Фотопроект о женщинах племени химба

В рамках проекта «Рожденные дикими» фотограф Алегра Элли провела четыре года в отдаленных уголках планеты среди племен, сохраняющих традиционный уклад, несмотря на влияние внешнего мира. Эта фотоподборка посвящена женщинам племени химба, проживающего в северной части Намибии. По словам фотографа, роль женщины здесь чрезвычайно высока. В то время как мужчины работают, уходя даже в города, их сестры, жены и матери растят детей и занимаются хозяйством.







Малышка химба играет с одной из своих косичек. По традиции она будет укладывать волосы в две косы так, чтобы те росли на лицо. Когда девочка достигнет половой зрелости, она отбросит свои волосы назад, заплетет их в несколько жгутов и украсит смесью молочного жира и охры







Традиционная прическа девушек племени







Козы играют большую роль в жизни этого народа: обеспечивают его мясом и молоком, а шкуры животных используются для создания одежды и украшений







Отдых около традиционной грязевой лачуги после доения коз и сбора воды







Юбки из шкуры козы здесь очень популярны. Их носят и маленькие девочки, и взрослые женщины







Женщины племени собрались в лачуге для участия в церемонии посвящения девочки в девушку в начале ее менструального цикла. Во время обряда они жгут разные корни и травы, чтобы получить ароматный дым, которым пропитывают свое тело, как мы — духами







Местные женщины регулярно втирают в кожу смесь из молочного жира и охры. Ее используют и для создания прически. В этом засушливом месте, где воды всегда не хватает, женщины редко моют голову, и такая маска служит для защиты кожи головы, не дает распространяться неприятным запахам и улучшает внешний вид







Частью инициации девушек народа химба является кожаная корона, которая устанавливается на голове представительницы прекрасного пола как символ того, что она достигла брачного возраста







Кожаная корона на голове девушки, прошедшей инициацию







Девушка позирует на притоке реки Кунене, которая образует границу между Анголой и Намибией







Браслеты украшают ноги девушек и защищают от укусов ядовитых насекомых. Когда у девушки умирает мать, браслет с левой ноги снимается на целый год в знак траура







Пока мужчины пасут скот или ищут работу в городе, женщины остаются в клане матери. Замужние — живут в клане своего мужа







Женщина народа химба в свадебном головном уборе. По традиции этот народ полигамен, поэтому замужние женщины часто делят кров с другими женами своего мужа и их семьи постоянно увеличиваются







Молодые мамы смотрят через реку Кунене, на их спинах дети в традиционных переносках. Для мальчиков и для девочек переноски разные. Если у женщины есть только мальчики, а она хочет девочку, то она будет носить на себе переноску для девочки. Считается, что так предки услышат желание ее сердца и пошлют ей ребенка желанного пола



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