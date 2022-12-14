Как выглядел танк Леонардо да Винчи, или Древние технологий, которые остаются для учёных загадкой

1. Дамасская сталь

Дамасская сталь — термин, использовавшийся в некоторых западных культурах, начиная со Средневековья, для описания типа стали, используемой в изготовлении мечей примерно с 300 года до н.э. до 1700 года н.э.

2. Легендарные мечи Ульфберхта

Мечи Ульфберхта.

3. Римский бетон

Колизей в Риме, построенный из бетона и песка, самый большой амфитеатр из когда-либо построенных и самый большой амфитеатр в Римской империи.

4. Рукопись Войнича

Рукопись Войнича.

5. Танк да Винчи

Замок Шато д'Амбуаз и масштабная модель танка, созданная Леонардо да Винчи.

6. Загадочный астрономический календарь

Антикиферский механизм — загадочный астрономический календарь.

7. Сейсмоскоп Чжан Хэна

Сейсмоскоп Чжан Хэна.

8. Почему железная колонна Дели не ржавеет

Железная колонна Дели.

9. Расчёты Бхаскары

Доказательство Бхаскарой теоремы Пифагора.

10. Греческий огонь

Гранаты с жидким огнём и греческий огонь.

Смертельный «греческий огонь».