28 фотографий экспонатов из Национального археологического музея в Афинах

Сокровища национального археологического музея.

1. Золотой перстень

«Сокровищница царя Атрея», XIV-XIII в. до н.э.

2. Перстень из золота с гравюрой

Микены, подкурганная гробница.

3. Амфора

Античный керамический сосуд, VIII в . до н.э.

4. Богиня любви

Афродита в пеплуме с голубем.

5. Бронзовая статуэтка

Греческий воин, 560 г. до н.э. из Додоны.

6. Бронзовый кинжал с золотой рукоятью

Микены, из могилы V.

7. Линейное письмо

Глиняные таблички из Пилоса , Дворец Нестора.

8. Глиняные таблички из Пилоса

Три из 1200 табличек, найденых Карлом Блегеном в 1939 года.

9. Фигура жреца вырезанная в камне

Камень яшма, XV в. до н.э.

10. Золотая диадема

Диадема из могилы III в Микенах. 1600-1450 гг. до н.э.

11. Лилия из Иолка

Золотое украшение. 1600-1450 гг. до н.э.

12. Золотая чаша из Вафио

Рельефный декор выполнен критским мастером, работавшим в «натуралистическом» стиле, типичном для минойского искусства XV в. до н.э.

13. Чаша из золота

Дикие животные, пойманные в сети.

14. Золотая чаша из гробницы-толоса в Вафио в Лаконике

Чаша с рельефным декором.

15. Золотой нагрудник

Нагрудник с орнаментом в виде спиралей .

16. Перстень из древнего города в Арголиде - Тиринф

Золотой перстень XV в. до н.э.

17. Золотые пластины из могилы

Алтарь с двойными рогами и голубями.

18. Золотые украшения

Украшения из Тиринфа. XV в. до н.э.

19. Коринфский арибалл

Арибалл использовавшийся для парфюмерии. 600 г. до н.э.

20. Микенский кинжал из могилы - молодые львы

Бронза, инкрустированная золотом, серебром, электрумом, чернью. Конец XVI в. до н.э.

21. Микенский кинжал - охота на львов

Бронзовый кинжал . Конец XVI в. до н.э.

22. Могильная стела

Стела молодой матери, Пирей.

23. Могильная стела с тремя фигурами

Выпуклое изображение отдельных человеческих фигур.

24. Посмертная маска из Микен, из могилы

Посмертное изображение неизвестного воителя.

25. Ритон

Широкий воронкообразный сосуд для питья из Филакопи на Милосе.

26. Сосуд, использовавшийся в священных обрядах жертвоприношения

Ритон с серебряным носиком и позолоченными бронзовыми полосами, XIV в. до нашей эры.

27. Серебряный ритон в виде головы быка

Голова быка с крутыми, красиво изогнутыми золотыми рогами и золотой звездой-розеткой во лбу.

28. Шестигранники с золотой отделкой

Львы охотятся на оленей и антилоп.