От зависимости и школы-интерната до Голливуда: Захватывающие моменты из жизни Дэнни ДеВито

1. Его любимые роли – семейные

Счастливое семейство.

Матильда.

2. Он никогда не стеснялся своего роста

Маленький гигант большого кино.

За его плечами десятки ролей.

3. Он попросил отправить его в школу-интернат

Дэнни ДеВито в молодости.

Кто бы мог подумать, что он вёл весьма разгульный образ жизни.

4. Пьяное появление на новый уровень

Даже своё нетрезвое появление он превратил в шоу.

Фирменный напиток актёра.

5. Он стал мемом

6. Он большой защитник окружающей среды

Он озвучил главного персонажа мультфильма Лоракс.

За плечами Де Вито десятки фильмов и множество ролей, вызывающих улыбки на лицах зрителей. Комичный, юморной и слегка неряшливый, но при этом такой искренний и настоящий в своих действиях и эмоциях, он быстро завоевал сердца окружающих , став любимцем публики. Да вот только практически никто не знает о том, что же на самом деле нравится актёру и какой он ведёт образ жизни за пределами съёмочной площадки.Несмотря на то, что он снялся в десятках фильмов, примерив на себя уйму ролей, тем не менее, у Де Вито всё ещё есть свои фавориты. Когда он говорил с The Independent, он сказал, что что «Матильда» и «Пролетая над гнездом кукушки» были одними из самых любимых им ролей.. Но при этом, несмотря на то, что актёр отдаёт своё предпочтение во время съёмок добрым семейным фильма, тем не менее, когда речь заходит о просмотре фильмов, то здесь Дэнни без ума от ужастиков, которые не дают спать по ночам.Когда Де Вито разговаривал с The Guardian в 2012 году, интервьюер затронул тему его роста. На что актёр с уверенностью заявил о том, что никогда не испытывал проблем со своим ростом. В его адрес не летели насмешки и издёвки со стороны сверстников или людей в целом, он всегда мог и оказывался в центре внимания, становясь душой компании. А когда речь зашла о том, чтобы стать актёром, он сумел доказать всем, в том числе и режиссёрам, что даже маленький человек достоин больших ролей. Он научился не только отменно шутить, а и танцевать, дабы максимально расширить свои актёрские способности и получить заведомо желаемую роль.Когда ему было четырнадцать лет, он попросил отца отправить его в школу-интернат, и старший Де Вито сделал это. Однажды актёр рассказал журналу Rolling Stone о том, что на то было несколько причин, связанных с трудным переломным моментом.Одной из них был героин. В то время он рос в Эсбери-парке и был окружён друзьями, которые баловались наркотиками - в основном украденными фармацевтическими препаратами, но потенциал и вероятность чего-то более сильного всегда были там. Таким образом, он хотел уйти не только от соблазна героина, но и от проблем дома:».В 2006 году он появился на The View в менее чем трезвом состоянии, и, поскольку он Дэнни Де Вито, то такой фортель оказался менее скандальным и более эпическим. По словам The Sun-Sentinel, Х-образное появление Де Вито было позже объяснено самим актёром, который сказал, что он выпивал с Джорджем Клуни накануне вечером и всё ещё чувствовал последствия семи лимончелло. На что фанаты, мгновенно отреагировав, отправили ему коробки лимонов и ящики ликёра. Подобная выходка сыграла лишь на руку актёру и недолго думая, Де Вито решил сделать очередной ход конём. За несколько лет до этого он познакомился с предпринимателем из Бока-Ратона, который положил глаз на рестораны, и в результате партнёрства был создан не только DeVito South Beach, но и линейка продуктов, которая включала премиальный Limoncell Дэнни Де Вито.С деловой стороны дела обстояли далеко не радужно и в 2010 году сотрудники подали иск против руководства ресторана, в котором утверждалось, что им не платят обычную зарплату или чаевые, которые они должны были получить. Далее последовал ещё ряд проверок и различных исков, которые перевернули маленький и некогда прочный бизнес с ног на голову, показав все тёмные его стороны. И совсем неудивительно, что в 2011 году заведение закрылось.С 2013 года начал распространяться очень простой мем на тему политического климата. Как правило, это было чьё-то имя, за которым следовала фраза «уйди в отставку». И если верить некоторым источникам, то Дэнни начал всё это непреднамеренно.Его целью был Антонин Скалия, и твит Де Вито был отправлен 2 марта 2013 года. По данным журнала New York magazine , никто из лагеря Де Вито не ответил на их просьбы узнать больше, но они уверены, что это было в ответ на недавнее решение по судебному делу, которое повлияло на права голоса. Несмотря на это, его ретвитили в течение следующих нескольких лет, и к концу 2016 года несколько тысяч ретвитов подняли его до мирового уровня. Что касается собственной политической позиции Де Вито, он поведал The Guardian о том, что он поддержал Берни Сандерса, считая Брексит трагедией, и когда его спросили о президентстве Трампа, заявил:Стоит ли говорить о том, что несколько лет назад Дэнни озвучил главного персонажа Лоракса из одноимённого мультфильма, затронувшего глобальные проблемы человечества . Как оказалось, актёр неспроста пристрастился к очаровательному желтому духу леса. Ведь в реальной жизни Де Вито придерживается строгих правил. Он не только не пользуется одноразовой посудой, салфетками и мешками, а полностью поддерживает идею мультфильма:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: