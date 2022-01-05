В объятиях воды: Иллюзорные Fashion-фотографии с лёгким налётом ню

Под водой. Автор: Harry Fayt.
В последнее время подводная съёмка становится популярным и увлекательным хобби, приносящим неплохой доход. И пока фотографы-любители, ныряя в синих водах океана, снимают коралловые рифы и разноцветных рыб, профессионалы – затаив дыхание, стараются поймать в объективы своих камер свадебные церемонии, танцы и прочие яркие моменты из жизни людей. Исключением не стал и бельгиец Гарри Фэйт (Harry Fayt) посвятивший большую часть своего творчества модной фотографии и прекрасным женщинам, которых он снимает, конечно же, под водой.
Левитация. Автор: Harry Fayt.
Разноцветные рыбки. Автор: Harry Fayt.
Оттенки золотого. Автор: Harry Fayt.
На крючке. Автор: Harry Fayt.
Подводный портрет. Автор: Harry Fayt.
Уточка. Автор: Harry Fayt.
Новенькая татуировка. Автор: Harry Fayt.
День и ночь. Автор: Harry Fayt.
Трюк. Автор: Harry Fayt.
Трое в лодке. Автор: Harry Fayt.
Силуэт. Автор: Harry Fayt.
Невесомость. Автор: Harry Fayt.
В стиле ню. Автор: Harry Fayt.
Якорь. Автор: Harry Fayt.
Благодаря уникальному стилю и подходу к работе, Гарри удалось не только привлечь внимание к своему творчеству, но и обрести колоссальный успех среди модных компаний. В объективе его камеры побывали не только роскошные модели, демонстрирующие различные наряды, но и беззаботные детишки, которых он снимал под водой. И как бы он не пытался «приучить» себя к обычной съёмке, раз за разом, экспериментируя, возвращался к пройденному этапу – подводным съёмкам. Но вот только вместо ребятишек, он стал акцентировать внимание на подводных портретах, а так же постановочных Fashion-фотографиях и снимках в стиле ню, которые, собственно говоря, и принесли ему популярность, сделав поистине одним из самых востребованных фотографов современности, чьи произведения находятся в частных коллекциях и галереях по всей Европе.
Тишина. Автор: Harry Fayt.
Соблазн. Автор: Harry Fayt.
Экзотика. Автор: Harry Fayt.
Эффект боке. Автор: Harry Fayt.
Блики. Автор: Harry Fayt.
Искажение. Автор: Harry Fayt.
Грация. Автор: Harry Fayt.
Искушение. Автор: Harry Fayt.
Золотая рыбка. Автор: Harry Fayt.
Телефон. Автор: Harry Fayt.
Вера. Автор: Harry Fayt.
Дары моря. Автор: Harry Fayt.
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