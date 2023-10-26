Зачем добавлять в тесто уксус

Такого пышного теста вы ещё не замешивали! А весь секрет — в правильных пропорциях ингредиентов и… уксусе! Смело добавляйте его прямо в тесто и оцените результат.

Булочки по этому рецепту получаются особенно воздушными и пышными — не оторваться!







Ингредиенты для булочек:



Мука — 600 г (20 ст. л.) + 2 ст. л.;



Молоко тёплое — 400 мл; Дрожжи сухие — 8 г (1 ст. л. без горки);



Сахар — 80 г (3 ст. л. с горкой);



Соль — 1 ч. л.;



Уксус 9 % — 2 ч. л.;



Сливочное масло мягкое — 30 г + 40 г (3 ст. л. с горкой); Яйцо — 1 шт. + 1 желток;



Мак по вкусу (необязательно).



Процесс приготовления



1. В тёплое молоко добавьте сахар, дрожжи, соль, 1 яйцо. Венчиком перемешайте все компоненты до однородности.

2. Просейте муку в глубокую миску. Перелейте молоко с добавленными ингредиентами. Перемешайте всё лопаткой. Добавьте ещё пару ложек муки, если тесто получилось слишком жидким.







3. Липкое тесто переложите на рабочую поверхность. На данном этапе добавьте мягкое сливочное масло (40 г) и руками вмесите его в тесто. Когда тесто соединится с маслом, то оно практически перестанет липнуть к рукам.

Важно: не подсыпайте больше муку, даже если тесто липкое. Не забивайте мукой тесто, иначе оно не получится воздушным!







4. Теперь влейте в тесто 2 ч. л. уксуса 9 %. Обомните его ещё раз.







5. Слегка смажьте миску растительным маслом, переложите туда тесто. Накройте пищевой плёнкой и кухонным полотенцем. Оставьте на 30 минут, чтобы тесто подошло.







6. Пальцами разровняйте тесто на рабочей поверхности. Смажьте 30 г мягкого сливочного масла.







7. Сложите тесто книжкой. Разрежьте на порционные кусочки. Каждый кусочек сверните в жгут и защипните края, чтобы получилось кольцо.







8. Сформированные булочки переложите на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Смажьте желтком и присыпьте маком. Выпекайте в духовке в течение 30 минут при 180 градусах.







Готовые булочки получаются очень пышными, многослойными, воздушными! Идеально к чаю и просто на перекус. Попробуйте — это невероятно вкусно!



Интересно: булочки можно приготовить с разной начинкой: варёной сгущёнкой, вареньем, шоколадом и т. п. на ваш вкус.





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