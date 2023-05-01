От зависимости и школы-интерната до Голливуда: Захватывающие моменты из жизни Дэнни ДеВито

1. Его любимые роли – семейные

Счастливое семейство.

Матильда.

2. Он никогда не стеснялся своего роста

Маленький гигант большого кино.

За его плечами десятки ролей.

3. Он попросил отправить его в школу-интернат

Дэнни ДеВито в молодости.

Кто бы мог подумать, что он вёл весьма разгульный образ жизни.

4. Пьяное появление на новый уровень

Даже своё нетрезвое появление он превратил в шоу.

Фирменный напиток актёра.

5. Он стал мемом

Он стал мемом.

6. Он большой защитник окружающей среды

Он озвучил главного персонажа мультфильма Лоракс.