер «Vale Sohar» кажется настоящим гигантом.Судно построено в 2010 г. для конкретной цели — перевозки руды из Бразилии в США. Для сравнения, грузоподъемность «Vale Sohar» сопоставима с 12000 крупнотоннажными грузовиками. За сутки перехода балкер сжигает 97 т. топлива.Контейнеровозы — суда, которые доставляют миллионы различных грузов. Главным эксплуататором контейнеровозов по понятным причинам является Китай. Контейнерный флот начал набирать стремительные обороты, когда была разработаны единые стандарты, которые позволяют погрузить контейнер на судно, а затем на поезд или грузовик. На сегодняшний день одним из самых больших контейнеровозов является судно «CSCL Globe» китайской компании China Shipping Line. Судно относительно новое. Оно было спущено на воду в начале 2015 г. По информации Novate.ru, в полной загрузке «CSCL Globe» может вместить 19100 стандартных контейнеров.«Allure of the Seas» наравне со своим братом-близнецом «Oasis in the Seas» уже несколько лет остается крупнейшим пассажирским лайнером за всю историю. «Allure of the Seas» не просто пассажирское судно — это настоящий плавающий город, в котором одновременно может разместиться 6300 пассажиров и 2400 членов экипажа. К сравнению, «Титаник» мог принять на борт 2400 пассажиров, а его длина была практически на 100 м. меньше. На сегодняшний день два лайнера-близнеца лидируют в списке самых дорогостоящих путевок.Первый в мире завод по производству сжиженного природного газа и одновременно самое большое плавучее сооружение «Prelude» было введено в эксплуатацию в 2018 году. На борту судна могло бы разместиться 5 полноценных футбольных полей или 175 олимпийских бассейнов. Планируется, что плавучий завод в течение 25 лет будет добывать и перерабатывать газ у берегов Австралии . Из-за особой конструкции якорного устройства. «Prelude» способен выдерживать даже самые сильные шторма и оставаться неподвижно на месте.