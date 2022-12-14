Как выглядел танк Леонардо да Винчи, или Древние технологий, которые остаются для учёных загадкой

Древний мир давно мёртв, но его тайны живут в умах людей. Они бесконечно будоражат вопросами, на которые даже продвинутая современная наука не может дать ответы. Глядя на некоторые древние артефакты, кажется, что столь продвинутые технологии просто не могли быть сделаны руками людей. В ход идут истории об инопланетянах, или на худой конец, иллюминатах. Древние технологии кажутся необъяснимыми, они обескураживают и сбивают с толку. Как? Этим вопросом задаются не только обыватели, но и именитые учёные. Может нужно просто отдать должное древнему человечеству, а не искать подвох?
1. Дамасская сталь
Дамасская сталь — термин, использовавшийся в некоторых западных культурах, начиная со Средневековья, для описания типа стали, используемой в изготовлении мечей примерно с 300 года до н.э. до 1700 года н.э.
Об этом невероятном, просто фантастическом металле известно, к величайшему сожалению, очень мало. Доподлинно ясно только то, что дамасскую сталь использовали для изготовления клинков в исторический период крестовых походов. Делали его в сирийской столице, но придумали совсем не там. Происхождение технологии изготовления этой стали никому не известно по сей день. Во время крестовых походов многие рыцари недоумевали, откуда у исламских воинов столь необычные мечи. Крестоносцы восхищались качеством стали сабель мусульман, которые могли разрезать на лету носовой платок, согнуться на 90 градусов и отогнуться назад без каких-либо повреждений. Учёные предполагают, что лезвие состояло из «тигельной стали». Она создаётся путём плавления железа с растительной массой. Но как это на самом деле было никто не знает.
Дамасская сталь, конечно, производилась и после средних веков, и даже сейчас производится. Пару веков назад она немного утратила свою популярность, сейчас её пытаются возродить. Только вот это совсем не тот металл, что изготавливали в древности. Скорее всего виной здесь несколько факторов сразу. Во-первых, кузнецы держали в секрете многие аспекты процесса производства. Во-вторых, требовалась особая комбинация руд, запасы которых истощились сегодня. Кроме того сейчас это больше декоративный предмет, а вовсе не боевое оружие.
2. Легендарные мечи Ульфберхта
Мечи Ульфберхта.
Викинги для изготовления своих легендарных мечей «Ульфберхт», вполне возможно, использовали те же методы и материалы, которые использовали создатели дамасской стали. Археологи и специалисты по металлу были просто поражены материалом, из которого были изготовлены клинки викингов. Ведь технологии, необходимые для производства металла такого качества были изобретены лишь спустя почти тысячу лет. Как простые ремесленники средневековья смогли добиться такой высокой чистоты сплава, обеспечившего невероятную прочность холодного оружия, изготовленного из столь высококачественной стали. Надпись Ulfberht была своего рода товарным знаком качества. Происхождение её, скорее всего берёт своё начало с имени человека, который начал их изготавливать.
В 2014 году в Скандинавии исследователи обнаружили могилу викингов 9-го века. На одном из мечей была надпись, которая дословно значила «во имя Аллаха». Это, казалось, связало два разных мира воедино. Но пока это лишь теории. Истинное происхождение клинков до сих пор неизвестно. В 2020 году немецкие учёные нашли доказательства того, что мечи Ульфберхта могли быть созданы в Германии.
3. Римский бетон
Колизей в Риме, построенный из бетона и песка, самый большой амфитеатр из когда-либо построенных и самый большой амфитеатр в Римской империи.
Человечество убеждено, что бетон — это относительно недавнее изобретение. Однако, этот строительный материал существует уже много столетий. Древние римляне добавляли в смесь пуццолановый пепел. Это делало материал более прочным и долговечным. Для сравнения: современный бетон рассчитан на срок службы 50 лет, а древнеримский — прослужил более 2000 лет! Кроме того, часто он сохранил все свои свойства даже находясь под водой. Точный состав всех ингредиентов этой древней строительной смеси неизвестны по сей день.
4. Рукопись Войнича
Рукопись Войнича.
Древняя рукопись, получившая название манускрипт Войнича написана от руки и содержит массу странных иллюстраций и чертежей. Больше всего там рисунков миниатюрных женщин со вздутыми животами. Они часто погружены в какие-то капсулы с непонятной жидкостью, соединенные между собой непонятной системой трубок. Возраст рукописи определяется пятью столетиями. Создана она была в Центральной Европе. В 1912 году она была куплена неким продавцом антиквариата польско-американского происхождения по имени Уилфрид Войнич. Происхождение этого манускрипта и сегодня полная загадка. Учёные предполагали, что при написании этого текста использовалась фонетическая транскрипция некого турецкого диалекта. Один британский исследователь предположил, что этот диалект — это древний «протороманский» язык. Обе эти версии так и не были доказаны.
5. Танк да Винчи
Замок Шато д'Амбуаз и масштабная модель танка, созданная Леонардо да Винчи.
Знаменитый художник и изобретатель Леонардо да Винчи — это, наверное, самый непознанный и загадочный учёный в истории. В этом свете совсем неудивительно, что кроме всего прочего он ещё и занимался проектированием транспортных средств. Однажды он даже изобрёл танк! Современные учёные признают набросок броневика да Винчи весьма продуманным и продвинутым изобретением. Танк датируется концом 15 века. Сегодня исследователи даже соорудили по чертежам мастера прототип, чтобы воочию увидеть, что он имел в виду. В условиях современного развития вооружения, конечно, никто не сможет вести бой на такой машине. В те времена это было бы, безусловно, серьёзной инновацией и отлично сработало бы на практике.
6. Загадочный астрономический календарь
Антикиферский механизм — загадочный астрономический календарь.
Антикитерский механизм — это весьма сложное устройство, которое было построено больше двух тысячелетий назад. Его принято называть первым компьютером в истории человечества. Оно могло вычислять, отображать и моделировать различную информацию о небесных светилах. Главным образом фазы луны и солнца. Это было своего рода астрономическим календарём. Несмотря на то, что учёные разобрались в его устройстве, для них до сих пор является загадкой, как его могли в столь давние времена построить. Да и кто и для чего именно использовал, собственно, тоже. Предполагают, что он служил для определения дат Олимпийских Игр. Но это предположение.
Дело в том, что это устройство технически сложнее, чем любое известное. Оно сумело обогнать развитие технологий на тысячу лет вперёд! Это натолкнуло многих на мысли о пришельцах и путешествиях во времени. Официальная наука знает подобные технологии, основанные на применении зубчатых колёс ещё со времён 2500-летней давности. Только вот именно такой механизм, всё же, загадочен, только по меньшему количеству причин.
7. Сейсмоскоп Чжан Хэна
Сейсмоскоп Чжан Хэна.
Первым инструментом в истории для предупреждения о землетрясении был этот роскошно украшенный золотой сосуд. На нём искусно отлитые фигурки драконов и лягушек. Возраст его датируется примерно 132 годом нашей эры. С глубокой древности Китай был сейсмоопасным регионом. В исторических хрониках содержится немало сведений о землетрясениях, разрушавших целые города ещё до нашей эры. Для большой территории Империи Хань каждое подобное землетрясение несло огромную опасность — внешние враги не брезговали воспользоваться чужой бедой, устраивая налёты на повреждённые города и грабя пострадавшее население. Для пресечения подобных случаев нужно было заранее узнавать о трагедии, чтобы успеть опередить налётчиков. Поэтому именно Китай стал родиной первого в истории сейсмографа. Создателем прибора стал выдающийся древнекитайский учёный Чжан Хэн.
Работало устройство так: во время землетрясения один из драконов, каждый из которых представляет основные направления компаса, выплёвывал бронзовый шар в пасть лягушке, указывающей, где это происходит. Чувствительность прибора составляла почти 600 километров. До сего дня никто толком не понимает как это работало. Что было внутри прибора? Учёные предполагают, что это возможно была система, которая основывалась на маятнике. Доподлинно, что это было, никто не знает.
8. Почему железная колонна Дели не ржавеет
Железная колонна Дели.
Учёные до сих пор спорят насчёт «Железного столба Дели». Этому сооружению больше полутора тысяч лет, но оно невероятно устойчиво к ржавчине. По этому поводу существуют две версии. Некоторые считают, что всему виной окружающая среда, мягкий климат Дели. Другие говорят, что всё дело в том, что в металле содержится фосфор и полностью отсутствуют сера и марганец. В любом случае это невероятно впечатляющее произведение инженерной мысли.
9. Расчёты Бхаскары
Доказательство Бхаскарой теоремы Пифагора.
Вычисление вращения земного шара кажется невероятно сложным делом. Чтобы это вычислить нужны достижения современной математики, наверное. Не совсем так. Ещё в 12 веке астроном, крупнейший индийский учёный и математик по имени Бхаскара предложил своё доказательство теоремы Пифагора. Ему удалось установить классический 365-дневный цикл, который мы все считаем само собой разумеющимся. Как он смог всего этого достичь, совершить этот потрясающий подвиг? Ответа на этот вопрос нет.
10. Греческий огонь
Гранаты с жидким огнём и греческий огонь.
Древняя история полна сюрпризов. Византийская империя, которая существовала в период с 395 года нашей эры по 1453 год, использовала уникальную технологию, получившую название «греческий огонь». Это была некая сверхлегковоспламеняющаяся слизь, которую применяли в военных целях. Это древнее изобретение некоторые учёные считают предшественником напалма, который использовался в морских боях. Это была интересная система, состоящая из трубы, установленной на корабле. Устройство распыляло огонь на судна противника. Это весьма эффективное, но очень громоздкое оружие просуществовало до 14 века. Как оно работало и что входило в его конструкцию, никто так и не понял до сего дня.
Смертельный «греческий огонь».
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