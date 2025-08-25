С нами не соску...
«Башня Дьявола»: откуда посреди равнины взялась загадочная гора необычной формы



В американском штате Вайоминг на западе страны есть необычный памятник природы, который местные жители в свое время прозвали «Башней Дьявола». Сегодня «Девилс-Тауэр» является не только местной достопримечательностью, но и одним из национальных парков Америки. Каждый год парк посещают тысячи туристов, среди которых есть и скалолазы, норовящие забраться на самый верх необычного образования.
По поводу башни ходит множество легенд и небылиц, в том числе откровенно нелепых. И все же, как появилось странное горное образование?

Наверху ничего интересного... |Фото: m.fishki.net.

В свое время у местных индейских племен было множество легенд о «Башне Дьявола». Самая романтичная из них говорила о том, как семь девушек забралось на камень, спасаясь от медведя. Женщины принялись молиться богам, чтобы те их спасли, и тогда камень вырос в огромную гору. Существуют у индейцев о «башне» и другие верования. Так, некоторые племена рассказывали о том, что наверху горы живет злой дух, который вызывает гром и молнии! Конечно же, на самом деле в истории появления «Башни Дьявола» нет никакой мистики, а у современных геологов есть совершенно конкретный ответ на вопрос о том, как и когда она появилась.
Про башню ходит множество легенд и небылиц. |Фото: wikiway.com.

Итак, «Башня дьявола» – это вулканический монолит высотой 1 558 метров над уровнем моря и площадью 5.45 кв.км. Высота «башни» над речной долиной составляет 386 метров. Относительная высота – 265 метров. Для сравнения, полная высота небоскреба «Эмпайр-стейт-билдинг» - 443.2 метра, пирамиды Хеопса – 146 метров, Останкинской телебашни – 540.
1 метра. Часто приходится слышать, что «Башня Дьявола» необычным образом выросла прямо посреди равнины... Это так, но лишь отчасти. На самом деле недалеко от необычного образования есть сразу два массивных горных участка. Сам же Вайоминг даже входит в число так называемых «горных штатов». Это важно помнить, ведь как уже было отмечено, происхождение необычного образования – вулканическое.


Каждый год на башню взбираются альпинисты. |Фото: lookandtravel.ru.

Дело в том, что примерно 195-225 млн лет назад на территории современного штата Вайоминг был океан. Конкретно в этих местах дно было покрыто осадочными породами. Из-за сейсмической активности под водой произошел мощный выброс лавы, которая так и не смогла добраться до поверхности. Горячий поток застыл внутри лежавшей на дне осадочной породы. Шли тысячелетия, менялся облик земли. Территории будущего Вайоминга превратились в суши. На протяжении веков ветра придавали осадочные породы эрозии, постепенно расчищая долину. Застывшая же магма оказалась слишком «крепким орешком», а потому, когда все осадочные породы были вычищены, «Башня дьявола» осталась стоять посреди долины в качестве гордого памятника природы. Необычные углубления вдоль высоты всего горного образования появились намного позже. Образовались они под действием все тех же процессов естественной эрозии.
Необычные стены образовались благодаря магматической основе и процессам эрозии. ¦Фото: nyafoto.ru.

На протяжении веков необычная гора привлекала людей. Долгое время отвесные стены «Башни дьявола» не позволяли на нее подняться. Так продолжалось до 1893 года, ковбой и пока альпинист-энтузиаст Уильям Роджерс все-таки не смог забраться на гору. К величайшему разочарованию местного жителя наверху легендарной «башни» не удалось обнаружить ничего интересного (кто бы мог подумать) кроме земли и «какой-то полыни». В 1906 году «Девилс-Тауэр» была признана национальным парком США. А восхождение Уильяма Роджерса до сих пор мотивирует десятки и сотни альпинистов повторить поступок ковбоя каждый год.

