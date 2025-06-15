Как живется в доме, который более 60 лет зажат между двумя оживленными автострадами

1. Как фермер оказался заложником своего упрямства

В 1960 г. фермер оказался заложником своего упрямства. | Фото: dailymail.co.uk.

Островок жизни среди автострады М62 (Великобритания). | Фото: tr.ariave.com.

Фермерский дом 1737 года постройки. | Фото: dailymail.co.uk.

Деревенская жизнь среди оживленной автострады.

2. Без приключений никак не обошлось

Опасное соседство.

Дорожными строителями были предусмотрены безопасные выезды из участка.

Ферма Stott Hall стала интригующим ориентиром на британской трассе М62. | Фото: thesun.co.uk.

3. Как в окружении автострады живется новым владельцам фермы Stott Hal

Даже роскошное природное окружение и трехкамерные окна не спасают от рева моторов. | Фото: dailymail.co.uk.

Семейство энтузиастов, рискнувшее поселиться на ферме Stott Hall. | Фото: thesun.co.uk.

Новые владельцы фермы Stott Hall разводят племенных овец.

После реконструкции в старинном фермерском доме сохранился деревенский колорит. | Фото: tr.ariave.com.

Теперь в старом доме тепло, сухо и вполне уютно.

Новые владельцы Stott Hall уже привыкли к легендарной ферме и даже строят планы на будущее.