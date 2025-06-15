Как живется в доме, который более 60 лет зажат между двумя оживленными автострадами

Одна из самых необычных историй, связанных со строительством автомобильных дорог в британском графстве Йоркшир, началась в 1960-х, когда один из фермеров отказался продавать дом и животноводческую ферму. Властям, конечно же, пришлось переделывать проект, но и незадачливому упрямцу также пришлось несладко ведь, когда трасса соединила Ливерпуль, Манчестер и Лидс, ферма Стотт-Холл оказалась зажата между двумя оживленными автострадами.
1. Как фермер оказался заложником своего упрямства
В 1960 г. фермер оказался заложником своего упрямства. | Фото: dailymail.co.uk.
Нередки случаи, когда люди отказываются продавать свою недвижимость и земельные участки во время прокладки новых автострад, строительства жилых кварталов, а то и аэропортов. Руководствуясь своим нежеланием покидать насиженные места, некоторые из таких упрямцев становятся на всю оставшуюся жизнь заложниками своего решения, оказываясь зажатыми между грохочущим денно и нощно потоком автомобилей, ревущими самолетами или небоскребами.
Островок жизни среди автострады М62 (Великобритания). | Фото: tr.ariave.com.
Фермерский дом 1737 года постройки. | Фото: dailymail.co.uk.
Одно из таких домовладений стало довольно известным на всю Англию, ведь проезжая по автотрассе M62, которая окружает графства Ланкашир и Йоркшир, соединяя города Ливерпуль, Манчестер и Лидс, нельзя не заметить действующую животноводческую ферму с домом и хозяйственными постройками на участке, которые огибают сразу две полосы дороги. Это ферма Stott Hall, владелец которой в свое время устраивал громкие протесты, чтобы отстоять свою землю и старинный дом, построенный в 1730-х гг.
Хотя ферма и не была семейным делом, которое старались сохранить для потомков, ведь Кен Уайлд и его супруга Бет поселились на этой ферме только в 1934 г., но все же упрямый владелец сумел сохранить свою недвижимость. Правда, пришлось заплатить немалую цену – отказаться от размеренной сельской жизни и тишины. Ревущие моторы автомобилей, мчащихся по одной из самых оживленных трасс Великобритании, никак не могут поспособствовать наслаждению жизни на свежем воздухе, с которым ассоциируется фермерское хозяйство. Тем не менее фермер со своей семьей упорно продолжал здесь жить и даже растить внуков, которые все равно с теплотой вспоминают и деда, и дом, и овец, когда-то досаждающие своим вниманием.
2. Без приключений никак не обошлось
Опасное соседство.
В течение последних 60 лет ферма Stott Hall является ориентиром для водителей и пассажиров, путешествующих между городами Ливерпуль и Халл. Необычное место всегда привлекало к себе внимание и даже порождало шутки, некоторые водители, например, утверждают, что узнают даже нижнее белье жены фермера, поскольку ежедневно видят вещи, которые сушатся на веревках. Но как бы не шутили, для многих участников дорожного движения ферма стала спасательным кругом. Кому-то не хватило бензина, другим нужен был гаечный ключ, трос, масло и т. д. Ну а о том, сколько раз требовалось позвонить, в те времена, когда не было смартфонов, даже можно и не вспоминать.
Дорожными строителями были предусмотрены безопасные выезды из участка.
Примечательно: Несмотря на громкое противостояние Кена Уайлда власти не отрешились от проблемы, строя в наказание две полосы по разные стороны участка, безопасности людей и животных было уделено особое внимание. Во время строительства предусмотрели два подземных туннеля, чтобы семейство имело доступ к своему участку, не пересекая более чем оживленное шоссе. Также были установлены защитные системы, чтобы животные не выходили на дорогу, и довольно основательные ограждения, призванные удержать автомобиль, не допуская его проникновения на территорию фермы (в случае аварии).
Ферма Stott Hall стала интригующим ориентиром на британской трассе М62. | Фото: thesun.co.uk.
Несмотря на значительные меры безопасности без экстремальных случаев не обошлось. Один раз внучка побоялась заходить в туннель, поскольку он был заполонен овцами. Девочка не нашла ничего лучшего как перебежать через шоссе между машинами, что привело в шок и семью, и водителей. Еще был случай, когда огромная фура, пробила все заграждения и оказалась на подворье фермера, поскольку водитель попросту уснул за рулем. К счастью, это происшествие произошло рано утром, и никто не пострадал.
3. Как в окружении автострады живется новым владельцам фермы Stott Hal
Даже роскошное природное окружение и трехкамерные окна не спасают от рева моторов. | Фото: dailymail.co.uk.
Семейство энтузиастов, рискнувшее поселиться на ферме Stott Hall. | Фото: thesun.co.uk.
Если увидеть объявление о продаже фермы, в котором указано, что новых владельцев ждут потрясающие виды на идиллическую сельскую местность Йоркшира, а также имеется отличное транспортное сообщение, то многие подумают, что это идеальное место для жизни. Конечно же, это будет правдой, если речь пойдет не о той самой ферме Stott Hall, которая уже стала местной легендой. Хотя даже и ее умудрились продать наследники Кена Уайлда, который умер в 2004 г.
Новые владельцы фермы Stott Hall разводят племенных овец.
Теперь сельскохозяйственные угодья площадью в 6 га вместе с фермой и домом принадлежат Полу Торпу, который живет в необычном поместье со своей супругой Джилл и сыном Джоном-Уильямом. Молодая семья еще до рождения ребенка решила обзавестись собственной фермой и выбор пал именно на Stott Hall, хотя жить в старинном доме, в котором несколько десятков лет никто не делал ремонт, было попросту невозможно.
После реконструкции в старинном фермерском доме сохранился деревенский колорит. | Фото: tr.ariave.com.
Плесень и сырость, устаревший интерьер, постоянный грохот за окном – все это привело новую хозяйку в ужас настолько, что она отказывалась здесь жить первые два года. Муж поселился в старом доме сам и упорно занимался ремонтом, постепенно превращая фермерский дом в жилое пространство с современными удобствами. При этом кардинально менять ничего не стал, сохраняя сельский колорит прошлых веков. Теперь довольно просторный дом пригоден для жизни с маленьким ребенком, поскольку было проведено отопление, новый водопровод и канализация, внедрена современная система вентиляции, что немаловажно в такого рода помещениях, обустроены ванные комнаты, которых не было ранее.
Теперь в старом доме тепло, сухо и вполне уютно.
По сведениям авторов Novate.ru, самой большой проблемой для новоиспеченных фермеров из Холмфирта стал вовсе не шум моторов, который, конечно же, надокучает и даже может выводить из себя. Как оказалось, высокогорный климат стал настоящим испытанием для молодых людей. Здесь намного холоднее, чем в их родном регионе, очень плохо растет трава, необходимая для овец, которых ежедневно нужно кормить. А вот постоянные ветры неожиданно стали полезными спутниками, поскольку уносят выхлопные газы и не дают оседать пыли ни на участке, ни в доме.
Новые владельцы Stott Hall уже привыкли к легендарной ферме и даже строят планы на будущее.
Как утверждает Джилл, студенты из Университета Хаддерсфилда брали пробы почвы и воздуха на анализ, чтобы определить уровень загрязнения. Результаты оказались ошеломительными, опасные вещества не были обнаружены, а уровень загрязнения был даже ниже, чем в любом городе, где есть активное автомобильное движение.
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