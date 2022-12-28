5 шикарных нарядов в кино, которые запомнились актрисам вовсе не из-за красоты

Любая девушка мечтает примерить на себя роль сказочной красавицы. Однако актрисы, для которых облачение в невероятные костюмы – это часть ежедневной работы, порой не знают, как от этой красоты спастись. Серьги весом в килограмм и платье из 250 метров ткани, стальные корсеты и огромные тяжелые короны – вот что на самом деле представляют собой «сказочные наряды», от которых у звезд порой случаются нервные срывы.
«Белоснежка и охотник – 2». Плащ королевы
Продолжение фэнтези-версии старой сказки можно было бы смотреть только ради удивительного наряда королевы Ровенны, однако Шарлиз Терон на съемках пришлось несладко. Практически весь фильм ее героиня ходит в плаще из золотых вороньих перьев, который на самом деле весил больше, чем несколько тулупов. Точные цифры неизвестны, но актриса рассказывала в интервью, что ей приходилось периодически прерывать творческий процесс, снимать это великолепие и выходить на воздух «подышать».
«Белоснежка и охотник – 2», золотой наряд королевы Ровенны
Автором в прямом смысле «сногсшибательного» наряда стала известнейший голливудский дизайнер Колин Этвуд. Именно она разрабатывала костюмы для «Алисы в стране чудес» Тима Бёртона и «Фантастических тварей». Одеяние королевы оказалось очень трудоемким: каждое перышко к плащу пришивалось вручную, на это ушло две недели и 30 тысяч долларов.
«Золушка». Голубое бальное платье
Актриса Лили Джеймс воплотила мечту всех девочек – приехала на бал в невероятном голубом платье, которое действительно поразило весь мир. Добиться таких эффектов с помощью компьютерной графики невозможно, поэтому в кадре все было по-настоящему: километры ткани, затянутая в корсет талия и природная грация, которая позволила Лили в сказочном платье не только ходить, но и танцевать. Автором золушкиного наряда стала еще одна звезда дизайна Сэнди Пауэлл. У этой британской художницы по костюмам три Оскара и три премии BAFTA.
Голубое платье Золушки – один из самых сложных нарядов в кино
4 000 рабочих часов (около пяти месяцев непрерывной работы) было потрачено на то, чтобы сказка стала явью. Такие огромные затраты времени объясняются тем, что на самом деле для съемок было создано восемь похожих платьев. Все эти модели мы видим в разных кадрах: некоторые чуть короче – для танцев, другие различаются оттенками цвета и надевались в зависимости от сцены и освещения. На каждый из этих шедевров ушло по 250 м ткани и 12 тысяч долларов. Всего швеи потратили 5 км ниток – действительно сказочные затраты.
Кадр из фильма «Золушка», 2015 год
Результат совместной работы десятков мастериц оказался на редкость неудобным. Этот наряд создавался только с одной целью – поразить воображение. Об актрисе, похоже, думали в последнюю очередь, поэтому километры материи в сочетании со стальными деталями корсета и кринолина оказались очень тяжелыми. Талию девушке затягивали так, что она едва могла дышать, но при этом съемки длились очень долго. Сцену бала, например, снимали со множеством дублей: принц постоянно наступал на подол платья.
«Голодные игры. И вспыхнет пламя». Свадебное платье Китнисс
Вторую серию «Голодных игр» поклонники ждали с особенным интересом: заранее было объявлено, что разработкой одного костюма займется знаменитый индонезийский дизайнер Текс Саверио. Невесты с миллионными состояниями выстраиваются к нему в очередь, поэтому платье сойки-пересмешницы стало сенсацией не только в кино, но и в мире современной моды.
Кадр из фильма «Голодные игры. И вспыхнет пламя», 2013 год
Результат действительно оказался впечатляющим. Платье с серебряными языками пламени, которое как будто «пожирает» свою владелицу, прекрасно отразило идею фильма, однако оказалось тяжелым испытанием для Дженнифер Лоуренс. Актриса и так славится неуклюжестью: она умудрилась упасть, даже поднимаясь на сцену за «Оскаром», но с этим платьем у нее отношения особенно не заладились. Дженнифер признавалась в интервью, что даже не может сосчитать, сколько раз она во всей красе падала на съемочной площадке.
«Белоснежка: Месть гномов». Свадебное платье королевы
Еще одна «Белоснежка» и еще один потрясающий наряд для королевы – похоже, эта героиня вызывает у художников по костюмам особенно бурный приток творческой энергии. В данном случае Джулии Робертс не повезло: творение японского дизайнера Эйко Ишиоки оказалось сравнимым по весу и объему с историческими платьями. 25 кг и 2,4 метра в диаметре – в последний раз такое носили примерно двести лет назад, - платья Мантуя до сих пор вызывают удивление посетителей музеев.
Кадр из фильма «Белоснежка: Месть гномов», 2012 год
Сама актриса называет свои наряды в этом фильме настоящими произведениями искусства, но признается, что самым тяжелым в съемках были именно сцены свадьбы – облачаться приходилось долго и с помощью нескольких помощниц, а дышать и ходить оказалось крайне сложно. Так актриса в прямом смысле «примерила» на себя тяготы настоящих королев прошлого.
«Братья Гримм». Наряд ведьмы
Прообразом злой колдуньи в страшной сказке стала кровавая графиня Елизавета Батори, поэтому костюм, созданный для Моники Беллуччи, напоминает по цвету кровь. Этот шедевр из темно-красного бархата и парчи стал, пожалуй, одним из самых красивых фэнтези-нарядов современности, но актрисе пришлось пережить много неприятных часов на съемочной площадке. Само по себе платье оказалось невероятно тяжелым и слишком «теплым». Проблем добавили гигантский шлейф и невероятных размеров стилизованный под средневековье головной убор.
Кадр из фильма «Братья Гримм», 2005 год
Особенно актрису мучили серьги. Их вес просто превышал допустимые приделы, поэтому их пришлось через несколько дней заменить на каффы – украшения, крепящиеся не за мочку уха. А вот решить проблему с короной не удалось. Ее вес даже после специального облегчения оставался неподъемным, поэтому сниматься приходилось с перерывами на отдых.
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