Способы ремонта мебели

У большинства людей в квартирах и домах стоит мебель их ламинированного ДСП или МДФ. Так как это спрессованные плиты, то в случае повреждение место с дефектом выглядит просто ужасно, и очень портит внешний вид. Рассмотрим, как можно сделать ремонт повреждения и скрыть его следы.







Вклейка крупных вырванных ламинированных кусков

Восстановление отверстия под саморез или конфирмат

Заполнение скола 3D ручкой

Заделка мелких сколов ламинированного слоя на кромках

Ремонт сквозного отверстия от длинного самореза

Восстановление потертостей и вмятин на ПВХ кромке

Ремонт согнутых пластиковых деталей

Оторванные куски от плиты можно приклеить на клей ПВА, накрыть пищевой пленкой и сдавить струбциной через рейки до его высыхания.Шов после склейки можно затереть восковой палочкой соответствующего цвета. Если это белый корпус, достаточно его замазать обычным корректором из канцтоваров.Если нужно отремонтировать большой скол с восстановлением места под крепеж, то можно использовать эпоксидную глину или холодную сварку.Состав замешивается и наносится вместо вырванного куска. При этом нужно вклеить на место выпавший крепеж.Пока состав не стал твердым, его нужно подравнять, обрезав выступающую часть лезвием.Также его можно пригладить, придавив ровной рейкой через полиэтиленовый пакет. Сразу поле этого крепеж выкручивается.Когда все застынет, нужно ошкурить поверхность и закрасить ее в цвет корректором или масляной краской. Если при дальнейшей сборке линия прилегания целой и отреставрированной детали заметна, угол можно затереть восковым карандашомСкол нужно прогрунтовать клеем ПВА. Затем в деталь забивается пару скоб, но так, чтобы они слегка выступали.После высыхания клея повреждение заполняется полимером из 3D ручки.Далее пластик проглаживается утюгом через пергаментную бумагу, и лишнее срезается лезвием. Можно также отшлифовать дефект и покрасить.Если на ДСП после распила остались мелкие сколы на кромках, по ним достаточно поводить восковым карандашом с подобранным цветом. На белых деталях спасает корректор.Если при сборке мебели был закручен слишком длинный саморез, и он прошел насквозь, его нужно сразу же выкрутить. Сколотые частицы ламинированного слоя отодвигаются, стираются опилки, и намазывается клей. Затем нужно приложить лоскуты обратно и прижать струбциной до высыхания.Если лоскуты потерялись, то проблема решается воском. Его нужно запихнуть в отверстие кончиком ножа и подровнять.Когда ПВХ кромка имеет потертости или вмятины, достаточно ее отполировать ламинированной частью куска ДВП. Если на восстановленном месте тон ПВХ светлее, его нужно прогреть монтажным феном, и он станет темнее.Если поддон под сушилкой загнулся, нужно погреть перегиб феном и придержать до застывания в выровненном положении. Также нагревом можно вернуть цвет и жесткость пластикового уголка. Если он был согнут, его нужно обдуть феном, пока белая линия сгиба не выровняется с цветом остального пластика.Наращивание под вырванную дверную петлюЧтобы надежно восстановить крепление петли, нужно купить врезную мебельную гайку с винтом. Она вклеивается на место вырванного самореза. Для этого используется смесь эпоксидной смолы с обычной сухой гипсовой шпаклевкой, мелкими опилками или другим наполнителем. Чтобы состав не попал внутрь гайки, ее можно заполнить солидолом.Далее на повреждении фасада деется опалубка, и оно заполняется составом в несколько заходов. Отверстие под петлю можно распереть кольцом из ПВХ трубы.Если на фасаде была сильно повреждена кромка при срыве петли, ее придется поменять. Лучше брать самоклеющуюся. Она нагревается феном и прижимается.Лишняя ширина кромки срезается, а срез шлифуется.Восстановленная эпоксидкой поверхность заливается корректором или масляной краской. Затем петля возвращается на место.